= 1% богачей после разрушения СССР подняли свое состояние в 15 раз – до $2,3 млн на человека

Это в 800 раз больше, чем у представителя 50% менее обеспеченных россиян

★ Накопленное богатство представителя 1% наиболее состоятельных россиян выросло за 2025 г. на 16% и достигло $2,3 млн на человека, оценило «Равенство» по данным WID, ЦБ РФ и Росстата. За 5 лет в реальном исчислении оно стало больше на 25%, а за 10 лет – в 1,5 раза. С 1990 рост был в 15 раз.

Представитель 50% менее обеспеченных россиян за вычетом долгов в среднем имел всего $2800. Иными словами, выходец из 1,5 млн богатых россиян был в 802 раза богаче представителя 73 млн менее обеспеченных.

За последние 35 лет 1% российских богачей увеличили свою долю в общем богатстве на 27% (с 20% до 47%), тогда как у 50% менее обеспеченных доля снизилась с 8,8% до 2,9% из-за скатывания в долги.

У 46% в семье кредиты, около 15% россиян являются чистыми должниками, 13%, по опросам, часто залезают в долги. 20% не имеют собственного жилья, 63% – собственной машины, а у 51% нет сбережений.

Для сравнения. В Китае разница 1%/50% составляет 264 раза, в Германии – 376 раз, а США – 1171 раз (там это связано с низкой базой – небогатые американцы тоже по уши в долгах).

Общее состояние олигархов из топ-100 богачей страны составляло в 2025 г. $471 млрд, или 9,2% богатств домохозяйств. Этот уровень индекса олигархичности в РФ был на 2 место среди 38 стран с богатством от $1 трлн. В США показатель 0,5%, а Китае – 0,1%, оценивало «Равенство».

Во сколько раз представитель 1% богаче выходца из 50% менее обеспеченных россиян 1990 – 112 1995 – 126 2000 – 299 2005 – 350 2010 – 521 2015 – 659 2020 – 795 2021 – 838 2022 – 796 2023 – 802

Причиной столь высокой разницы в накопленных богатствах является длительная сверхэксплуатация населения.

Великая Октябрьская социалистическая революция по праву считается некоторым историками главным политическим событием 20 века. Она привела к становлению в России строя, который продемонстрировал остальному миру модель справедливого общества и в итоге оказал влияние на судьбы миллиардов людей. Об этом в частности свидетельствуют и данные WID о распределении доходов и богатств среди населения.

Если в год Первой русской революции доходы 1% самых богатых в 61 раз превышали доходы представителя 50% менее состоятельной части населения, то в 1920 г. эта разница уже была всего 7 раз.

После Октября 1917 г. неравенство снизилось в разы не только в России, но и на Западе. Успехи развития первого государства рабочих и крестьян воодушевили наемных работников многих стран на противостояние капиталу. Так, разница доходов 1%/50% в США снизилась с 83 раз накануне Великой депрессии до 26 раз к началу 1980 г.

Уступки собственному населению страны центра мирового капитализма пытались компенсировать усилением эксплуатации периферии. СССР активно поддерживал национально-освободительную борьбу и отстаивание социальных прав, чем усиливал свой моральный авторитет.

Начатая в перестройку реставрация капитализма в СССР привела не только к обвальному обнищанию в бывших советских республиках. Хуже то, что Россия утратила свою прогрессивную миссию, и это обернулось социальной деградацией в остальном мире.

Разница в доходах между представителями 1% самых богатых и 50% менее обеспеченных увеличилось в РФ с 13 раз в 1990 г. до 91 раза в 2005 г. К 2023 г. она несколько снизилась – до 76 раз (см. график).

Вслед за неравенством в доходах росло и неравенство в накопленных богатствах. Если в 1990 г. чистые активы представителя 1% богатых в 112 раз превышали состояние выходца из 50% менее обеспеченных, к 2000 г. разница стала 300 раз, а сейчас – 800 раз, как показано вначале.

Проблема социального неравенства остается одной из самых значимых для всего мира. Нести знамя справедливого общества вакансия 35 лет как свободна…

