Позволю себе не согласиться с Захаром в этом вопросе. Не нужно уговаривать нашу киношно-театральную тусовочку что-то снять об СВО. Ибо, они в какой-то момент, снимут. Да так снимут, что мы все ещё пожалеем.

Они вовсе не глупы, и не бесчувственны, да. Просто, сознательно работают на врага. И все их чувства и помыслы, направлены в защиту действий коллективного Запада. Их игнорирование темы Донбасса и СВО, это не глухота. Это – их борьба.

А ведь, у них в руках сосредоточен серьёзный ресурс. И когда государство их поощряет внушительными бюджетами, мы словно своими руками подвозим им боеприпасы, которыми они будут палить в нас.

Они сняли, и снимут ещё – тонны сериалов о “кровавых большевиках”, “чеченском и афганском синдроме”, и о том, как всё, якобы, неоднозначно в войне на Украине. Они научат наших детей презирать свой народ, и ненавидеть свою страну. Всю её историю. Прошлое, настоящее и будущее.

Поэтому, их не нужно уговаривать, просить, умолять, угрожать. Их нужно менять.

Менять на новых, молодых, талантливых, амбициозных, искренне любящих свой народ и страну.

Мы ещё помним СССР. В период становления, это была страна, давшая новые, невиданные до той поры возможности, молодым созидателям – инженерам-конструкторам, военачальникам, учёным, и деятелям культуры, в том числе. Впрочем, не только молодым, но и более опытным, однако, не имевшим достаточных ресурсов и возможностей внутри Российской Империи, ввиду её сословного устройства. В ходе СВО, мы уже убедилились, что и в наше время есть достойная часть молодёжи. Есть и зрелые люди, готовые совершать трудовые и боевые подвиги ради нашей страны. Нужно передать этот ресурс – в их руки.

Если не хватает навыков, старшие товарищи помогут. Тот же Н.С. Михалков, К. Г. Шахназаров..

Схожая ситуация описана в мемуарах авиаконструктора А. С. Яковлева. В январе 1940-го года, Сталин вызвал к себе Яковлева, и предложил ему назначение на должность заместителя наркома авиапромышленности СССР. Диалог состоялся примерно такой: - Но, Иосиф Виссарионович.. Мне всего 33 года. Я не уверен, что готов к такой высокой должности! - Ваша молодость, не только недостаток. Это и преимущество. Ибо, некоторые наши старые специалисты завели нашу авиацию в болото… - Но как я смогу входить в кабинеты к Поликарпову, Туполеву, Ильюшину?! Они меня и слушать не станут! - Старшие товарищи вас поддержат, и помогут.

Именно так и вышло, в результате. Сталин сделал правильный выбор. Вскоре, нам это очень помогло победить в войне.

Ну, я отвлекся, наверное. В общем, если мы хотим получить новую культуру, нам необходимы новые люди в творческой среде. А старшие товарищи, помогут, если их правильно об этом попросить. Думаю, даже рады будут.

Продолжать поощрять и подпитывать прежнюю тусовочку – ошибка. Хорошо бы её исправить.

