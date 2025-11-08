Как глобалисты управляли нами через систему образования
Почему сразу после смерти Сталина отменили раздельное обучение мальчиков и девочек? Как сегодняшняя система образования искусственно вызывает стресс? Зачем глобалисты пытались заставить Россию ликвидировать педагогические вузы? Говорим с Ильёй Михнюком – координатором проекта «Нам нужна иная школа», сотрудником Межрегионального методического центра «Развитие» и центра здорового образования им. В.Ф. Базарного, учеником знаменитого российского педагога В.Ф. Базарного.
Комментарий редакции
1. Образование как инструмент управления и глобализации:
Видеобеседа ставит акцент на том, что система образования не столько нейтральный институт передачи знаний, сколько стратегически важный инструмент управления обществом. Изменения в образовательных программах и методах рассматриваются как осознанные вмешательства, зачастую с внешними целями.
2. Роль элит и уровней образования:
Описывается модель «пирамиды» — три уровня: наднациональная элита, национальная (страновая) элита и массовое население. У каждой группы — своя система образования, причем для элиты сберегается целостное знание о природе человека, общества и мироздания, в то время как для «низа» — лишь осколки знаний. Для массы — система образования становится инструментом социализации и подчинения, а не раскрытия потенциала.
3. Исторические реформы, идеология и здоровье:
Подчеркивается, что перемены в советском/российском образовании всегда были связаны с событиями «большого» порядка (смерть Сталина, реформы 1950–х и 90–х годов, влияние международных структур). Детально обсуждается переход от раздельного до смешанного обучения мальчиков и девочек, приводятся примеры школ, где сохранены элементы параллельного образования и отмечаются их успехи (уровень здоровья, поступления, статистика разводов, зрение учеников).
4. Манипуляция и глобальные структуры:
Автор утверждает, что посредством таких организаций, как ЮНЕСКО, Тавистокский институт, Всемирный банк, осуществляется не только «перехват» образовательной повестки, но и внедрение стратегий, ведущих к разрушению национальных систем управления, в том числе путем формирования определенных моделей поведения мужчин и женщин через школу.
5. Концепция “горизонтального взлома”:
Существуют технологии «сломать» способность общества к самостоятельному сопротивлению управлению извне — например, путем воспитания мужчин по женскому типу, маргинализации мужского воспитания и моделей поведения, что снижает критичность, самостоятельность, способность сказать “нет”.
6. Потеря фундаментальных научных и педагогических основ:
Ключевая мысль — постепенное удаление из образования фундаментальных наук и педагогических подходов, умаление роли педагогических вузов, замену традиционных методик частными стандартами. Акцентируется, что в некоторых странах уже нет системного педагогического образования, чему подражает и Россия. Внедрение западных моделей сопровождается разрушением собственной, в прошлом эффективной системы знаний.
7. Призыв к управленческой грамотности и самостоятельности:
В условиях глобального «смешения» и внешнего управления важнейшим становится рост управленческой грамотности населения: умение видеть тенденции, понимать методы манипуляции, возвращаться к системному, научно-обоснованному изучению образовательных реформ.
Вывод и философское осмысление:
Беседа требует от зрителя “выйти за пределы коридорного мышления”, увидеть в образовательных реформах не случайный, а целенаправленный процесс, связанный с гораздо более широкими трансформациями общества. Здесь невольно вспоминаются принципиальные вопросы философии: можно ли говорить об инструменте передачи истины (образовании), если его наполнение само подчинено внешним интересам? Насколько “знание” сохраняет подлинность, если оно разделено между разными социальными “пирамидами” и передается не во имя раскрытия истины, а в целях управления?
Интересен и практический аспект: выход не в возврате к прошлому слепо, а в “управленческой грамотности”, осознанном подходе к методикам, самостоятельном поиске и выдвижении научно-обоснованных, а не внедренных извне образовательных решений.
Философский финал и открытый вопрос:
Идеализировать ли сталинскую или советскую школу — столь же опасно, как безоглядно принимать нынешние реформы, продиктованные внешним управлением. Но главный вызов — не просто механически выбирать между двумя моделями, а пробудить практику осознанности относительно методов управления, манипуляции знаниями и формирования личности.
В самом конце задаётся вопрос: если истина образования функционально подчиняется чьим-то целям, утрачивается ли её универсальность? — Или же каждый кризис системы даёт шанс индивиду и сообществу научиться думать самостоятельно, различать методы манипуляции и восстанавливать “целое знание”, двигаясь к единой, но всегда ускользающей истине?
Какой горизонт личной и общественной свободы возможен сегодня, если даже сама база, на которой мы стоим — система образования — оказалась ареной глобального “взлома”? Не остается ли самым важным — научиться видеть стратегии и уметь задавать вопросы, понимая, что подлинное знание всегда шире любой пирамиды власти?