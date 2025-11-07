С.В. Савельев – Этюды эволюции. Трампусик-сумматор.
Комментарий редакции
1. Запуск новой серии "Этюды эволюции"
Савельев начинает новый цикл размышлений, посвящённых эволюции не животных, а человечества, его гоминидной, социальной и расовой составляющей. Он анонсирует неформальный, даже провокационный стиль подачи.
2. Расовые и социальные конфликты как часть эволюционного процесса
На примере Судана, где внутри одной религиозной группы идёт жестокий конфликт, показывается, что даже "преодолённые" Западом идентичности — расовые, этнические — продолжают остро влиять на эволюцию общества. Фоном проходит ироническое сопоставление с европейскими "56 полами" и проблемами равенства.
3. Экономические и социальные трудности как катализаторы изменений
Рост цен, коррупция, экономическое неравенство и абсурдность бытовых трудностей (например, взятки, ограничения, противоречивые запреты и разрешения) формируют почву для эволюционных, а возможно — революционных изменений в обществе. Савельев особо отмечает, что долгосрочное “тихое сопротивление” может быть гораздо мощнее открытых потрясений.
4. Мозг, память и специфика мышления публичных персон (на примере Трампа)
Подробно рассматривается феномен Дональда Трампа:
- Избранной политической персоной движет не рациональное, а лимбическое (эмоциональное) восприятие информации.
- Способность к длительной концентрации и рациональному анализу снижена (по наблюдению Савельева — до 15-20 минут), после чего остаётся лишь суммация эмоциональных впечатлений.
- Решения основываются не на детальном анализе, а на эмоциональной оценке событий и кратковременной памяти.
- Особая роль привычек, стратегии “купил-продал” и воспитания на "бандитских практиках", что, по мнению Савельева, свойственно не только конкретным личностям, но и ряду лидеров XX века.
5. Контраст между внешними ожиданиями и реальными механизмами принятия решений
Ирония в том, что сложные общественные процессы и судьбы миллионов зависят не столько от глубокой продуманности решений политиков, сколько от их способности эмоционально среагировать на ситуацию. Это связано с возрастными изменениями, которые акцентируют роль лимбической системы и снижают способность к комплексному анализу.
6. Свежая, ироничная перспектива на мировые тренды
Савельев с юмором предлагает новый тренд для претендентов на Нобелевскую премию — “профилактика войны”, то есть предотвращение конфликтов, а не только миротворчество по факту. Он саркастически замечает, что за сам факт отсутствия новой войны стоит давать премии.
Выводы и философское осмысление:
Эта беседа — не столько анализ личности Трампа или конкретных конфликтов, сколько иллюстрация "эволюции" современного общества в парадоксальных условиях: технологического развития, усиливающейся фрагментации идентичностей, кризиса политического лидерства и постоянного давления бытовых трудностей.
Савельев работает на стыке биологии (старение мозга, работа лимбической системы), социальной психологии (эмоциональное принятие решений) и истории (“подпольное сопротивление”, катастрофы, спокойные революции).
Важная мысль: даже на вершине общественных иерархий решения всё чаще принимаются эмоционально, краткосрочно, на основе субъективного опыта и импульсов, а не объективного рационального анализа. Это рифмуется с тем, как работает масса человеческих групп — они тоже склонны к эмоциональным флешмобам и реакциям, а не к рефлексивному просчитыванию последствий.
В таком подходе есть и предупреждение — наше общество становится все более уязвимым к иррациональному, “эволюционному” движению, где зрелость и мудрость лидеров отходят на второй план. Но — и это позитивная нота — даже в этих условиях у человека всегда есть возможность осознать происходящее, “увидеть механизм изнутри” и попробовать действовать с большей рефлексией, балансом и внутренней свободой.
Проблема субъективности истины и лидерства снова встаёт во весь рост:
Может ли общество доверять свою эволюцию эмоциям и случайным вспышкам, или нужна совершенно иная модель лидерства — основанная на дисциплине, знаниях, интердисциплинарном мышлении и осознанности?
Открытый вопрос для размышлений:
В мире, где лидерами становятся те, кто работает на эмоциях и краткосрочных реакциях, возможно ли формирование будущего, в котором истина и зрелое понимание всё же будут в приоритете? Или сама эволюция человечества теперь будет определяться прежде всего неосознанными импульсами, а не дисциплинированным размышлением?
Хороший ролик…Тут две нити беседы важны для посетителей ЯП. Эволюционные изменения,которые могут повлечь революционные,и вполне возможно,в недалеком будущем. И возрастные изменения мозга в худшую сторону…Что в первый вариант никто не верит,что во второй,хотя эти изменения уже произошли.