= 1% богачей после разрушения СССР подняли свое состояние в 15 раз – до $2,3 млн на человека
= 1% богачей после разрушения СССР подняли свое состояние в 15 раз – до $2,3 млн на человека
Это в 800 раз больше, чем у представителя 50% менее обеспеченных россиян
★ Накопленное богатство представителя 1% наиболее состоятельных россиян выросло за 2025 г. на 16% и достигло $2,3 млн на человека, оценило «Равенство» по данным WID, ЦБ РФ и Росстата. За 5 лет в реальном исчислении оно стало больше на 25%, а за 10 лет – в 1,5 раза. С 1990 рост был в 15 раз.
Представитель 50% менее обеспеченных россиян за вычетом долгов в среднем имел всего $2800. Иными словами, выходец из 1,5 млн богатых россиян был в 802 раза богаче представителя 73 млн менее обеспеченных.
За последние 35 лет 1% российских богачей увеличили свою долю в общем богатстве на 27% (с 20% до 47%), тогда как у 50% менее обеспеченных доля снизилась с 8,8% до 2,9% из-за скатывания в долги.
У 46% в семье кредиты, около 15% россиян являются чистыми должниками, 13%, по опросам, часто залезают в долги. 20% не имеют собственного жилья, 63% – собственной машины, а у 51% нет сбережений.
Для сравнения. В Китае разница 1%/50% составляет 264 раза, в Германии – 376 раз, а США – 1171 раз (там это связано с низкой базой – небогатые американцы тоже по уши в долгах).
Общее состояние олигархов из топ-100 богачей страны составляло в 2025 г. $471 млрд, или 9,2% богатств домохозяйств. Этот уровень индекса олигархичности в РФ был на 2 место среди 38 стран с богатством от $1 трлн. В США показатель 0,5%, а Китае – 0,1%, оценивало «Равенство».
Во сколько раз представитель 1% богаче выходца из 50% менее обеспеченных россиян 1990 – 112 1995 – 126 2000 – 299 2005 – 350 2010 – 521 2015 – 659 2020 – 795 2021 – 838 2022 – 796 2023 – 802
Причиной столь высокой разницы в накопленных богатствах является длительная сверхэксплуатация населения.
Великая Октябрьская социалистическая революция по праву считается некоторым историками главным политическим событием 20 века. Она привела к становлению в России строя, который продемонстрировал остальному миру модель справедливого общества и в итоге оказал влияние на судьбы миллиардов людей. Об этом в частности свидетельствуют и данные WID о распределении доходов и богатств среди населения.
Если в год Первой русской революции доходы 1% самых богатых в 61 раз превышали доходы представителя 50% менее состоятельной части населения, то в 1920 г. эта разница уже была всего 7 раз.
После Октября 1917 г. неравенство снизилось в разы не только в России, но и на Западе. Успехи развития первого государства рабочих и крестьян воодушевили наемных работников многих стран на противостояние капиталу. Так, разница доходов 1%/50% в США снизилась с 83 раз накануне Великой депрессии до 26 раз к началу 1980 г.
Уступки собственному населению страны центра мирового капитализма пытались компенсировать усилением эксплуатации периферии. СССР активно поддерживал национально-освободительную борьбу и отстаивание социальных прав, чем усиливал свой моральный авторитет.
Начатая в перестройку реставрация капитализма в СССР привела не только к обвальному обнищанию в бывших советских республиках. Хуже то, что Россия утратила свою прогрессивную миссию, и это обернулось социальной деградацией в остальном мире.
Разница в доходах между представителями 1% самых богатых и 50% менее обеспеченных увеличилось в РФ с 13 раз в 1990 г. до 91 раза в 2005 г. К 2023 г. она несколько снизилась – до 76 раз (см. график).
Вслед за неравенством в доходах росло и неравенство в накопленных богатствах. Если в 1990 г. чистые активы представителя 1% богатых в 112 раз превышали состояние выходца из 50% менее обеспеченных, к 2000 г. разница стала 300 раз, а сейчас – 800 раз, как показано вначале.
Проблема социального неравенства остается одной из самых значимых для всего мира. Нести знамя справедливого общества вакансия 35 лет как свободна…
@ravenstvomedia
Комментарий редакции
1. Резкий рост неравенства после распада СССР:
Состояние самых богатых россиян выросло в 15 раз с 1990 года, достигнув 2,3 млн долларов на человека к 2025 году, тогда как состояние 50% менее обеспеченных составляет всего 2800 долларов на человека. Разница между самым богатым и самым бедным увеличилась до 802 раз по накопленному богатству.
2. Историческое сравнение:
До революции разница между доходами богатых и бедных составляла 61 раз, после 1917 года - 7 раз. Советский строй значительно уменьшил неравенство, что повлияло и на западные страны, побудив их проводить социальные реформы.
3. Сравнение с другими странами:
В Китае разрыв между самым богатым и бедным в 264 раза, в Германии — 376, в США — 1171 (при этом у американцев много долгов). В России сейчас этот разрыв — 802 раза, что делает положение одним из наиболее неравных в мире.
4. Олигархизация:
Совокупное состояние 100 крупнейших олигархов России достигает 471 млрд долларов (9,2% богатства домохозяйств), по индексу олигархичности Россия на втором месте среди крупных экономик мира, уступая только одной стране.
5. Рост долгов и отсутствие накоплений у большинства:
Половина россиян — без сбережений и жилья, долги растут, 13% часто вынуждены брать кредиты, что подчеркивает бедственное положение основной массы населения.
6. Утрата прогрессивной миссии и глобальные последствия:
Перестроечный переход к капитализму не только увеличил неравенство в России, но и ослабил мировую борьбу за социальную справедливость.
---
Вывод:
Главная идея статьи — колоссальное обострение социального неравенства в России после распада СССР, выраженное как в доходах, так и в накопленном богатстве. Если советский проект продемонстрировал возможность реального сужения разрыва между богатыми и бедными, то возврат к капиталистическим отношениям привёл не только к резкой олигархизации, но и к массовому обнищанию большинства населения, что подтверждается и международными сравнениями. Сегодня основная часть россиян лишена реальных накоплений и часто живёт в долг, в то время как верхушка общества концентрирует в своих руках почти половину национального богатства.
Это не просто статистический факт — это симптом социально-исторической перестройки смыслов: от коллективного идеала справедливости к росту системного индивидуализма и имущественного разрыва. История учит, что уровень неравенства всегда связан с востребованностью идей справедливости и возможностью общества к саморегуляции.
---
Практическая перспектива:
Справедливо задаться вопросом: насколько устойчива такая система, в которой большинство не только беднеет, но и теряет ощущение социальной опоры? Неравенство провоцирует и психологическое отчуждение, и разрыв идентичности: человек начинает ощущать себя не гражданином, а статистической единицей в чужой игре. Здесь возникает вечный вопрос — что важнее для общества: материальная эффективность элит или социальная сплочённость и равенство возможностей?
Можем ли мы когда-либо найти баланс между эффективностью и справедливостью, если история показывает цикличность возврата к иерархиям богатства после попыток их преодоления? Очевидно, однозначного ответа нет, но сама динамика перемен подсказывает: истина всегда ситуативна, а её поиск начинается с признания сложности реальности — без иллюзий, но и без утраченной надежды.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если неравенство, как показано историей, неизбежно возвращается в новых формах, значит ли это, что стремление к социальной справедливости всегда обречено на временность? Или, напротив, идеалы равенства — это ключевой ориентир, к которому стоит вновь и вновь возвращаться, несмотря на опыт разочарований и исторических откатов? Где, по-вашему, проходит линия между утопизмом и прагматичной борьбой за более справедливое общество?
Вор он и есть вор.
А потом спрашивают, с кем боролся Сталин в 30 годах.
Сейчас даже Китаю не удаётся понизить соотношение.
Насколько устойчива данная система?
Читать Ленина надо.
За деньги продадут всё.
В том числе и страну.