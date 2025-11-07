Древние укры и Грушевский: КАК из МИФА лепят смертельную ИДЕНТИЧНОСТЬ? | Вардан Багдасарян | Часть 2
Во второй части беседы с Варданом Багдасаряном мы обсуждаем, почему украинские институты памяти настаивают на «декоммунизации» Полтавы и Бородино. Мы рассматриваем миф как инструмент формирования идентичности, Грушевского и концепцию «азиатизации» России, а также демонтаж общего исторического поля.
Вторая часть посвящена Есенину: его культурному коду, образу «скифов» и связи с левыми эсерами. Мы рассматриваем различные версии его смерти — от суицида до возможной инсценировки.
Третья часть посвящена Яковлеву и перестройке. Мы анализируем его письма Горбачёву, идеологический демонтаж, подбор кадров и стажировки, которые стали длительной подготовкой к событиям 1991 года.
00:00 Интро. Гость — Богдасарян
00:00:11 Декоммунизация Полтавы/Бородина: зачем и как
00:03:45 Грушевский, «азиатизация», «истинная Русь»
00:05:48 Полтава/Мазепа, Бородино и участие малороссов
00:07:46 «Виртуализация» истории и её последствия
00:08:22 Переход к Есенину: код Руси, колебания, связи с элитами
00:10:45 Левые эсеры, движение «скифов», контекст эпохи
00:15:35 Смерть Есенина: версии, аргументы «за/против» суицида
00:17:32 Похороны, роль Троцкого, давление мифа
00:20:02 Следы драки/детали номера; Блюмкин и слухи
00:21:21 Нужно ли официальное расследование
00:23:03 Яковлев: вербовка? письма 1986, удар по системе
00:24:49 «Удар Лениным по Сталину…» — стратегия демонтажа
00:27:05 После СССР: курс на распад России? Полемика
00:30:24 Андроповский план конвергенции vs «яковщина»
00:36:20 Стажировки, подготовка кадров, почему всё «посыпалось»
00:38:01 Финал
Комментарий редакции
В этом видео Вардан Багдасарян и ведущий обсуждают несколько тесно связанных между собой тем:
1. Формирование национальной идентичности через мифологизацию истории.
- Украинский проект декоммунизации исторических объектов (Полтавская и Бородинская битвы) интерпретируется как шаг к созданию новой, самостоятельной национальной идентичности.
- Подчеркивается необходимость конструирования глубокой древности для национального нарратива (например, "древние укры"), как ответ на отсутствие исторической государственности.
- Мифологизация истории ставит задачу создать не только "великие истоки", но и образ врага — Россия обозначается как наследник "ворующего" суверенитета прошлого.
- Они проводят аналогии с германским нацистским нарративом (Зигфрид, германские боги) и созданием "виртуальных" истоков цивилизации.
- Проводится линия, что отрицая общие исторические вехи (битвы, героев), оставляя лишь фэнтезийные конструкции, идентичность наполняется искусственными мифами, что в итоге может привести к появлению "чудовища" — опасной, опасно-экспериментальной общественной конструкции.
2. Роль персоналий и культурных кодов в национальной и цивилизационной идентичности.
- Вторая часть беседы посвящена Сергею Есенину: его место в русском культурном коде, метафора вечного колебания российской души ("икона и топор", "храм и кабак").
- Анализируются малоизвестные страницы биографии Есенина: его связь с движением скифов, симпатии к левым эсерам, культурно-политические коллизии, внутренняя дуальность и духовная инверсия.
- Обсуждается его смерть, версии самоубийства и возможного убийства, политический и психологический контекст, важность честного исторического расследования.
3. Механизм и последствия идеологических реформ в позднем СССР (перестройка, Яковлев, Горбачёв).
- Детально разбирается роль Александра Яковлева в процессе перестройки, десоветизации и, по сути, демонтажа советской и российской государственности.
- Яковлеву приписывается сознательный "идейный предательство", который был настроен не только против коммунистического строя, но и против самой исторической российской идентичности.
- Отмечается, что процессы подготовок реформ и смены элит начались задолго до 1985 года, через стажировки, формирование новых политико-идеологических концепций.
- Показан широкий круг влияния, сложные процессы подготовки "катастрофы" 1991 года, проблемы кадровой политики и контроля, параллели с идеологической работой в других государствах.
Аналитические размышления и междисциплинарные аналогии
Прослеживается несколько глубоких связей, выходящих за рамки обсуждаемого материала.
С одной стороны, очевиден вечный человеческий поиск истоков и смысла через конструирование "корней" (как национальных, так и личных). Это перекликается с психологией идентичности: человеку свойственно наделять собственное прошлое функцией оправдания настоящих поступков — будь то индивид, нация или сообщество.
С другой стороны, манипуляция историей чаще приводит к созданию хрупких образов, неспособных выдерживать столкновение с реальностью. В этом контексте миф — двусмысленен: он может быть ресурсом консолидации, но легко становится инструментом манипуляции и даже "оружием массового психокультурного поражения" (сравнимо с тем, как в программировании невидимые уязвимости могут разрушить сложную систему).
Размышления о Есенине вводят мотив "разорванной" национальной души: постоянное метание между крайностями, внутренний конфликт между сакральным и разрушительным, между коллективным историческим опытом и личной трагедией. Этот код повторяется во многих культурах, но в России он обретает особую остроту, похожую на внутренние противоречия ИИ-систем или дихотомии в квантовой физике.
Обсуждение Яковлева и элитной подготовки катастрофы навевает ассоциации с проблемой лидерства, ответственности и выбора опорной точки для самости: когда внутренний саботаж и неверно понятые "идеалы" приводят к разложению не только структур, но и смыслового поля, на котором строится идентичность страны. Это напоминает о хрупкости сложных систем и о том, как внутренние сбои могут быть важнее, чем внешнее давление — в биологии, социальных науках или кибербезопасности.
Практические выводы
- Историческое мифотворчество всегда является прежде всего инструментом: оно может стать фундаментом новой идентичности, — но лишь при условии, что не отрывается от проверяемых фактов и признания многомерности прошлого.
- Культурный код народа складывается не только из внешних побед и проигрышей, но и из внутренней драмы: нельзя вычеркивать, какими бы неудобными ни казались страницы своей (или чужой) истории — иначе вместо личности или нации получится виртуальный фантом.
- Идеологические конструкции и реформы требуют не только страсти, но и глубины осознанности: недооценка собственной истории и хаотичная подмена смыслов приводят к самым разрушительным последствиям.
Открытый вопрос для размышления
Если историческая истина всегда оказывается балансом между объективным и субъективным, между памятью и забвением, то как нам научиться соединять здравую, критическую трезвость с искренней любовью — и к мифу, и к факту, — не утрачивая ни свободы сомнения, ни верности культурному коду? Какой критерий подлинности выбрать, чтобы не стать пленником очередной идеализации, но и не растворить всё в голом скепсисе?