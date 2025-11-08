Когда горели города, ломались тифозные бараки, рубились насмерть красные и белые, Борис Пастернак написал: “А в наши дни и воздух пахнет смертью: / Открыть окно, что жилы отворить”. Сегодняшний род людской пугается вселенской смерти: дальнобойные ракеты “Шторм Шедоу” падут на Кремль, а Лондон, Париж и Нью-Йорк превратятся в дымящие ямы. Ждут, что вернётся COVID в обнимку с лихорадкой Эбола, и континенты будут задыхаться и харкать кровью. С тоской наблюдает, как мелеют озёра и реки, скудеют почвы, тает озоновый слой, и жалящее солнце убивает земную жизнь. Роботы приходят на заводы, в академии, министерства, художественные мастерские. Искусственный интеллект холодно наблюдает за тем, как человечество превращается в безвольного бессмысленного моллюска, обречённого на исчезновение. Среди этих страхов, размышлений о смерти, фобий, истерик, ожиданий от земной жизни невозможно строить храмы на Марсе и летающие по орбитам дворцы, а только чёрные катакомбы, бункеры и бомбоубежища.

И в этих тусклых сумерках разума, гнетущего уныния, из которого вылетают чудовищные протуберанцы ненависти и нежелания жить, сверкает нежданная, ослепительная, несказанная утопия — бессмертие, обещанное человеку, народам, живой природе, цветам и звёздам.

Воскрешение и бессмертие.

И люди откликнутся на эту утопию, озарятся ею, очаруются. Ибо основной, глубинный инстинкт человека — вера в воскрешение. Мы чаем встречи с нашими умершими близкими, встречаемся с ними в наших снах, чаем воскресить сгоревшие в пожарах библиотеки, разрушенные города и храмы, ушедших философов и поэтов. Мечтаем наполнить водой иссохшие озёра и реки, вернуть на землю исчезнувшие виды растений и животных, будь то папоротник, стрекоза или динозавр. Хотим вернуть на небо исчезнувшие звёзды, померкшие галактики, угасшие светила. Человеческий дух противится смерти, стремится к бессмертию.

Скоро, быть может, в ближайшие годы, миру предложат формулу бессмертия, позовут человечество в бессмертие. Америка заявит человечеству своё бессмертие — американское, подтверждённое всей мощью трансгуманистических лабораторий, достижениями наук, молекулярной биологии, генной инженерии, фармацевтики. Эта формула придёт на смену авианосцам и космическим группировкам и обольстит человечество, покорит его Америке, для которой мир никогда не будет многополярным, а только американским.

Китай предлагает миру образ идеального китайца, совершенного телом, благородного духом, творческого, человеколюбивого, исполненного благости. И такой бессмертный китаец станет эталоном для всего человечества, и мир превратится в процветающий бессмертный Китай.

Русское бессмертие — как акт великого одухотворения человеческого естества, машины, живой и неживой природы, всего мироздания. Благая весть о бессмертии прозвучит из уст России, на которых запеклась кровь недавних потрясений, России, зовущей человечество к великому обновлению и преображению.

Три бессмертия будут предложены миру, и миру предстоит выбирать, предстоит состязание бессмертий, конкуренция бессмертий, схватка бессмертий. Три бессмертия будут биться между собой, и будущие войны будут войнами духа, войнами за бессмертие.

Американское бессмертие обещает вечную жизнь уже нынешнему, живущему сегодня человеку, исполненному несовершенства, порока, глубинной тьмы. Такой снискавший бессмертие человек сбережёт на веки вечные свои извращения, свой чёрный грех, свои гибельные помышления. Бессмертным станет порочный человек, быть может, серийный убийца, растлитель, купивший себе “вечность” за миллиарды долларов, своим бессмертием сделавший бессмертной смерть.

Русское бессмертие даровано богоподобному человеку, прошедшему очищение, ставшему прозрачным для света. Такой человек призовёт к себе на помощь высшие достижения наук, и случится чудо бессмертия — бессмертие человека верящего, обожающего, любящего, постигающего тайны божественного бытия.

Русский народ изначально грезил бессмертием. Быть может, сначала появилось бессмертие, а потом из него появился русский народ — народ бессмертный. Наши пращуры: волхвы, предсказатели, сказочники, скоморохи, веселившие на пирах князей, в тенистых волшебных рощах угадывающие ход времён, — проповедовали бессмертие. Наши сказки говорили о молодильных яблонях: сорвал золочёный плод, надкусил — и твои морщины расправились, согбенная спина выпрямилась, и ты вновь молодой и счастливый, странствующий по русским дорогам. Они поведали нам о живой и мёртвой воде: полей мёртвой водой смертельную, нанесённую мечом рану — и она сомкнётся; полей её живой водой — и богатырь вновь на коне, несётся в сражение. Они вещали об усопших в хрустальном гробе царевнах, которые воскрешаются исполненным любви поцелуем. Они говорили об оборотнях: то человек, то волк, то лебедь — во всех неисчезающая единая жизнь, только меняющая свои обличья. Они воспевали Ивана-дурака, превосходившего в умениях своих кичливых братьев, и ему, простолюдину, даётся в руки жар-птица — восхитительное бессмертие.

Они мечтали о царстве божественной справедливости, в котором одолевается самая грозная, страшная несправедливость, имя которой — смерть. Они мечтали о царстве бессмертия.

…Князь Владимир окунул свои босые стопы в каменную купель Херсонеса, ему на голову пролилась святая вода, и от той купели Фаворский свет православия хлынул на Русь, долетел до океана — и возникло великое православное царство, проповедующее Евангелие, обещавшее праведному народу бессмертие.

Старец Филофей, великий религиозный философ, подвизавшийся в псковском Свято-Елеазаровском монастыре, создал учение о Москве — Третьем Риме. Два Рима пали, Третий Рим — Москва — стоит, а четвёртому не бывать. Два Рима, две христианские столицы, умерли, и возникла третья — Москва. И после этого великого воскрешения наступило бессмертие. Москва бессмертная. Россия бессмертная.

Поразительно предчувствие московского патриарха Никона, построившего в окрестностях Москвы Ново-Иерусалимский монастырь. Окрестные земли, бугорки, поляны, дороги, ручьи и речки он нарёк палестинскими именами, создал под Москвой вторую Палестину, которую исходили когда-то стопы Иисуса Христа. Он верил, что Второе пришествие состоится здесь, под Москвой. Господу угодно будет опуститься на земли, знакомые ему по евангельским временам. Никон верил, что Иисус явится в Россию, и отсюда начнётся преображение мира. Новый Иерусалим, который воздвиг Никон, был не просто повторением Иерусалима старого, его копией, это был тот новый небесный Иерусалим, в котором явится Господь во всём своём ослепительном блеске. И раскроются могилы, воскреснут умершие, и воцарится жизнь бесконечная.

Поразительна, неповторима древнерусская икона “Церковь воинствующая”. Она рассказывает о России, идущей в свой священный поход от попранного, разгромленного ада, от пылающего Содома — к божественному чертогу, к райской обители — к бессмертию. Конные и пешие воины, князья, полководцы, святые, иноки, ратники, хоругвеносцы… Если вглядеться в икону одухотворённым зрением, то увидишь в этом воинстве гренадеров Бородинского поля, стрелков Сталинграда, воинов СВО. Это изображённый древним иконописцем Бессмертный полк, идущий в поход за бессмертием.

Поразителен храм Василия Блаженного. Ему нет равных в других царствах и на других континентах. Зодчим Барме и Постнику явился образ русского рая, и они воплотили его в камне, в кирпиче, в золоте, в смальте. Множество шатров и колоколен, больших и малых глав, куполов, луковиц, шлемов, высоких и совсем крохотных, стрельчатых окон, каменных завитков, сверкающих изразцов, мерцающей позолоты, радужных красок. Всё движется, живёт, цветёт, как райская клумба. Это образ всех народов России, и великих, больших, и малых, самых крохотных, живущих в чумах на кромке ледовитых морей. Все они собраны щепотью Господа и переносятся в рай. Это храм о бессмертии Российской Империи и всех населяющих её народов.

Монархическая православная Русь хотела уподобиться Царствию небесному, стремилась к бессмертию.

Каноническим является суждение о советской эпохе как эпохе богоборческой, богопротивной. Коммунистическая идеология была чужда идее воскрешения и бессмертия. Она отрицала божественное и чудесное. Красная страна в пору своего возникновения подвергла церковь ужасным гонениям, духовенство избивалось, распиналось на царских вратах своих церквей, расстреливалось у стен монастырей. В каждом селе, на каждой городской площади, на каждом холме стояли разорённые храмы с пустыми окнами, осквернёнными стенами. В советской коммунистической истории не было места божественным трактовкам. Коммунизм не знал горнего рая, куда душа человеческая попадает после смерти в награду за праведную евангельскую жизнь.

Но случилась Великая Отечественная. Фашизм был явлен миру как воплощение ада. Чёрная сперма фашизма заливала Европу, Северную Африку, обнаружила себя на Среднем и Дальнем Востоке. Эта страшная адская магма хлынула на Россию, залила её до Волги, катилась к Уралу. Чёрному демонизму фашизма не было управы. Мир погружался в ад. Тогда Господь выбрал для сокрушения ада красный Советский Союз. Вся мощь красного государства, вся беззаветная коммунистическая вера, все светоносные силы русского народа были избраны Господом для сокрушения фашистского ада. Победа 1945 года — это победа рая над адом, райских смыслов над адскими, одоление ада райским подвигом советского солдата. Нет, не может быть богоборческой страна, одолевшая ад. Не может быть безбожным народ и строй, который по велению Господа отразил ад, и ад отхлынул с земли.

В Нижнем Тагиле у проходной танкового завода есть храм Дмитрия Донского, и в нём изумительная фреска: горящий Рейхстаг, армада стреляющих Т-34, советский воин с красной звездой на шлеме ведёт за собой к победе весь сонм русских святых. Не святые ведут за собой Красную Армию, а красноармеец, как архистратиг, ведёт за собой духовное воинство для сокрушения ада.

Одоление ада с помощью политических доктрин было невозможным. Земная, человеческая воля бессильна сокрушить волю нечеловеческую, подземную, адскую. Господь, выбравший Россию для сокрушения ада, не оставлял её во время этих сражений, приходил ей на помощь.

Известны сказы подмосковных крестьянок о чуде Пресвятой Богородицы под Москвой. Красная Армия отступила, немцы всей своей военной громадой подошли к околицам Москвы, лишь редкие окопчики с мёрзлой цепью красных бойцов ждали последнего удара фашистов. И вдруг перед лицом наступающих немцев поднялся столб света — до неба. Охваченный метелью, этот столб пошёл на врага, и немцы в ужасе бросали свои огромные машины, не слушали своих командиров, кинулись бежать. В этом столбе шла Пресвятая Богородица, гнала поражённых демонов, а вслед за Божьей Матерью поднялась робкая цепь красноармейцев, с мосинской винтовкой наперевес и с криками “ура!” начала свой победный поход от стен Москвы до развалин Берлина.

Патриарх Никон предвидел Второе пришествие Христа в России у стен Нового Иерусалима, готовил встречу Христу. И Второе пришествие состоялось. Но не на берегах Истры, этого русского Иордана, а на берегах Волги, этого вселенского Иордана, где Красная Армия, обливаясь кровью, удерживала узкую полоску волжского берега, а на неё валилась чёрная громада 6-й армии Паулюса. И тогда Господь спустился на землю и встал в ряды красноармейцев. С перебинтованной головой, размахивая ТТ, он поднимал из мёрзлых окопов красноармейцев, и те контратаковали врага. Он садился за рычаги советских танков, за штурвалы краснозвёздных самолётов, и они шли на таран, проламывали фронт наступавших фашистов.

“Отягчённый трёхлинейкой, всю тебя, земля родная, Бог в солдатский телогрейке исходил, благословляя”.

Победа 1945 года была военная, идеологическая, геополитическая. Но она была и светоносной религиозной победой, овеявшей святостью весь советский период. Едва началась война, появилась грозная песня “Священная война”. Это был церковный псалом, который пела вся страна: верующие и неверующие, православные, мусульмане, буддисты. Все вели священный бой, все были овеяны святостью. И солдаты, и взводные, и ротные, и командиры полков, и комбаты, и командующие армиями, командующие фронтами, и великий генералиссимус победоносный Иосиф Сталин — все были святы, как и все 25 миллионов погибших в этой войне советских людей.

И будет день, когда появится храм, в нём иконостас, и на досках мы увидим знакомые лики Александра Матросова, Виктора Талалихина, Николая Гастелло, Зои Космодемьянской, 28 гвардейцев-панфиловцев, Лизы Чайкиной, генерала Карбышева — этих героев сталинского красного синодика, и вокруг их голов будут сиять золотые нимбы.

Коммунистическая красная эра Русской Истории была овеяна святостью, отстояла райские смыслы, знала воскрешение и бессмертие.

Кажется абсурдным словосочетание “православный сталинизм”, но религиозные философы будущего станут оценивать красный период Русской Истории, грозную сталинскую эру как служение райской благодати. Великие предвоенные труды советского народа, великое мученичество и героизм времён войны, воскрешение из праха уничтоженных городов и деревень, сады, посаженные по велению Сталина, обсерватории, в которых народ, оторвав свои глаза от земли, окопов, могил, возводил их к небу, к звёздам — всё это назовётся православным сталинизмом. И сегодня, когда по всем городам и весям ставятся памятники Сталину — это не только почесть великому вождю, но и тайное, быть может, бессознательное благоговение перед великим и святым подвижником.

И Красное Знамя Победы, водружённое над Рейхстагом, из военного победного символа превратилось в чудотворную икону, к которой прикладываются и будут прикладываться поколения русских людей.

Сегодняшняя Россия чудесно воскресла из праха умершей советской эры. Куда направлен исторический вектор, в чём смысл её появления на историческом небосклоне? К какой сокровенной мечте устремлена её земная судьба? Мы грозно воюем на Украине, отбиваемся от жестокого натиска Европы, ищем союзников на всех континентах, строим ледоколы, прокладываем скоростные дороги, рождаем новые технологии, возводим государство в бушующем XXI веке, превращающем религии в знания, слово — в цифру, мечту о единстве народов — в предчувствие вселенской войны. И как встарь, и как в недавнее время все наши устремления, пусть бессознательно и неявно, устремлены в русскую бесконечность — в бессмертие.

Знамя Победы, эту чудотворную икону русского XX века, Путин перенёс из советской эры в современность. Так верующий в Бога ревнитель выносит из горящего храма драгоценную святыню и в ожогах, в пылающей одежде уносит её на груди. Вокруг спасённой иконы строится храм, церковная слобода, улица, город — возникает государство. Икона, обугленная пожаром, привносит в государство свои райские смыслы, чаяния, благодати и бессмертие. Сегодняшняя Россия стремится к бессмертию, и Путин — её бессмертный знаменосец. Путин совершил деяние непомерное, нечеловеческое — он соединил расползавшиеся континенты, он сочетал расколотое время, он вновь установил связь времён.

Бессмертный полк, идущий по городам России 9 мая, — это вселенский крестный ход, славящий воскрешение из мёртвых, это пасхальное чудо русской истории. Миллионы людей шествуют по улицам, несут полинявшие фотографии, выцветшие фотоснимки — портреты своих героических предков. Кто в солдатской пилотке, кто в офицерской фуражке, кто в военном женском берете — все они, и почившие на полях великой войны, и дожившие до победы, и прожившие огненные послевоенные годы, все они идут вместе с живыми. И вдруг ты увидишь, что старые фотографии, дорогие сердцу семейные портреты — все они начинают мироточить, с них падают алые капли. И лица оживают. Герои минувших лет выходят из своих рам, идут рядом с нами по земле. Мы движемся огромным необъятным потоком, всем огромным народом, всем великим воинством: и ныне живущие, и воскресшие, и старики, и юноши, и младенцы. В этом воинстве — матросы “Варяга”, бородинские гренадеры, куликовские ратники, чудские лучники. И над всеми нами в вихре времён, в сверканье ангельских крыл — трубный небесный глас. Бессмертный полк — всё та же великая икона “Церковь воинствующая”. Бессмертный полк указывает путь сегодняшней России к бессмертию.

Изумителен Крымский мост. Он безупречен своей геометрией, своей отточенной линией, проведённой из одной бесконечности в другую. И внезапным взлётом средь белоснежных арок, напоминающих ангельские крылья, будто из необъятных русских пространств летит в Крым ангел небесный, ангел Херсонеса — к той каменной крещальной купели, куда когда-то опустились босые стопы князя Владимира. И море, горы, степи, дремучие леса, берега полярных рек, великие океаны затрепетали, засверкали в чудесном преображении. Им открылось небо, открылось Царствие Небесное, открылось бессмертие. Крымский мост — не просто коммуникация, по которой несутся поезда, автомобили, танки. Это волшебный световод, по которому несётся историческая энергия, соединяя сегодняшнее Государство Российское с Херсонесом, с крещенской живой водой, окропившей Русь. Крымский мост — путь в бессмертие.

Русская История — это история русских империй, которые движутся по таинственной синусоиде русского времени. Империи рождаются, восходят к своему величию, достигают цветения, а потом обрушиваются и низвергаются в пропасть, исчезают бесследно, и наступает чёрная дыра истории. Но из неё велением высших сил вновь зарождается русское государство, новая русская империя, достигает вершины, цветения — и вновь ниспадение в пропасть, в бездну, в чёрную дыру истории. Цветение, низвержение в смерть, нисхождение в гроб — и новое воскрешение. Смысл Русской Истории — пасхальный. Её постоянно возносит из смерти, она совершает чудо воскрешения.

Таких империй было пять. Первая империя — Киевско-Новгородская Русь святого князя Владимира, исчезнувшая под копытами монгольской конницы. Вторая империя — Московское Царство царя Ивана Васильевича Грозного, поглощённое Смутным временем. Трёхсотлетняя Романовская империя Петра I, канувшая в Лету в проклятые дни февраля 1917 года — третья империя русская. Четвёртая — Советский Союз, красная сталинская империя, победившая в великой войне и исчезнувшая в липкой слизи перестройки. И нынешняя — пятая империя Путина, возникшая на руинах Советского Союза из великих потрясений, устремлённая к величию. Мы находимся на той ветви нашего русского пасхального воскрешения, когда сдвинулась надгробная плита, схоронившая Государство Российское. Оно, воскрешённое, вновь устремилось к величию — через слёзы, кровь, в великих трудах, в победных деяниях возносится к бессмертию. Обретёт ли оно бессмертие или вновь, не достигнув его, опрокинется и устремится вниз, в преисподнюю? Или, совершив своё воскрешение, достигнув величия, Государство Российское не изведает тёмной погибели и увенчается бессмертием? Пятая империя русских, Путинское Государство Российское, стремится к бессмертию.

Русское государство и населяющий его русский народ в своём стремлении к совершенству избавятся от тьмы, пороков, великих несправедливостей, лжи и неправедности, исполнятся света, станут прозрачными для света, солнечными. И такое прошедшее великое очищение государство, такой прозрачный для света народ переживут преображение, станут бессмертными. На нас упадёт малая слезинка Господа, принимающего нас в свои объятия. Слезинка Господа, эта слеза ребёнка, совершит преображение и сделает Россию бессмертной. Россия бессмертная — тот венец, к которому движется Церковь воинствующая, шагает Бессмертный полк, мчится Крымский мост, восходит русская синусоида, уже не совершающая свой изгиб и нисхождение, а превращённая в стремительную вертикаль.

К России бессмертной ведут сакральные коды — эти лампады, горящие на верстовых столбах Русской Истории. Исповедуя эти коды, используя весь грандиозный опыт минувших времён, опыт побед и поражений, прозрений и заблуждений, русский народ восходит к бессмертию.

Код “Взыскание” — это неусыпные чаяния бессмертия, вера в бессмертие, вымаливание бессмертия, объяснение всех земных стремлений и деяний как неизбежное восхождение к бессмертию. В роковые минуты низвержения в тьму, приближения к адской бездне продолжать возносить очи к небу, знать, что ад будет повержен и русское стремление к раю продолжится. Бессмертные Адам и Ева, совершив грехопадение, были изгнаны Господом из рая и стали смертными. И Господь в гневе крикнул им вслед: “В великих трудах добывайте себе хлеб насущный!” Но нет, не о хлебе насущном были его слова. “Добывайте себе бессмертие, которое вы потеряли”. И вся жизнь рода людского, его бессчётные века были стремлением людей обрести бессмертие.

Изумительный памятник Мухиной “Рабочий и колхозница” — это Адам и Ева, которые в великих трудах обрели бессмертие. Они показывают Господу орудия труда, которыми добывали себе бессмертие. И в сверкании крыл, оставляя бренную землю, вновь возносятся в рай, туда, где нет болезней, печалей и воздыхания.

Код “Священный труд” — не только тот, великий, непомерный, коим наши предки создавали небывалое государство из 12 часовых поясов между трёх океанов, возделывали неудобья, ставили города на кромке ледовых морей и в горючих песках пустыни, торили дороги, строили машины, украшали родную землю дворцами и храмами. Это тот священный труд, коим добывается Царствие Небесное. Тот труд, коим изживается из человека, из целого народа его тёмные поползновения, его злые инстинкты. И в великих трудах, в великом очищении народ становится прозрачным для света, человек становится солнечным. Это тот человек, о котором мечтал наш космист Николай Фёдоров, — духовно совершенный человек, соединивший своё духовное совершенство с достижениями современных наук: медицины, биологии, физики. И в этом чудесном соединении возникает человек бессмертный, способный воскрешать умерших, тот, от чьих молитв разверзается могильная земля, и из неё поднимаются усопшие отцы, деды — совершается дарованный Господом людям акт божественного воскрешения.

Код “Божественное чудо”, без которого воскрешение и обретение бессмертия невозможно. Чудо, когда богоподобный человек становится настолько угоден Господу, что тот берёт его в своё бессмертное царство, минуя смерть. Это чудо Божьей слезы, слезы ребёнка, которая оросит богоподобного человека, и случится его преображение, он станет бессмертным.

Код “Вселенское дело”. Ибо бессмертие, которое обретёт Россия, не станет только её достоянием. России невозможно быть бессмертной среди смертных народов. Россия не может войти в рай, оставив остальные народы мучиться в их несовершенстве, в их обречённости на смерть. Россия делится с другими народами своим бессмертием, объемлет их своими бессмертными объятиями, берёт с собой в Царствие Небесное. Об этом говорит храм Василия Блаженного — образ русского рая, когда все народы, великие, большие и малые, крохотные, насчитывающие два десятка соплеменников, все они во славе Божьей восходят в русский рай, и этот рай раскрывает свои врата всем сущим на земле народам, которые становятся братскими — братскими во Христе, братскими в бессмертии.

Русское бессмертие выражается сакральной триадой. Оно охватывает собой все народы, населяющие Россию, где у каждого своя культура, свой исток, свой стебель и — общий цветок, общее небо бессмертия. Все народы сливаются в единый народ, все судьбы — в единую судьбу, все обретают бессмертие.

Один народ. Одна судьба. Одно бессмертие.

Сегодняшнее Государство Российское, одолев тьму и поправ ад, восходит по своей солнечной вертикали. Но в нашем государстве, в его уложениях, устройстве, в том, что зовётся политикой внутренней, внешней, всё ещё много несовершенства, много следов недавней тьмы. Ещё видны трупные пятна недавней смерти. В выведении этих трупных пятен, в устремлении государственных уложений, законов, систем к совершенству, к бессмертию есть путь Государства Российского.

Каков правитель восходящего к бессмертию государства? Каков он, лидер бессмертия?

Лидер бессмертия — тот, кто знает сокровенные коды бессмертия, и, включая их один за другим, ведёт народ по его исторической вертикали, постоянно сравнивая вверенное ему государство с идеальным образом, с Царствием Небесным, замечая малейшие удаления или приближения к этому идеалу. Лидер бессмертия — тот, кто олицетворяет очередное русское восхождение, сотворение очередной русской империи. Такими лидерами были Владимир Святой, царь Иоанн Васильевич Грозный, император Пётр I, вождь Иосиф Виссарионович Сталин. Таким лидером является Президент Путин.

Элита бессмертия — та, что неразрывно сочетает свою судьбу с судьбой народа, не путает своё величие с величием народа, не устремляется к бессмертию, оставляя народ в долине смертной тени. Элита бессмертия празднует вместе со своим народом его великие победы, разделяет его поражения, находится вместе с народом в часы великих испытаний. Садится не в перламутровые джакузи, не в каюты роскошных яхт, а занимает окопы Донбасса и Сталинграда, садится в танки Т-34 и Т-90, в истребители “Як” и “Су”.

Экономика бессмертия, создавая машины, взращивая хлеба, строя города и прокладывая дороги, справедливо распределяет среди народа усилия труда и награды за этот труд. Не плодит безудержное богатство одних и бедность других, не сеет в недрах народа раздор, чреватый крушением государства. Элиты бессмертия угадывают живущие в народе чаяния, умеют облекать их в законы, поэмы, открытия, возводящие государство к бессмертию.

Демография бессмертия — та, что останавливает убывание народа, стремится к его умножению, спасает народ от разъедающих его пороков, болезней, духовных и физических отравлений, пресекающих в народе способность плодиться. Возвращает живущему поколению веру в то, что судьба этого поколения будет благополучна, и таким же благополучием будет отмечено следующее поколение детей и внуков, и продолжение рода есть продолжение этого благополучия.

Экология бессмертия есть не просто сбережение природы, спасение исчезающих видов, сохранение хрустальных вод Байкала, ослепительных льдов Арктики. Экология бессмертия — это благоговение перед жизнью человеческой, людской, воробьиной, жизнью бабочки, муравья, а также жизнью цветка, камня, горного хребта, океана. Благоговение перед жизнью позволит создавать машины, не убивающие природу, не истребляющие земные недра, она устанавливает гармонию, справедливость между заводом и сосновым бором, атомным реактором и гнездовьем цапель, жилищем человека и гнездом птицы.

Наука бессмертия удлиняет человеческий век, продлевает жизнь человека до ста, до тысячи лет, до бесконечности. Наука бессмертия приближает род людской к райскому совершенству, удаляет от адского зла. Наука бессмертия — та, что согласно космисту Фёдорову ждёт мгновения, когда соединится с совершенным богоподобным человеком, и случится чудо преображения — наступит бессмертие.

Искусство бессмертия взращивает в человеке те его начала, что возвышают человека, возводят его над чёрной природой, увлекают к идеалу, к райским смыслам, открывают ему небесную красоту, безбрежность бессмертия. Искусство бессмертия запечатывает в человеке ад, накладывает узду на чёрные пороки, низменные инстинкты, избавляет человека и весь народ, всё государство от инстинктов самоуничтожения.

Дипломатия бессмертия стремится найти согласие между народами и государствами, исключить войну, добиться божественной справедливости, где все народы, сберегая свою суверенную, неповторимую красоту, драгоценную культуру и веру, устремятся к бессмертию, как о том свидетельствует храм Василия Блаженного — образ русского рая. Все народы, от великих до малых, войдут в рай, станут райскими народами.

Человек бессмертия — это тот, кто помнит, чей в нём образ и подобие, стремится к богоподобию, к возвышению, к одолению кромешной тьмы в себе и вокруг, приносит, попирая эту кромешность, священную жертву. Человек верящий, обожающий, жертвующий, богоподобный, готовый отдать своё бессмертие за бессмертие друга, такой богоподобный человек достигнет бессмертия.

Россия в своём историческом восхождении идёт стезёю непрерывных смертей и воскрешений. Исторические всплески, устремляющие Россию к небесам, к звёздам, сменяются ниспадением во тьму, в русский ад. И среди бесчисленных русских воскрешений наступит такое, за которым не последует смерть, обрушение, а будет явлено бессмертие. Всё множество населяющих Россию народов, вер и культур стремится к бессмертию. У каждого народа свой вектор развития, своё устремление ввысь, и всё это — устремление к бессмертию.

Сегодняшняя Россия, пятая империя Путина, определяется сакральной триадой: “Один народ. Одна судьба. Одно бессмертие”. Россия, восходя к бессмертию, ведёт за собой остальные народы. Русский рай открывает врата для всех народов, делает все народы райскими. Русское бессмертие делает бессмертными все другие народы, всех земных тварей и существ, все земные озёра и реки, все небесные звёзды, галактики. Русский космизм — это стремление русского бессмертия в космос, где оно распространяется на все светила, все небесные радуги, все пучки космических энергий. Вселенная, воскрешённая, спасённая от чёрных дыр, от тепловой смерти, во всей своей небывалой первозданной красе, влекомая Россией, возвращается к Господу, который когда-то её сотворил. Сотворяя Вселенную, Господь сделал выдох, и в этом выдохе сошлись мириады звёзд, возникла земная жизнь, потекли человеческие столетия. Теперь, принимая из рук России воскрешённую богоподобную вселенную, Господь делает вдох и принимает в себя обратно Вселенную. И Вселенная становится Богом. Россия бессмертная вместе с бессмертным мирозданием становится Богом.

Александр Проханов