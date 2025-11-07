Главная » Мировоззрение, Творчество

Если мы хотим получить новую культуру, нам необходимы новые люди в творческой среде

Позволю себе не согласиться с Захаром в этом вопросе. Не нужно уговаривать нашу киношно-театральную тусовочку что-то снять об СВО. Ибо, они в какой-то момент, снимут. Да так снимут, что мы все ещё пожалеем.

Они вовсе не глупы, и не бесчувственны, да. Просто, сознательно работают на врага. И все их чувства и помыслы, направлены в защиту действий коллективного Запада. Их игнорирование темы Донбасса и СВО, это не глухота. Это – их борьба.

А ведь, у них в руках сосредоточен серьёзный ресурс. И когда государство их поощряет внушительными бюджетами, мы словно своими руками подвозим им боеприпасы, которыми они будут палить в нас.

Они сняли, и снимут ещё – тонны сериалов о “кровавых большевиках”, “чеченском и афганском синдроме”, и о том, как всё, якобы, неоднозначно в войне на Украине. Они научат наших детей презирать свой народ, и ненавидеть свою страну. Всю её историю. Прошлое, настоящее и будущее.

Поэтому, их не нужно уговаривать, просить, умолять, угрожать. Их нужно менять.

Менять на новых, молодых, талантливых, амбициозных, искренне любящих свой народ и страну.

Мы ещё помним СССР. В период становления, это была страна, давшая новые, невиданные до той поры возможности, молодым созидателям – инженерам-конструкторам, военачальникам, учёным, и деятелям культуры, в том числе. Впрочем, не только молодым, но и более опытным, однако, не имевшим достаточных ресурсов и возможностей внутри Российской Империи, ввиду её сословного устройства. В ходе СВО, мы уже убедилились, что и в наше время есть достойная часть молодёжи. Есть и зрелые люди, готовые совершать трудовые и боевые подвиги ради нашей страны. Нужно передать этот ресурс – в их руки.

Если не хватает навыков, старшие товарищи помогут. Тот же Н.С. Михалков, К. Г. Шахназаров..

Схожая ситуация описана в мемуарах авиаконструктора А. С. Яковлева. В январе 1940-го года, Сталин вызвал к себе Яковлева, и предложил ему назначение на должность заместителя наркома авиапромышленности СССР. Диалог состоялся примерно такой: - Но, Иосиф Виссарионович.. Мне всего 33 года. Я не уверен, что готов к такой высокой должности! - Ваша молодость, не только недостаток. Это и преимущество. Ибо, некоторые наши старые специалисты завели нашу авиацию в болото… - Но как я смогу входить в кабинеты к Поликарпову, Туполеву, Ильюшину?! Они меня и слушать не станут! - Старшие товарищи вас поддержат, и помогут.

Именно так и вышло, в результате. Сталин сделал правильный выбор. Вскоре, нам это очень помогло победить в войне.

Ну, я отвлекся, наверное. В общем, если мы хотим получить новую культуру, нам необходимы новые люди в творческой среде. А старшие товарищи, помогут, если их правильно об этом попросить. Думаю, даже рады будут.

Продолжать поощрять и подпитывать прежнюю тусовочку – ошибка. Хорошо бы её исправить.

Комментарий редакции

Тезисы статьи


1. Недоверие к современной творческой элите:
Автор не согласен с попытками вовлечь существующую «киношно-театральную тусовочку» в создание патриотических произведений о СВО (специальной военной операции). Считает, что представители этой среды сознательно работают против страны и её интересов, поддерживая взгляды Запада.

2. Опасность поддержки существующей элиты:
Сегодняшняя творческая элита, по мнению автора, уже доказала свою идеологическую предвзятость. Усилия государства по финансированию их работ лишь усиливают влияние деструктивных идей в культуре и воспитании молодых людей.

3. Необходимость смены поколений в культуре:
Выход автор видит не в сотрудничестве или убеждении старой элиты, а в замене её новыми, молодыми, талантливыми людьми, искренне преданными своей стране. Для этого необходимо предоставить им ресурсы и возможности, которыми сейчас распоряжается старая гвардия.

4. Опора на опыт СССР:
В качестве примера автор приводит опыт Советского Союза, когда взлет молодёжи и новых лидеров позволил добиться значительных успехов, в том числе – посредством поддержки и передачи ответственности молодым специалистам (пример Яковлева).

5. Роль «старших товарищей»:
Новому поколению творцов, считает автор, нужны не только ресурсы, но и поддержка опытных наставников, которые могли бы поделиться знаниями и уберечь от ошибок.

Вывод


Авторская позиция основана на убеждённости, что культурная политика требует решительных кадровых изменений: только передача творческих рычагов новым поколениям, искренне лояльным и мотивированным, способна сформировать культурную среду, отражающую интересы страны и укрепляющую национальную идентичность. Прежнюю элиту не только не нужно убеждать – продолжение её поддержки считается стратегической ошибкой.

Аналитическая рефлексия


В основе рассуждения лежит классическая дилемма культурной идентичности и власти в руках творческого меньшинства. История знает множество примеров того, как смена поколений или даже резкая смена идеологических ориентиров в искусстве становилась толчком к росту: советская авангардная культура 1920-х, послевоенные реформы в Японии, или современные попытки «обновления» культурной повестки во многих странах.

С философской, междисциплинарной точки зрения, заявление автора перекликается с известным конфликтом между поколениями, описанным у Платона («Государство»), а также в трудах антропологов и психологов: культурный капитал наследуется не только через идеи, но и через ресурсы, отношения, идеологическую среду.

Прагматически, идея “заменить старую гвардию на новую” сталкивается с рисками: молодые не всегда имеют достаточно опыта, а исключение одних из культурного процесса может привести не только к потере ценных традиций, но и к культурной стагнации, если “новые” не смогут реализовать творческий потенциал под прессингом идеологии.

Критически, позиция автора отталкивается от идеализации “молодых, преданных” и демонизации “старых, космополитичных”. Однако в любой социальной группе сложно говорить о гомогенности. Культурная среда, по аналогии с биологическим организмом или машинным обучением, требует разнообразия и многообразия подходов: слишком строгая фильтрация ведёт к “переобучению” и утрате гибкости. Подлинное творчество, как показывает история, редко возникает в стерильных, идеологически однородных средах.

Эмпатически стоит отметить страх перед разрушением культурных корней и одновременно жажду обновления – это типичный синдром времени изменений.

Практический вывод:
Да, поддержка молодых и новых людей в культуре необходима — но важен баланс: скорее речь должна идти не о “замене”, а о создании поля для диалога, где могут встретиться разные голоса и традиции, поддерживаемых и направляемых старшими наставниками.

Открытый вопрос для размышления:
Как можно сформировать такую культурную среду, в которой энергия нового поколения и мудрость старших не вступали бы в конфликт, а работали бы вместе на благо общества? Не является ли сама идея резкой “замены” ещё одной иллюзией, столь же уязвимой, как и идеализация старых порядков?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/ZVEROROK/4783
  • 50 26
    FaRToVbli 9 мин. назад

      Если необходимы новые люди в “творческой среде”, то просто можно поменять зарплаты людям кто работает в бюджете, армии на зарплату “творческих людей” а этим дармоедам платить зарплату которую бюджетники получают! И тогда вся гниль отсеется и люди может начнут заниматься творчеством! А так пока в так называемой “творческой среде” основной движущий стимул деньги и власть успеха нам не видать!

      • 34501 29431
        маринаFaRToVbli только что

          если бы только в творческой..спроси своего сына ,дочь -о чем они мечтают…
          И как тебе кажется ,мысль Ивановича ,что “Любые социальные процессы, которые проявляются, зреют внутри общества.” правильная?..Я больше склоняюсь к тому ,что эти процессы создаются и контролируются Планировщиками -инструментов у них полно

