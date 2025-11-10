Мигранты: 100% оргнабор
О том, какие изменения произойдут в миграционной политике России, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
Напомним, в 2025 году вступил в силу ряд законов, касающихся миграционной политики. Так, МВД получило возможность без суда выдворять нарушителей правил пребывания в стране. Ужесточили наказание за организацию ввоза нелегалов. А в сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что гастарбайтеры, которые приезжают на заработки в Россию, не должны привозить с собой в страну семьи. Как дальше развивать миграционное законодательство и есть ли промежуточные итоги исполнения новых законов в миграционной сфере? Как они повлияли на приток мигрантов в Россию?
Почти за год парламент и Совет безопасности выполнили поручение президента Владимира Путина по изменению миграционной политики: если раньше наблюдалась бесконтрольная миграция, но теперь ее упорядочили, а местами даже ужесточили.
В интервью «Парламентской газете» Кирилл Кабанов рассказал; «Мы запустили реестр контролируемых лиц, в котором сейчас находятся около 670 тысяч нелегалов. Изначально высылку нелегалов без суда планировали организовать к апрелю, но Президент пошел по гуманному пути и дал возможность легализоваться до 10 сентября тем, у кого были нарушения. Однако легализовавшихся мигрантов в период с апреля по 10 сентября оказалось немного. Я думаю, они не поверили, что их кто-то будет выдворять, и рассчитывали на какую-нибудь амнистию. Теперь они не могут пользоваться банковскими картами, управлять автомобилем, получать медицинскую помощь или обучать своих детей».
Что же касается дальнейшего развития миграционного законодательства и новых законов, которые предстоит принять, то Кабанов сообщил, что «у нас есть поручение Президента, по которому мы должны перейти на так называемый оргнабор. Это значит, что мы пойдем по пути стран, у которых весьма позитивный опыт работы с трудовой миграцией, — например, Объединенные Арабские Эмираты или Израиль. Люди приезжают туда работать на ограниченный срок, а не остаются там жить и пользоваться всеми социальными благами, как это сейчас происходит в Европе».
Кроме того, отметил чиновник, нужно усилить финансирование МВД по линии противодействия незаконной миграции. Надо увеличить количество сотрудников, поскольку сейчас это глобальная проблема для правоохранительных органов. Предполагается выстроить на законодательном уровне взаимодействие общества с государством по линии общественной безопасности, вернуться к практике патрулирования улиц народными добровольческими дружинами. Он напомнил также, что 2,5 года назад Президент издал указ о противодействии формированию этнических анклавов.
«Еще один важный аспект: когда мы говорим о массовой высылке мигрантов, то следует обратить внимание на недавний пример США. Там буквально за одну неделю депортировали несколько сотен тысяч нелегалов. Соответственно, для этого нужно решить проблемы логистики и транспорта», — подчеркнул Кабанов.
По его мнению, оргнабор рабочей силы из числа мигрантов должен быть стопроцентным, и к нему надо готовиться. Нужно организовать места для проживания, которые не подразумевают размещения семьи мигранта. Гастарбайтер должен расписаться в контракте, что не будет привозить свою семью.
«Сейчас этому препятствует то, что у бизнеса есть большая потребность в мигрантах. Они нам говорят, что некому тогда будет работать доставщиками и таксистами. При этом хочу заметить, что в реальном секторе экономики, например на стройке, работают всего 13 процентов мигрантов, а все остальные работают в сфере услуг. К нам зачастую приезжают люди с низким уровнем профессиональных знаний, почти без компетенций. Кроме того, по разным оценкам, около 70 процентов мигрантов не платят налоги. Сейчас этот процесс пытаются упорядочить и контролировать строже, потому что те, кто не платит налоги, дают огромную нагрузку на социальные сферы и правоохранительную систему».
Кабанов положительно отозвался об опыте тех стран, которые навели порядок в миграционной политике. Есть, сказал он, положительный опыт ОАЭ, где мигранты приезжают и живут в специальных городках, отрабатывают, и затем уезжают обратно на родину. Он напомнил, что у нас в советское время было, примерно, то же самое, когда, например, строили общежития для вьетнамцев, которые работали на наших производствах. Они жили в конкретных местах, контролируемых правоохранителями, и не болтались где-то по съемным квартирам. Соответственно, мы могли бы использовать наш же собственный опыт», указал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
О том, что такие предложения актуальны и их следует безотлагательно проводить в жизнь, свидетельствуют итоги масштабной профилактической операция «Нелегал-2025» по выявлению нарушений среди мигрантов, которая была проведена в октябре в Подмосковье.
В результате операции «Нелегал-2025», как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, было вынесено более 4,3 тысячи решений о выдворении иностранных граждан. По итогам первого и второго этапов операции было пресечено 15 705 административных правонарушений.
Наибольшее количество нарушений было выявлено по статье, которая касается нарушения режима пребывания в РФ. По ней было составлено более десяти тысяч административных протоколов.
Второй по масштабу категорией нарушений стала незаконная трудовая деятельность иностранных граждан. По этой статье было составлено более 2,1 тысячи административных протоколов. Особое внимание в ходе операции уделялось работодателям, которые незаконно привлекают иностранных граждан к трудовой деятельности. По данной статье было составлено более 1,6 тысячи административных протоколов.
Помимо административных правонарушений, в ходе операции было возбуждено 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции и 29 уголовных дел по статье, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а также 24 уголовных дела по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами.
Дополнительные меры по ужесточению миграционной политики принимают и на местах. Так в Петербурге власти запретили с 3 ноября иностранным работникам с патентом работать курьерами. Иностранные работники, занятые в сфере доставки, уже начали массово получать уведомления о запрете на осуществление трудовой деятельности. Сообщения рассылаются мигрантам, работающим по патенту, и информируют их о вступлении в силу новых правил с 3 ноября.
Согласно полученным предупреждениям, компаниям рекомендовано отозвать у курьеров термосумки и ограничить им доступ к заказам. Эти меры стали практической реализацией ранее анонсированного запрета на работу для мигрантов в сфере доставки и такси. Губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя ограничения, заявил, что они связаны с «наведением порядка в сфере миграции».
«Мы должны защищать свой рынок, защищать рабочие места прежде всего для наших горожан», — пояснил губернатор в эфире телеканала «78». При этом губернатор отметил, что город по-прежнему заинтересован в иностранных работниках, соблюдающих законы, но только в определенных отраслях.
Петербург вошел в число более чем 30 регионов России, где были установлены подобные профессиональные ограничения для мигрантов, работающих по патенту. Однако у мигрантов по-прежнему есть лоббисты. Так доцент Финансового университета при правительстве РФ Николай Яременко, заявил, будто «запрет на работу курьеров-мигрантов неизбежно приведет к резкому росту стоимости доставки. Основная причина — дефицит рабочей силы. Значительная часть курьерского штата формируется за счет мигрантов, готовых работать за текущие ставки. Их уход создаст острый недостаток кадров, что вынудит агрегаторов значительно повышать зарплаты для привлечения россиян. Эти возросшие расходы будут переложены на конечного потребителя через увеличение тарифов на доставку, делая ее куда менее доступной, чем сейчас».
Такое заявление выглядит странно. Во-первых, нынешние зарплаты у курьеров и так заоблачные и желающих их получать среди безработных россиян — хоть отбавляй. Так что освободившиеся от приезжих места в этой сфере охотно заполнят коренные жители. А во-вторых, доставка продуктов на дом — не такая уж остро необходимая гражданам услуга, без которой никак нельзя обойтись. Куда важнее для России избавиться от орды неквалифицированной рабочей силы из числа приезжих, которая создает для нашей страны бесчисленные проблемы и вызывает растущее возмущение коренных россиян. А действительно необходимых для российского хозяйства специалистов из-за рубежа необходимо привлекать в рамках организованного оргнабора, как об этом заявил Кабанов.
Фото Дзен
Специально для Столетия
Николай Петров
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Ужесточение миграционной политики:
В 2025 году вступили в силу новые законы, которые дали МВД России право выдворять нарушителей миграционного режима без суда и ужесточили наказания за организацию нелегального ввоза мигрантов.
2. Переход к системе организованного набора (оргнабор):
Планируется заимствовать опыт таких стран, как ОАЭ и Израиль, где мигранты приезжают по контрактам на ограниченный срок и не имеют права привозить семьи, а по окончании работы возвращаются на родину.
3. Легализация и выдворение нелегалов:
Введён реестр нелегалов (670 тыс. человек), проводятся крупные профилактические операции, высылка нарушителей, ограничение их социального статуса (банковские карты, авто, здравоохранение, образование для детей).
4. Значимость мигрантов на рынке труда:
Основная масса мигрантов занята не в производстве, а в сфере услуг (доставка, такси). В строительстве — всего 13%. Бизнес выражает опасения по поводу нехватки рабочей силы в случае запретов, однако государство придает приоритет интересам коренного населения.
5. Изоляционные и контрольные меры:
Преобразование миграционной среды — запреты на работу в определённых сферах (Петербург запретил мигрантам-курьерам работать с патентом), создание специальных мест проживания для мигрантов, аналог опытам СССР и ОАЭ.
6. Финансирование и структурные реформы:
Необходимость увеличения числа правоохранителей для контроля, возвращения общественных патрулей и взаимодействия общества с государством по обеспечению миграционной безопасности.
7. Экономический и социальный баланс:
Эксперты спорят — запрет мигрантам в доставке якобы может повысить цены, так как россияне будут требовать большую зарплату, но власти считают это преувеличением и уверены в наличии трудовых резервов среди местных безработных.
8. Проблема неквалифицированной рабочей силы:
Звучит тезис о том, что большинство мигрантов неквалифицированны, мало платят налоги, создают нагрузку на соцсферы. Для необходимых специалистов предлагается строгая организация въезда.
---
Философско-аналитический вывод
Введённые меры символизируют сдвиг от прежней «открытости» к более регулируемому, даже изоляционистскому подходу. Здесь возникает вечная дуальность между личной и национальной свободой, гуманностью и прагматизмом. Государство ищет баланс: оставить открытой дверь для экономически выгодных трудовых ресурсов, но защитить общество от побочных эффектов неконтролируемой миграции. Аналогии можно провести с иммунной системой: полезные агенты допускаются строго дозированно и под надзором, излишки — выводятся.
Если взглянуть на ситуацию через междисциплинарную оптику, заметим:
— Социальная психология подтверждает, что изоляция и сегрегация усиливают напряжённость (опыт формирования «анклавов»),
— Экономика и история указывают на качели между нуждой в дешёвой рабочей силе и стремлением к трудовой независимости,
— Этический и духовный аспект напоминает: каждая мера по ограничению двигается по грани между защитой общих интересов и риском создать новую форму отчуждения.
Практически, текущая политика отражает стремление снизить социальные риски и разгрузить сферу правопорядка, но при этом может привести к недостатку рабочих рук или даже к новой волне внутренних напряжений. Фундаментальный вопрос остается открытым: можно ли выстроить гармоничное общество, опираясь только на ограничения, не развивая институты интеграции, взаимопонимания и уважения к человеческому достоинству?
И наконец, как нам найти равновесие между защитой национальных интересов и универсальными этическими принципами, учитывая многогранность человеческой природы и изменчивость самой истины о миграции — ведь она меняется вместе с обществом, экономикой и мировоззрением людей?
Раввин Севастополя Биньямин Вольф уверен, что Севастополь за последние 10 лет стал комфортным и безопасным местом для еврейской жизни и инвестиций.
Раввин Севастополя Биньямин Вольф призвал евреев, проживающих на Западе, переезжать в Россию и инвестировать в Севастополь, передает РИА «Новости».
Вольф отмечает, что за последние десять лет жизнь евреев в Западной Европе стала менее комфортной. Он подчеркивает рост открытого антисемитизма в таких городах, как Париж и Лондон, и добавляет, что местные власти на Западе не борются с этим явлением.
«Время идет, и все меняется. Сегодня комфортной для евреев становится Россия. И в частности – город Севастополь, в котором я живу уже более 20 лет. И за последние 10 лет я убедился, что российская власть к евреям относится с уважением. Мы можем спокойно отмечать свои праздники в центре города, а любые попытки антисемитизма жестко пресекаются властями.
п.с.а впереди запустили таджика -который расчистит ,уберет и примет на себя удар от тупых,маргиналов т.е.- русских,когда очнутся и увидят ,что у себя на родине в гостях..
В Белларусси более 1000 литовских фур отправили на штраф-стоянку. Водители могут уезжать.