Главный урок Октябрьской революции в том, что ей было доказано, что создание общества, отличного от капиталистического, возможно.

Сегодня необходимость в этом больше, чем когда бы то ни было раньше, причём это уже вопрос не только социальной справедливости, но и самого выживания человечества.

Необходимо извлечь уроки из прошлого, учиться на ошибках – своих и чужих, освободиться от догм и страхов перед призраками истории. Еще – с благодарностью вспомнить тех, ценой собственных жизней накопил и передал растерянному сегодняшнему человечеству этот бесценный опыт. Достать из подвалов памяти странные слово «будущее», очистить его от плевков и пыли. И поднести поближе к лицам, чтобы осветить их.

Чтобы научиться ходить, человек много раз падает. Обвинять социализм во множестве ошибок и трагедий, это как обвинять изобретение колёс и крыльев в автомобильных авариях и авиакатастрофах.

Борьба с исторической памятью требует от власти создания массовых стереотипов и клише, уводящих от сути явлений. Нет фразы более любимой жуликами, тиранами и рабовладельцами всех времён и народов, чем «все революции зло». Говорящие о «жертвах социализма» не в состоянии задать вопрос о том, сколько человеческих жизней оказались спасены им.

В последние десятилетия ведущие постсоветские СМИ вели целенаправленную работу по разрушению образа Великой Октябрьской Социалистической революции – исторического катаклизма, навсегда изменившего пространство и время человечества. И не будь Октябрьская революция важнейшим событием прошлого века, вряд ли столько интеллектуальных наёмников нанималось бы прессой и издательствами стольких стран чтобы стереть эту дату со всех календарей мира.

