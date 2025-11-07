Главная » История, Мировоззрение, Политика

Главный урок Октябрьской революции в том, что ей было доказано, что создание общества, отличного от капиталистического, возможно.

Переслано от: Олег Ясинский

Главный урок Октябрьской революции в том, что ей было доказано, что создание общества, отличного от капиталистического, возможно.

Сегодня необходимость в этом больше, чем когда бы то ни было раньше, причём это уже вопрос не только социальной справедливости, но и самого выживания человечества.

Необходимо извлечь уроки из прошлого, учиться на ошибках – своих и чужих, освободиться от догм и страхов перед призраками истории. Еще – с благодарностью вспомнить тех, ценой собственных жизней накопил и передал растерянному сегодняшнему человечеству этот бесценный опыт. Достать из подвалов памяти странные слово «будущее», очистить его от плевков и пыли. И поднести поближе к лицам, чтобы осветить их.

Чтобы научиться ходить, человек много раз падает. Обвинять социализм во множестве ошибок и трагедий, это как обвинять изобретение колёс и крыльев в автомобильных авариях и авиакатастрофах.

Борьба с исторической памятью требует от власти создания массовых стереотипов и клише, уводящих от сути явлений. Нет фразы более любимой жуликами, тиранами и рабовладельцами всех времён и народов, чем «все революции зло». Говорящие о «жертвах социализма» не в состоянии задать вопрос о том, сколько человеческих жизней оказались спасены им.

В последние десятилетия ведущие постсоветские СМИ вели целенаправленную работу по разрушению образа Великой Октябрьской Социалистической революции – исторического катаклизма, навсегда изменившего пространство и время человечества. И не будь Октябрьская революция важнейшим событием прошлого века, вряд ли столько интеллектуальных наёмников нанималось бы прессой и издательствами стольких стран чтобы стереть эту дату со всех календарей мира.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Октябрьская революция как уникальный опыт:
Революция доказала: создание общества, отличающегося от капиталистического, возможно на практике.

2. Современная актуальность альтернатив капитализму:
Сегодня вопрос об ином устройстве общества — это не только задача социальной справедливости, но и вопрос выживания человечества.

3. Необходимость учёта ошибок прошлого:
Следует учиться и на своих, и на чужих ошибках, избегать догматизма и страха перед историей.

4. Ценность исторического опыта и памяти:
Нужно уважать и помнить тех, кто шел вперед ценой жертвы ради будущего, воспринимать «будущее» как потенциально светлую категорию.

5. Ошибки — часть эволюции общества:
Критика социализма за ошибки сравнима с обвинением в технических катастрофах самих изобретений, а не плохих решений или условий.

6. Манипуляции массовым сознанием:
Власть часто формирует стереотипы и клише, искажая суть исторических явлений; негативные стереотипы о революции выгодны жуликам и тиранам.

7. Революция — объект целенаправленного очернения:
За последние десятилетия постсоветские СМИ стремились снизить значение Октябрьской революции, что лишний раз косвенно подчеркивает её исторический масштаб.

Вывод:

Статья приглашает пересмотреть отношение к Октябрьской революции не только как к прошлому катастрофическому событию, но и как к историческому эксперименту, раскрывающему возможность альтернатив общественному устройству. Автор настаивает на необходимости помнить уроки истории без страха и без идеализации, отделяя реальные ошибки от клише и манипуляций массовым сознанием.

Философски, здесь прочитывается мотив субъективности исторической истины: каждое поколение видит свою правду в событиях прошлого, но подлинная ценность в попытке вынести из опыта не догму, а практическую мудрость — и не в осуждении, а в умении учиться и двигаться дальше. Как ребёнок, учась ходить, многократно падает, так и социум проходит сквозь ошибки и боль, чтобы познавать новые формы бытия.

Возникает вопрос: если истина прошлого для каждого поколения — нечто ситуативное и изменчивое, то как нам улавливать подлинную суть событий и использовать её во благо будущего? Может ли общество научиться воспринимать свою историю целостно, без страха, вины и самообмана, чтобы открывать новые пути, не разрушая связи с наследием?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/olegyasynsky/2117
