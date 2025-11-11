Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Эфир с Анатолием Алексеевичем Клёсовым о миграциях ариев сквозь призму ДНК-генеалогии: R1a-Z645/Z93, Фатьяновская культура → Абашево → Потаповка → Синташта → Индия, скифы как потомки ариев, версия о хурритах/Митанни и перекличка с гимнами Ригведы. Обсуждаем датировки, дерево гаплотипов, индоевропейские языки и фрагмент из новой книги автора о ближневосточном следе и «элитных» линиях — от кланов до современных интерпретаций.

00:00 — Вступление и тема эфира: арии и новая книга

00:01 — Самоназвания, скепсис и скифы

00:07 — Маршрут: Фатьяново → Абашево → Потаповка → Синташта → Индия (Z645→Z93)

00:15 — Индия: «высшие касты», дерево гаплотипов и датировки миграций

00:21 — Хурриты/Митанни: параллели гимнов с Ригведой и версия «хариев»

00:26 — Лингвистика: индоевропейские языки и кельтский «всплеск» в Европе

00:31 — Ближний Восток: кланы, J1 и R1a, интерпретации «элитных» линий

00:35 — Итоги, открытые вопросы и планы на продолжение цикла

