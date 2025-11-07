Тезисно о революции 1917 года
Революция как таковая всегда есть зло, она несёт разрушение, кровь и смерть. При этом бывают ситуации, когда без неё не обойтись, когда обновление возможно только через пожар. А в огне брода нет.
Русская революция – тяжёлая, кровавая, но великая страница нашей и мировой истории. Это не просто бунт и дворцовый переворот, это настоящий взрыв глубинного народа.
Развал Российской империи произошёл до Октябрьской революции, это сделали бездарные элиты и буржуа, которые своей жадностью и глупостью привели к гниению огромной страны.
Царя свергли не большевики, а своё же окружение монархистов вместе с буржуа. Это их позор, он стал им приговором.
Большевизм есть явление по сути русское, хотя и привнесённое извне. Марксизм должен был убить Россию, но русский народ “переварил” его и превратил его в мечту о земном рае.
Большевики подняли упавшую из рук Романовых власть и действовали решительно, жестоко и хитро. Они перехитрили всех – и Запад, который хотел их использовать, и буржуа, и своих леваков.
Ленин был посредственным теоретиком, но великим практиком. Он хотел разрушить государство как таковое, а в итоге заложил основы одного из величайших государств в истории человечества.
Красный террор был не сильнее террора белого и террора всех участников революции. Красные выиграли не благодаря террору, а потому что историческая правда была на их стороне.
Ключевой момент Гражданской войны – это интервенция армий Запада на стороне белых. После этого большинство народа приняло сторону большевиков, ибо нет ничего страшнее для русского потерять самостоятельность.
Атеизм коммунистов был главной их ошибкой, которая аукается нам до сих пор. При этом советское общество, построенное ими, было более нравственным, чем внешне религиозное общество Запада.
Национальный вопрос можно считать их второй ошибкой, но она была ситуационной и на тот момент оправданной. Большевикам нужно было быстро сшить страну, и они сделали это с помощью идеи интернационализма. А границы Украинской ССР и прочих были вторичны.
Главное достижение 1917 года – это шанс для миллионов рабочих и крестьян на достойную жизнь и перспективы, это раскрытие огромного потенциала русского народа. Почти все наши социальные права появились благодаря революции.
В то же время революция-1917 всколыхнула весь мир и стала реальной угрозой для западного капитала. Она запустила по всему миру антибуржуазные и антиколониальные движения, которые позволили Азии и Африке чуть свободнее дышать.
Русская революция-1917 вошла в мировую историю навсегда. Россия стала символом справедливости, несмотря на кровавые события тех лет.
Опыт Русской революции – как положительный, так и отрицательный – должен стать пищей для будущего строительства справедливого государства. Не яблоком раздора и вечным срачем, а предметом объективного исследования и творческого осмысления.
Осуждать тех, кто под видом мировой революции творил беспредел. Гордиться и помнить тех, кто искренне положил жизнь за светлое будущее.
Комментарий редакции
Ключевые идеи:
1. Революция как трагедия и необходимость: Любая революция – разрушительна и всегда связана с кровью и жертвами, но иногда без неё не обойтись: только «через пожар» возможно обновление общества.
2. Русская революция – великая и тяжелая страница: Это был не просто бунт или элитный переворот, а глубокий взрыв «глубинного народа».
3. Крушение империи – вина элит: Российская империя развалилась не из-за большевиков, а по причине деградации монархических кругов и буржуазии, которые своим эгоизмом и некомпетентностью разрушили страну. Царя свергли свои.
4. Большевизм – русское явление с чужими корнями: Марксизм, задуманный как разрушительный для России, был превращён народом в утопию о земном рае. Большевики взяли власть благодаря решительности, хитрости и способности действовать, перехитрив не только противников, но и союзников.
5. Практический гений Ленина: Не выдающийся теоретик, но гениальный практик, Ленин заложил основы нового государства, хотя мечтал лишь о разрушении старого порядка.
6. Террор с обеих сторон: Красный террор не превышал жестокостью белый террор. Победа большевиков – не итог насилия, а следствие исторической правды, воспринятой большинством народа.
7. Интервенция как переломный момент: Западные армии, встав на сторону белых, оттолкнули народ к большевикам; страх за независимость страны сыграл ключевую роль.
8. Атеизм и национальная политика – ошибки большевиков: Отказ от религиозности стал крупнейшей ошибкой и до сих пор аукнулся обществу. Национальный вопрос решался вынужденно и по ситуации, чтобы склеить страну.
9. Социальные достижения и мировой резонанс: Революция дала шанс миллионам на лучшую жизнь, а также вдохновила антибуржуазные и антиколониальные движения по всему миру.
10. Моральный и исторический итог: Россия стала символом борьбы за справедливость, а советский опыт — источником как гордости, так и уроков для будущего. История революции требует не осуждения и споров, а честного анализа и творческого осмысления.
Вывод
Статья довольно умело соединяет личностную оценку и исторический анализ, подчеркивая, что революция была трагедией, вызванной неминуемыми внутренними кризисами и ошибками элит. При всей её жестокости она дала мощный импульс социальному развитию, открыла возможности для миллионов, повлияла на весь мир и остаётся важнейшим уроком для будущих поколений: и о разрушительной силе фанатизма, и о невероятной способности народа преображать даже навязанные извне идеи в свои мечты о справедливости.
Впрочем, применяя междисциплинарный подход, мы видим вечную дилемму – как обновление (или эволюция системы) часто невозможно без драматического разлома, будь то в биологии (мутационный скачок), в психике (кризис взросления), в истории (революция). Здесь вывод не может быть категоричен: любое осуждение революции столь же неполно, как и её слепое оправдание.
Интересно было бы узнать альтернативу делению СССР на национальные республики.
РИ в 1917 году безо всякого участия большевиков стала расползаться на лоскутные образования.
Украина, казачьи области, Кавказ, Финляндия, Прибалтика. Средняя Азия была не полноценной частью империи, а протекторатом.
Подсказали бы, какой вариант организации страны был бы возможен в тех условиях.
Что касается атеизма, то Православная кафолическая греко-российская церковь никак не помогла спасти РИ. Наоборот, сразу после отречения царя, её фактического главы, было принято решение о молитвах за Временное правительство. И многие священники осудили политику царизма по отношению к церкви.
Это сейчас последователи патриарха Тихона и митрополита Антония (Храповицкого) голосят о “безвинно умученных безбожными большевиками священниках”, причисляя к ним и тех. кого убили их же братия монахи и священники в том числе из корыстных побуждений. Или о вине всего русского народа за убийство “помазанника Божиего”, отрёкшегося от престола.
Опыт срастания РПЦ с российской властью показывает, что клир склонен к сребролюбию, гордыне и прочим порокам. И склонен перебегать на сторону противников России не хуже либералов.
И массовое строительство церквей при закрытии школ и больниц ничуть не помогло решить проблемы России. Зато люди в рясах генерируют инициативы, мягко говоря, не умные, в промышленных масштабах.