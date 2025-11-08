Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

КОНЕЦ ГЕОПОЛИТИКИ: англо-американцы потратили 50 лет, чтобы не дать России и Германии объединиться

Мы представляем вам интервью с Гвидо Джакомо Препарата известным в России книгой «GITLER Inc. Как Британия и США создавали Третий рейх», который утверждает, что текущая ситуация в Европе кардинально отличается от событий предшествовавших Второй мировой войне, поскольку сейчас мир находится под полным контролем англо-американских элит, а текущие военные конфликты — это “военные игры” или “кино и спектакль”, режиссируемый из Лондона и Нью-Йорка («Гео-Голливуд»). Он утверждает, что конец геополитики наступил, как только удалось предотвратить потенциальный союз России и Германии.

Комментарий редакции

В данном видео поднимается ряд важных и многослойных тем, связанных с современной геополитикой, историей интеллектуальных течений, манипуляциями через язык, ролью идеологий и местом искусственного интеллекта в общественной жизни. Рассмотрим ключевые тезисы диалога, а затем попробуем уловить их философскую глубину и дать взвешенный вывод.

Ключевые идеи:

1. Изменение природы геополитики:
- Автор утверждает, что современная эпоха отличается от мира середины XX века радикальным изменением структуры управления: теперь англо-американский альянс контролирует «сцену», а непосредственно игра ведётся ради поддержания самой системы, а не классических геополитических балансов.
- Главная угроза этому порядку — потенциальный союз России и Германии, способный «взорвать» устоявшуюся англо-саксонскую гегемонию.
- Войны и конфликты сегодня воспринимаются как часть «шоу», поддержания статуса-кво, где все участники, добровольно или вынужденно, продолжают играть по заданным правилам.

2. Роль языка и философии как инструментов управления:
- Особенно выделяется развитие постмодернизма и критических теорий (например, критическая расовая теория) как механизмов сознательной манипуляции дискурсом, создания искусственных разделений и антагонизмов.
- Указывается, что современные интеллектуальные конструкции, использующиеся для сегрегации общества, во многом заимствованы из французской философии, в частности у Батайя и Фуко, но были переосмыслены и целенаправленно применены американскими элитами.

3. Размытость идеологических границ:
- Левое и правое политические крыло в современном мире — функционально обслуживают один и тот же правящий механизм. Внешнее противостояние лишь прикрывает общую заинтересованность в сохранении системы.
- Эта идея перекликается с концепциями Карла Шмитта и философией государства от Колингвуда, где оба крыла — инструмент «оператора» (государства) для управления различными слоями общества.

4. Миф о «глубинном государстве»:
- Отрицается существование некой самостоятельной теневой структуры; элиты — это разрозненные кланы, конкурирующие между собой, но не скрытая и сплочённая организация.

5. Инструменты нового контроля — ИИ, нейросети:
- Искусственный интеллект и большие языковые модели создают иллюзию объективности и «единственно верного ответа», что опаснее для молодых, не привыкших критически оценивать информацию.
- Для опытных пользователей ИИ — лишь новый инструмент, не отменяющий обязанности самостоятельного суждения.
- Поднимается опасность того, что «правда» будет определяться владельцами алгоритмов и технологических платформ.

6. Особенности конфликтов и манипуляций:
- Многие военные конфликты — в том числе российско-украинский, а также исторические эпизоды, как Вторая мировая война — трактуются как результат сознательных манипуляций внешними акторами (Британией, США), заинтересованных в недопущении сближения России с Европой.
- Культурная, географическая и историческая близость России и Европы оказывается подменена искусственным антагонизмом, выгодным англо-американским центрам силы.

Философская рефлексия и междисциплинарные аналогии:

Можно увидеть пересечение этих размышлений с теориями «театрализированности» современной политики (Ги Дебор, «Общество спектакля»), а также с эпохой постмодерна, где разрушение великих нарративов (Лиотар) и манипуляция языками идентичностей перерастают в инструмент управления массами.

Интересен и параллелизм между современной работой больших языковых моделей и философскими механизмами «создания истины». Как ИИ обучается на текстах, подбирая устоявшиеся ответы, так и массовый язык политики формируется и управляется сверху — и лишь человеку дана задача критического различения, выбора и внутренней честности.

Исторические аллюзии, приводящие к анализу деятельности тайных обществ, напоминают: социальные конструкты («левое», «правое», «новый бог», «разъединяющий язык») — нередко всего лишь инструменты. Вопрос — контролируем ли мы свой ум и своё общество, или бездумно следуем за сценарием, написанным где-то в недостижимых башнях власти? Или, быть может, в эпоху «гипермодерна» уже и нет чёткой сцены, а есть динамическая сеть нарративов, в которой контроль над моделью — вопрос доступа к инструментам создания смысла?

Практический вывод и размышления:

С одной стороны, в беседе чувствуется тревога по поводу тотального контроля, единоличной режиссуры общественного спектакля и утраты самостоятельности мышления. С другой стороны, акцент делается на важность личной дисциплины, критического мышления — умения читать, сомневаться, отличать реально прожитый опыт от медиасценариев, инструментально очищая своё восприятие.

По сути, в основе всего — вопрос личной ответственности перед истиной: мы остаёмся участниками «шоу», но вольны выбирать — быть манипулируемым зрителем или осознанным автором собственного нарратива. Нет единого окончательного ответа, но есть дисциплина непрерывного поиска, внутреннего различения, работы с реальностью глазами любви и мудрости, а не страха и идеализации.

Открытый вопрос:

А можно ли в условиях гипермодерна, когда язык, технологии и нарративы столь искусно сконструированы и управляются, вообще говорить об индивидуальной или коллективной свободе поиска истины, или мы всегда будем лишь частью чьей-то интеллектуально-политической игры? Быть может, сама способность к осознанному отличению истинного от ложного есть последняя форма настоящей свободы — и стоит ли нам искать и развивать именно её, несмотря на все ловушки эпохи?
