По мере взросления мы сталкиваемся, учимся и работаем с людьми старших поколений, что добились признания и завоевали авторитет в определённой деятельности. Их мы рассматриваем в качестве учителей, эталона, примера для подражания. На первых этапах и начальных ступенях глубина их понимания, умения и достижения нам кажутся невероятными и недостижимыми, а знания – практически непознаваемыми. Проходит время, мы сами получаем опыт, забывая первые впечатления, идя своим путём, но если начнём вспоминать, то поймём, что старые взгляды нуждаются в переоценке.

Большинство бывших авторитетов превратятся в обычных и простых людей, ведь их давно переросли, так как весь их статус основывался лишь на разнице в возрасте. С высоты прожитых лет окажется – достигнув аналогичного возраста мы давно превзошли и/или по итогу превзойдём. Вспоминая своих сверстников, ставших школьными учителями и институтскими преподавателями, большинство совсем по-другому оценит уровень и глубину знаний учивших вас. Оказавшись на несколько социальных и профессиональных степеней выше, чем бывшие “старшие коллеги”, придётся пересматривать представление об их успехе и профессионализме.

Однако есть и другие ситуации, когда вроде бы формально индивид достиг и перерос, а уважение и авторитет остаются, они продолжают воспринимать бывшего начальника или учителя с большим уважением, внимательно слушать его профессиональные советы. Нужно сравнивать сравнимое, так долларовый миллионер в 90-е гг. и сейчас, как говорят в Одессе – две большие разницы, ровно как и полковник по окончанию ВОВ и в 80-е гг. Формальный статус нужно смотреть не по названию, а по рейтингу.

Условно, если индивид входил несколько десятков лет назад в Топ5, а сейчас имеющие формально тот же статус с трудом попадают в Топ1000, то говорить не о чем. Ещё один важный критерий – достижения, реализованные проекты, открытия, прорывные решения и т.д. Когда смотришь на академиков, которым сейчас за 90 лет, свои научные регалии они получили, когда тебя ещё не было на свете, но они до сих пор сохранили глубокий, ясный ум, интерес к жизни, тонкий юмор и любовь к вину, то их даже не хочется сравнивать с коллегами современного извода. Люди из поколения титанов.

Речь не идёт о банальной ротации и смене поколений, когда молодой лейтенант вспоминает, что он пришёл, когда авторитет уходил в отставку генералом. Сейчас лейтенант сам стал генералом в отставке, но девальвация знаний и статусов велика, старший так и остался легендой, о младшем быстро забыли. Особенно ярко это заметно, когда, достигнув всего интересного для себя, индивид уходит в другую область деятельности, занимаясь чем-то новым для души.

Его бывшие подчинённые, подчинённые подчинённых и ученики продолжают регулярно спрашивать совета, в глубине души понимая – стоит ему лишь подумать вслух о возвращении, как их всех подвинут, расчищая ему место, и он порвёт всех, вновь став лучшим. Многие ориентируются на него и пытаются превзойти, мысленно соревнуясь, но опасаясь, что он подобно Теодору Рузвельту-младшему захочет пойти на третий срок.

В современном обществе настоящих легенд и титанов, достижения которых можно пытаться повторить, но не получится превзойти, очень мало. Зато есть множество самодовольных индивидов, что волей судьбы получили формальный статус, но так и не поняли, почему не равны предшественникам. С приходом старости они становятся никому не интересны, широкая общественность вспоминает о них при конфискации, или когда очередные мошенники ограбили «доверчивого пенсионера» на десятки-сотни миллионов рублей.

И, да, последнее относится и к врагам, когда у вас появляется потенциальная возможность отомстить, а вам лень искать и возиться, но если выпадет шанс, будете долго думать и вспоминать…

Источник