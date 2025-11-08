Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/ce0ey3-yt2

Мы представляем вам интервью с Гвидо Джакомо Препарата известным в России книгой «GITLER Inc. Как Британия и США создавали Третий рейх», который утверждает, что текущая ситуация в Европе кардинально отличается от событий предшествовавших Второй мировой войне, поскольку сейчас мир находится под полным контролем англо-американских элит, а текущие военные конфликты — это “военные игры” или “кино и спектакль”, режиссируемый из Лондона и Нью-Йорка («Гео-Голливуд»). Он утверждает, что конец геополитики наступил, как только удалось предотвратить потенциальный союз России и Германии.

Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: http://nday.club/?r=yt2