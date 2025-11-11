Три великих француза — три разных судьбы в Петербурге! На фестивале Исторических маршрутов Егор Яковлев рассказал о визитах Дидро, Бальзака и Дюма в Россию.

Почему Дидро, вдохновлённый Екатериной II, в итоге разочаровался? Зачем Бальзак, безнадёжно влюблённый, приехал инкогнито и потерпел неудачу при дворе? И как экстравагантный Дюма шокировал петербургское общество своими незваными визитами и гастрономическими интересами?

Узнайте, как русская реальность встретила трёх гениев французской литературы и какие следы их пребывания остались в истории.

