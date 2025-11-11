Цифровизацию – на мороз, даёшь ГОЭЛРО 2.0 и без «банды посредников» в электроэнергетике. Марцинкевич
В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Итоги и структура отрасли энергетики
Автор с иронией отмечает успехи в организационном плане форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), но подчеркивает отсутствие системного анализа и подведения итогов выполненных и невыполненных задач раз за разом. Основные стратегические решения — как по энергетике Дальнего Востока, так и по реализации детальных планов, — остаются либо не выполненными, либо не подкрепленными ответственностью разработчиков.
2. Проблемы стратегического планирования
Критика современной парадигмы управления в энергетике России — все более ведомственный, бюрократический и анонимный характер документов (например, энергостратегия-2050 «от имени минэнерго», без персональных подписей специалистов, без межведомственного и общественного обсуждения, без персональной ответственности). Сравнение с планом ГОЭЛРО: тогда коллектив специалистов работал над всеохватывающим, государственным планом, нес ответственность за свои идеи и действия.
3. Текущее состояние энергетического рынка
Проблемы с проведением конкурсов на новые электростанции и генерации — они срываются за неимением заявок; растущие убытки, кризисы в угольной отрасли и на внутреннем рынке нефтепродуктов; неэффективность существующей структуры в условиях кризиса и быстрого изменения ситуации.
4. Влияние цифровизации и новые вызовы
Расширение рынка дата-центров, развитие цифровой экономики и искусственного интеллекта требуют новых подходов к распределению и потреблению электроэнергии. Цифровые проекты теперь рассматриваются не только в столицах, но и в отдаленных, с температурными и логистическими особенностями, регионах (Магадан, Якутия). Стимулируется использование локальных, «запертых» ресурсов для цифровых инициатив: появляется шанс заново наполнить жизнью изолированные поселки, дать новый импульс развитию регионов.
5. Роль президента, государства и бюрократии
Владимир Путин временами демонстрирует глубокое понимание новых тенденций, давая конкретные и своевременные установки. Однако система управления и принятия решений так бюрократизирована и инерционна, что реакции ведомств запаздывают или превращаются в формализм (галочка ради галочки).
6. Проблема анонимности и отсутствия ответственности
Автор подчеркивает тревожную тенденцию к безответственности в разработке стратегий: никто не ставит подписи, нет имен — и, соответственно, нет страха ошибиться и повода для личной ответственности за провалы или упущенные возможности.
7. Возможности «цифрового ГОЭЛРО-2.0»
Появляется идея о необходимости создания нового, междисциплинарного и общественно-ответственного плана развития энергетики, подобного ГОЭЛРО, только для цифровой эпохи («ГОЭЛРО-2.0»). Это требует объединения независимых экспертов, межведомственного взаимодействия, широкой дискуссии — и возвращения персональной ответственности.
8. Прагматизм против идеализации и иллюзий
Снисходительно комментируются зарубежные примеры и внутренние иллюзии: вместо радости чужим потерям или размышлений о несовершенствах глобального рынка, автор призывает учиться на ошибках — своих и чужих, а не слепо копировать стратегии (например, водородная или низкоуглеродная стратегия как калька с Запада).
9. Экономические и технические детали цифровых проектов
Подробно описаны новые цифровые проекты (ЦОДы, майнинг) в изоляции, их энергетические и инфраструктурные особенности, различие между генерацией на гидро- и газовой основе, вопросы утилизации тепловой энергии и жизненного цикла местных ресурсов.
10. Глубокая рефлексия о сущности ответственности, утрат, мечтаний
Текст завершается проникновенным размышлением о внутренней тоске по утерянному золотому веку, поиске смысла, значимости и того, что звезда истины — как на небе, так и в сердце — заставляет испытывать одновременно и грусть, и светлую надежду.
---
Вывод
В беседе проводится анализ кризиса российского энергетического планирования и управления. Главный конфликт — между формальной, разобщённой, безответственной системой и необходимостью целостного, персонализированного и по-настоящему междисциплинарного подхода, который бы учитывал реальные вызовы времени: цифровизацию, региональное развитие, необходимость адаптации к новым экономическим и технологическим условиям. Критика ведомственности, отсутствие персоналий, громоздких, но пустых стратегий противопоставляются опыту государственного плана ГОЭЛРО, где каждый знал свою меру ответственности, и задачи формулировались интегрально — включая социальный, инфраструктурный, технологический и ресурсный аспекты.
Демонстрируется также приземлённая и ироничная критика как российской, так и зарубежной идеализации экономических и энергетических моделей. Развитие цифровизации (ЦОДы, майнинг, блокчейн, ИИ) воспринимается как шанс не только для формального технологического роста, но и для оживления глубокой провинции, для пересмысления роли энергетики в жизни общества и каждого человека. Однако автор ясно видит: главным препятствием на пути такого развития становится не отсутствие ресурсов или идей, а бюрократическая инерция и страх ответственности.
Акцент делается на том, что только возвращение этики личной ответственности — в духе старых инженеров и государственных деятелей — способно вдохнуть новую жизнь в стратегическое планирование. Это требует как экспертизы, так и живого, человеческого участия, открытости к междисциплинарному диалогу и настоящей вовлечённости.
Открытый вопрос для размышления:
Что мешает современному обществу перейти от анонимных планов к лично ответственности, и что важнее для национального или личного развития — построить идеальный план или воспитать культуру подлинной ответственности и живого, человеческого участия в общем деле? Где, в условиях цифровизации и бюрократизации, искать ту самую звезду, что светит не только на небесах, но и в каждом сердце?