Тезисно о революции 1917 года

Революция как таковая всегда есть зло, она несёт разрушение, кровь и смерть. При этом бывают ситуации, когда без неё не обойтись, когда обновление возможно только через пожар. А в огне брода нет.

Русская революция – тяжёлая, кровавая, но великая страница нашей и мировой истории. Это не просто бунт и дворцовый переворот, это настоящий взрыв глубинного народа.

Развал Российской империи произошёл до Октябрьской революции, это сделали бездарные элиты и буржуа, которые своей жадностью и глупостью привели к гниению огромной страны.

Царя свергли не большевики, а своё же окружение монархистов вместе с буржуа. Это их позор, он стал им приговором.

Большевизм есть явление по сути русское, хотя и привнесённое извне. Марксизм должен был убить Россию, но русский народ “переварил” его и превратил его в мечту о земном рае.

Большевики подняли упавшую из рук Романовых власть и действовали решительно, жестоко и хитро. Они перехитрили всех – и Запад, который хотел их использовать, и буржуа, и своих леваков.

Ленин был посредственным теоретиком, но великим практиком. Он хотел разрушить государство как таковое, а в итоге заложил основы одного из величайших государств в истории человечества.

Красный террор был не сильнее террора белого и террора всех участников революции. Красные выиграли не благодаря террору, а потому что историческая правда была на их стороне.

Ключевой момент Гражданской войны – это интервенция армий Запада на стороне белых. После этого большинство народа приняло сторону большевиков, ибо нет ничего страшнее для русского потерять самостоятельность.

Атеизм коммунистов был главной их ошибкой, которая аукается нам до сих пор. При этом советское общество, построенное ими, было более нравственным, чем внешне религиозное общество Запада.

Национальный вопрос можно считать их второй ошибкой, но она была ситуационной и на тот момент оправданной. Большевикам нужно было быстро сшить страну, и они сделали это с помощью идеи интернационализма. А границы Украинской ССР и прочих были вторичны.

Главное достижение 1917 года – это шанс для миллионов рабочих и крестьян на достойную жизнь и перспективы, это раскрытие огромного потенциала русского народа. Почти все наши социальные права появились благодаря революции.

В то же время революция-1917 всколыхнула весь мир и стала реальной угрозой для западного капитала. Она запустила по всему миру антибуржуазные и антиколониальные движения, которые позволили Азии и Африке чуть свободнее дышать.

Русская революция-1917 вошла в мировую историю навсегда. Россия стала символом справедливости, несмотря на кровавые события тех лет.

Опыт Русской революции – как положительный, так и отрицательный – должен стать пищей для будущего строительства справедливого государства. Не яблоком раздора и вечным срачем, а предметом объективного исследования и творческого осмысления.

Осуждать тех, кто под видом мировой революции творил беспредел. Гордиться и помнить тех, кто искренне положил жизнь за светлое будущее.

