Когда ДРГ зашли в Грайворон Ульяна Худотеплая уже работала фельдшером на скорой и получила команду ехать туда, эвакуировать тяжелых бабушек из ЦРБ. Ее бригада стала единственной, которая смогла заехать, остальным уже не дали обстрелы. Едут они обычно так – водитель уворачивается и прячется, Ульяна мониторит тг-чаты о БПЛА, еще одна фельдшер слушает дронодетектор и рацию. Приехав на место, они сначала зашли в администрацию, где уже собрались сотни людей, Ульяна увидела в их глазах панику и страх, и чуть сама им не поддалась. Оттуда они поехали в ЦРБ, куда уже привозили гражданских раненых обстрелом. Было часов 12 дня, и вдруг время для нее отключилась. Она ничего не помнит – ни лиц, ни кому они оказывали помощь первому, кому – второму. Время снова включилось, только когда Ульяна опять посмотрела на часы – было 8 вечера. Часы показывали, что она прошла 46 тыс шагов, ведь остановились лифты и раненых носили по лестницам.
Летом прошлого года, когда ВСУ зашли в Курскую область, бригада выехала туда, организовывать точки эвакуации. Ульяна говорит, что никакого страха она не испытывает, только...
Комментарий редакции
1. Сохранение жизни как этический и экзистенциальный принцип.
Главный месседж — «Жизнь надо сохранять. Хотя бы потому, что она дана». Это не просто формула, а глубокое осознание ценности жизни, ускользающей где-то между автоматизмом профессии и этическими выборами каждого дня.
2. Работа фельдшера на грани войны.
Ульяна Худотеплая — фельдшер скорой помощи, попадающая на самые опасные участки приграничных регионов. Ее миссия — эвакуировать раненых и спасать жизни там, куда другим уже попадать страшно и опасно.
3. Мгновение между жизнью и смертью.
Повествование наполнено эпизодами о том, как Ульяна с коллегами сталкивается с реальными человеческими трагедиями: от транспортировки «тяжелых бабушек» во время обстрелов до спасения раненых детей, вышедших из-под кассетных бомб.
4. Отключение эмоций ради дела и личная уязвимость.
Несмотря на профессиональную «стену», дома Ульяна плачет — она небезразлична, просто на работе нужна холодная голова. Это противоречие профессионального долга и личной эмпатии.
5. Выбор своего пути и осознанность решения.
Она сознательно отказывается от вполне комфортной жизни в столице, выбирает работать «там, где другим страшно», потому что ощущает свое призвание именно в этой точке человеческого горя и надежды.
6. Вера и чудо в профессии.
Врач не может «ни во что не верить» — иногда жизнь удерживается чудом. Опыт 128-минутной реанимации, когда человек борется за жизнь, поддерживает фельдшера в вере в чудо — но это чудо руками и усилиями людей.
Вывод:
История Ульяны — это портрет не только профессионального героизма, но и глубокой внутренней честности. Ее жизнь воплощает сложную диалектику между долготерпением и эмпатией, личной хрупкостью и профессиональной выносливостью. В ситуации хаоса и войны ответ на вопрос «почему стоит сохранять жизнь» становится не догмой, а проявлением зрелого человеческого выбора: уважения к жизни самой по себе.
Здесь пересекаются философия и повседневность, трагедия и рутина, вера в чудо и точный счет шагов, пройденных по лестницам. Ульяна выбрала быть «в точке максимального хаоса», потому что там, где встречаются страх, боль и надежда, смысл жизни обретает зримую форму через действие и сострадание.
Возникает вопрос:
Можем ли мы назвать жизнью только то, что бесстрашно прожито на грани? Или же ценность заключается в том, чтобы не потерять связь с чудом и уважением даже в самом обыденном моменте, — и где, в итоге, проходит эта граница?