Когда наблюдатель создает реальность! Эксперимент, который отменил Эйнштейна. Профессор Малинецкий
В этом выпуске Георгий Геннадьевич Малинецкий математик, доктор физико-математических наук, профессор, действительный член Академии военных наук обсуждает с Дмитрием Перетолчиным фундаментальные вопросы физики и реальности, вызванные недавним экспериментом, якобы опровергающим часть теории Эйнштейна. Участники подробно разбирают двухщелевой эксперимент и неравенство Белла, приходя к выводу, что наблюдатель активно участвует в создании реальности, что указывает на психофизическую природу мира и несовместимость теории относительности и квантовой механики. Вторая часть беседы концентрируется на применении квантовых технологий, особенно в военной сфере, подчеркивая их революционное значение для криптографии и связи.
Комментарий редакции
1. О пересечении науки и метафизики
Малинецкий размышляет о современной физике как о науке, находящейся на границе с философией: классические рамки объяснения реальности (ньютоновская механика или даже Эйнштейновская теория) оказываются недостаточными при столкновении с квантовыми экспериментами. Классические подходы — это частные случаи, их нельзя абсолютизировать, а «физика» в строгом смысле оказывается ближе к конструкту, чем к исчерпывающему объяснению бытия.
2. Двухщелевой эксперимент и роль наблюдателя
Классический квантовый эксперимент, разыгранный с необычной точностью, где через охлажденный атом как «щель» пропускают одиночные фотоны или электроны, демонстрирует: до акта измерения частица не обладает конкретными свойствами, а лишь вероятностями. Констатируется предел объективности: наблюдатель (или инструмент измерения) не просто фиксирует заранее существующее — его вмешательство буквально определяет, «что есть». Это подводит к выводу: мы вовлечены в создание реальности через факт наблюдения — но не в смысле магичного всесилия, а в том, что структура мира на микроскопическом уровне неотделима от самих актов её изучения.
3. Переход от материалистической к психофизической реальности
В обсуждении подчеркивается, что если реальность зависит от наблюдателя, то материалистическая картина перестает быть всеохватывающей. Взамен появляется идея психофизической реальности, где сознание и материя тесно переплетены, а явления описываются не только физически, но и с учетом психического (наблюдение, восприятие).
4. Разнообразие квантовых теорий и отсутствие абсолютной теории
О существовании множества квантовых моделей, зачастую противоречащих друг другу, говорится с сожалением — единой всеобъясняющей теории нет. Эта ситуация требует от мыслящего субъекта внутренней гибкости: истины относительны, и даже в науке множество парадигм мирно сосуществует, — аналогия с междисциплинарностью и философским плюрализмом.
5. Фундаментальные законы и парадоксы микроуровня
Отдельно подчеркивается устойчивость фундаментальных законов сохранения (энергии, импульса, заряда), служащих якорем в бурном море частных интерпретаций и странных результатов микрофизики. Однако даже эти законы оказываются под вопросом при новом типе экспериментов.
6. Квантовая случайность, неравенства Белла и понятие реальности
Приводится притча о случайных числах и кубике: случайность в квантовой механике не есть недостаток знания — она фундаментальна и не устранима дополнительными параметрами (скрытыми переменными). Это подтверждено эмпирически (неравенства Белла и их нарушение), что подрывает классические представления об объективности и локальности реальности. Опора на «уровни реальности» (макро-, микро-, квантоуровень) требует согласия с тем, что разные описания мира могут быть истинны в своих рамках и работать по разным «правилам реальности».
7. Человек в эксперименте — часть картины мира
Особый интерес вызывает попытка втянуть наблюдателя (человека) обратно в условия эксперимента: приводится пример о возможности восприятия глазу отдельного кванта света, что иллюстрирует сложность разграничения физического и субъективного. Человек не “снаружи эксперимента”, он его неотъемлемая часть.
Выводы и философское продолжение
В этом разговоре предлагается отказаться от абсолютного материалистического (или идеалистического) единомыслия. Мир не сводится к жестко определенным объектам, механизмам или формулам — его суть проявляется в каждом акте нашего (и не только нашего) наблюдения, в попытках измерять и познавать, которые неизбежно неотделимы от субъекта.
Наука и философия здесь почти сливаются: рассуждать о природе электрона — это уже рассуждать о границах знания, способностях человека, языке описания и, конечно, о внутренней дисциплине размышления. Теория, эксперимент, случайность, уровень сознания наблюдателя — всё это не противоположности, а элементы большой, неполной мозаики, к которой каждый подход приносит свою перспективу.
Важным выводом звучит призыв к внутренней гибкости и честности: не зацикливаться на объяснительных схемах, но ценить ограниченность человеческого знания и почти «любовно» относиться к тайне мира, принимая её как двигатель познания, а не как поражение разума.
Открытый вопрос для размышления:
Если наше наблюдение непременно включает нас в создаваемую реальность, и попытка «вскрыть» фундамент исчерпывающим образом всегда будет рождать новые загадки — где заканчивается научное описание и начинается пространство для внутренней, может быть, даже духовной работы по принятию мира? Не является ли предельное уважение к границам познания самым честным проявлением научного (и человеческого) духа?