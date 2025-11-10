О том, какие изменения произойдут в миграционной политике России, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

Напомним, в 2025 году вступил в силу ряд законов, касающихся миграционной политики. Так, МВД получило возможность без суда выдворять нарушителей правил пребывания в стране. Ужесточили наказание за организацию ввоза нелегалов. А в сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что гастарбайтеры, которые приезжают на заработки в Россию, не должны привозить с собой в страну семьи. Как дальше развивать миграционное законодательство и есть ли промежуточные итоги исполнения новых законов в миграционной сфере? Как они повлияли на приток мигрантов в Россию?

Почти за год парламент и Совет безопасности выполнили поручение президента Владимира Путина по изменению миграционной политики: если раньше наблюдалась бесконтрольная миграция, но теперь ее упорядочили, а местами даже ужесточили.

В интервью «Парламентской газете» Кирилл Кабанов рассказал; «Мы запустили реестр контролируемых лиц, в котором сейчас находятся около 670 тысяч нелегалов. Изначально высылку нелегалов без суда планировали организовать к апрелю, но Президент пошел по гуманному пути и дал возможность легализоваться до 10 сентября тем, у кого были нарушения. Однако легализовавшихся мигрантов в период с апреля по 10 сентября оказалось немного. Я думаю, они не поверили, что их кто-то будет выдворять, и рассчитывали на какую-нибудь амнистию. Теперь они не могут пользоваться банковскими картами, управлять автомобилем, получать медицинскую помощь или обучать своих детей».

Что же касается дальнейшего развития миграционного законодательства и новых законов, которые предстоит принять, то Кабанов сообщил, что «у нас есть поручение Президента, по которому мы должны перейти на так называемый оргнабор. Это значит, что мы пойдем по пути стран, у которых весьма позитивный опыт работы с трудовой миграцией, — например, Объединенные Арабские Эмираты или Израиль. Люди приезжают туда работать на ограниченный срок, а не остаются там жить и пользоваться всеми социальными благами, как это сейчас происходит в Европе».

Кроме того, отметил чиновник, нужно усилить финансирование МВД по линии противодействия незаконной миграции. Надо увеличить количество сотрудников, поскольку сейчас это глобальная проблема для правоохранительных органов. Предполагается выстроить на законодательном уровне взаимодействие общества с государством по линии общественной безопасности, вернуться к практике патрулирования улиц народными добровольческими дружинами. Он напомнил также, что 2,5 года назад Президент издал указ о противодействии формированию этнических анклавов.

«Еще один важный аспект: когда мы говорим о массовой высылке мигрантов, то следует обратить внимание на недавний пример США. Там буквально за одну неделю депортировали несколько сотен тысяч нелегалов. Соответственно, для этого нужно решить проблемы логистики и транспорта», — подчеркнул Кабанов.

По его мнению, оргнабор рабочей силы из числа мигрантов должен быть стопроцентным, и к нему надо готовиться. Нужно организовать места для проживания, которые не подразумевают размещения семьи мигранта. Гастарбайтер должен расписаться в контракте, что не будет привозить свою семью.

«Сейчас этому препятствует то, что у бизнеса есть большая потребность в мигрантах. Они нам говорят, что некому тогда будет работать доставщиками и таксистами. При этом хочу заметить, что в реальном секторе экономики, например на стройке, работают всего 13 процентов мигрантов, а все остальные работают в сфере услуг. К нам зачастую приезжают люди с низким уровнем профессиональных знаний, почти без компетенций. Кроме того, по разным оценкам, около 70 процентов мигрантов не платят налоги. Сейчас этот процесс пытаются упорядочить и контролировать строже, потому что те, кто не платит налоги, дают огромную нагрузку на социальные сферы и правоохранительную систему».

Кабанов положительно отозвался об опыте тех стран, которые навели порядок в миграционной политике. Есть, сказал он, положительный опыт ОАЭ, где мигранты приезжают и живут в специальных городках, отрабатывают, и затем уезжают обратно на родину. Он напомнил, что у нас в советское время было, примерно, то же самое, когда, например, строили общежития для вьетнамцев, которые работали на наших производствах. Они жили в конкретных местах, контролируемых правоохранителями, и не болтались где-то по съемным квартирам. Соответственно, мы могли бы использовать наш же собственный опыт», указал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

О том, что такие предложения актуальны и их следует безотлагательно проводить в жизнь, свидетельствуют итоги масштабной профилактической операция «Нелегал-2025» по выявлению нарушений среди мигрантов, которая была проведена в октябре в Подмосковье.

В результате операции «Нелегал-2025», как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, было вынесено более 4,3 тысячи решений о выдворении иностранных граждан. По итогам первого и второго этапов операции было пресечено 15 705 административных правонарушений.

Наибольшее количество нарушений было выявлено по статье, которая касается нарушения режима пребывания в РФ. По ней было составлено более десяти тысяч административных протоколов.

Второй по масштабу категорией нарушений стала незаконная трудовая деятельность иностранных граждан. По этой статье было составлено более 2,1 тысячи административных протоколов. Особое внимание в ходе операции уделялось работодателям, которые незаконно привлекают иностранных граждан к трудовой деятельности. По данной статье было составлено более 1,6 тысячи административных протоколов.

Помимо административных правонарушений, в ходе операции было возбуждено 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции и 29 уголовных дел по статье, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а также 24 уголовных дела по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами.

Дополнительные меры по ужесточению миграционной политики принимают и на местах. Так в Петербурге власти запретили с 3 ноября иностранным работникам с патентом работать курьерами. Иностранные работники, занятые в сфере доставки, уже начали массово получать уведомления о запрете на осуществление трудовой деятельности. Сообщения рассылаются мигрантам, работающим по патенту, и информируют их о вступлении в силу новых правил с 3 ноября.

Согласно полученным предупреждениям, компаниям рекомендовано отозвать у курьеров термосумки и ограничить им доступ к заказам. Эти меры стали практической реализацией ранее анонсированного запрета на работу для мигрантов в сфере доставки и такси. Губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя ограничения, заявил, что они связаны с «наведением порядка в сфере миграции».

«Мы должны защищать свой рынок, защищать рабочие места прежде всего для наших горожан», — пояснил губернатор в эфире телеканала «78». При этом губернатор отметил, что город по-прежнему заинтересован в иностранных работниках, соблюдающих законы, но только в определенных отраслях.

Петербург вошел в число более чем 30 регионов России, где были установлены подобные профессиональные ограничения для мигрантов, работающих по патенту. Однако у мигрантов по-прежнему есть лоббисты. Так доцент Финансового университета при правительстве РФ Николай Яременко, заявил, будто «запрет на работу курьеров-мигрантов неизбежно приведет к резкому росту стоимости доставки. Основная причина — дефицит рабочей силы. Значительная часть курьерского штата формируется за счет мигрантов, готовых работать за текущие ставки. Их уход создаст острый недостаток кадров, что вынудит агрегаторов значительно повышать зарплаты для привлечения россиян. Эти возросшие расходы будут переложены на конечного потребителя через увеличение тарифов на доставку, делая ее куда менее доступной, чем сейчас».

Такое заявление выглядит странно. Во-первых, нынешние зарплаты у курьеров и так заоблачные и желающих их получать среди безработных россиян — хоть отбавляй. Так что освободившиеся от приезжих места в этой сфере охотно заполнят коренные жители. А во-вторых, доставка продуктов на дом — не такая уж остро необходимая гражданам услуга, без которой никак нельзя обойтись. Куда важнее для России избавиться от орды неквалифицированной рабочей силы из числа приезжих, которая создает для нашей страны бесчисленные проблемы и вызывает растущее возмущение коренных россиян. А действительно необходимых для российского хозяйства специалистов из-за рубежа необходимо привлекать в рамках организованного оргнабора, как об этом заявил Кабанов.

Фото Дзен

Специально для Столетия

Николай Петров