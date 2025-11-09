К/Ф “Обещание”
Иногда судьба разделяет близких людей. Часто навсегда. Но судьба – это не божий промысел, как порой кажется. Это системная зависимость каждого члена общества, чей выбор продиктован экономическим принуждением.
В ролях:
Мать — Елена Токмакова-Горбушина
Сын — Андрей Жилин
Авторы сценария — Константин Красноперов и Арина Карташова
Режиссер — Константин Красноперов
Продюсер — Арина Карташова
Оператор-постановщик — Денис Куликов
Художник-постановщик — Мария Новикова
Монтажер — Константин Красноперов
Гаффер — Николай Раевский
Механик камеры — Дмитрий Захаренко
Звукорежиссер — Степан Фроловский
Ассистент художника — Мария Кичкидова
Гример — Дарья Быстрикова
Осветители — Дмитрий Герасимов, Марина Бугрова
Цветокоррекция —Владимир Спевак
Титры — Алексей Скварко
Обложка — Андрей Г.
2025 год
Комментарий редакции
1. Главный приоритет — благополучие граждан:
Президент России Владимир Путин обозначает высшей целью государственной политики заметное повышение уровня жизни населения. Здесь «истина» социальной справедливости определяется в логике практических шагов: не просто рост экономики сам по себе, а прямое улучшение условий жизни каждого.
2. Конкретные задачи и показатели:
Среди приоритетов названы:
- Рост доходов граждан,
- Поддержка семей,
- Создание и модернизация рабочих мест (25 млн новых и модернизированных рабочих мест к 2020 году),
- Снижение уровня бедности в два раза,
- Реальные пенсии выше инфляции,
- Улучшение жилищных условий для 5 млн семей ежегодно,
- Повышение средней продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.
3. Социальная стабильность как фундамент:
Акцент делается на том, что именно через рост благосостояния достигается стабильность общества — не наоборот. Здесь просматривается идеал гармонизации макроэкономических и человеческих измерений, любопытно, что такие формулировки трудно отделить от социальных контрактов современных европейских государств.
4. Основание для доверия и уверенности в завтрашнем дне:
Подчеркивается важность чувства устойчивости и защищённости для граждан — и для старших поколений (достойная старость), и для молодёжи (шансы на самореализацию, жильё, работу).
5. Личное и национальное переплетено:
На фоне государственных задач звучат голоса обычных людей — разговор матери и дочери о заботе, одиночестве, ожиданиях, тревогах. Это напоминает, что экономика и большие числа — только часть реальности; вектор развития страны неотделим от благополучия и внутреннего мира каждого человека.
---
Выводы:
В этом видео формируется образ государственной политики, которая трактует социальную справедливость как агрегат индивидуальных благополучий: не столько «абстрактная истина» прогресса, сколько конкретное, ощутимое изменение в жизни каждого. Последовательная риторика власти поощряет ориентироваться на практические, измеримые задачи: рост зарплат и пенсий, насыщение рынка труда, снижение бедности.
Явная прагматичность сочетается с осторожной верой в идеал — чтобы человек сам почувствовал изменения (а не только читал о них в отчётах). Это напоминает известную дилемму между внешними показателями и внутренним субъективным опытом счастья: может ли реальный экономический рост автоматически привести к внутренней удовлетворенности, или между цифрами и ощущениями всегда будет зиять пропасть?
В ходе разговора о госзадачах проскальзывает личное измерение: обрывки семейного диалога стирают грань между официальным языком и частной жизнью. Это к слову о том, как любые большие нарративы нуждаются в личностном переводе — государство обещает структурные перемены, а люди ждут человеческой теплоты, заботы, простого понимания.
Философский вопрос напоследок:
Если ощущение перемен всегда субъективно, а макроэкономические данные всегда абстрактны, когда наступает «настоящее благополучие» для общества? Может ли государство обеспечить чувство счастья и уверенности, или это навсегда останется личным поиском и личной ответственностью каждого?