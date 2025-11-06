Передел мира неизбежен: главное – кто и кого будет делить
В программе «Перископ Авроры с Дмитрием Евстафьевым». Совместный проект ИА «Аврора» и аналитического альманаха «Перископ».
Поддержать канал:
2202 2082 5824 6769 Игорь Сергеевич Ш
В программе «Перископ Авроры с Дмитрием Евстафьевым». Совместный проект ИА «Аврора» и аналитического альманаха «Перископ».
Поддержать канал:
2202 2082 5824 6769 Игорь Сергеевич Ш
Комментарий редакции
1. Передел мира как неизбежный и вечный процесс.
Беседа начинается с метафоры перехода "из света в тень", что символично для обсуждения темы передела мира. Передел мира — это не только передел денег, а скорее борьба за власть и ресурсы. Деньги рассматриваются лишь как производное от власти, а сами "фиатные" или фидуциарные деньги признаются неустойчивыми и во многом утрачивающими своё значение.
2. Государства как главные акторы нового передела.
Несмотря на разговоры об исчезновении государств в эпоху глобализации, именно они остаются главными субъектами борьбы за власть. Надгосударственные и корпоративные структуры не смогли окончательно вытеснить государства с мировой сцены: все попытки (например, оформление особого статуса ТНК в международном праве) остались нереализованными из-за недостатка "силёнок".
3. Роль теневой власти и глубинного государства.
Подчеркивается, что не столько официальные институты, сколько теневая власть — те, "кто стоит за троном" — определяют реальное распределение ресурсов. Эта власть, по мнению участников, особенно характерна для капитализма, где политика обслуживает интересы капитала, а центр принятия решений — не в публичной плоскости.
4. Особенности либерального глобализма и его кризис.
Либерально-глобалистская модель долго считалась безальтернативной (отсылка к тезисам Фукуямы), и многие искренне верили в скорый конец эпохи государств. Но противоречия всплыли: не все страны согласились играть по новым правилам — первая "трещина" обнаружилась, когда Россия открыто оспорила глобалистский сценарий.
5. Сбои глобалистского проекта и возвращение государств.
Повестка глобальных элит по переделу мира, была практически реализована — но лишь до того момента, пока не встретила сопротивления (по мнению участников — прежде всего со стороны России). Наднациональные структуры не успели обрести достаточно мощи, а гибридные и силовые инструменты (например, частные военные компании) оказались недостаточны для полного подчинения "рецидивирующих" государств.
6. Америка и Россия — как якоря будущего мирового устройства.
В финале передачи выражается мысль, что будущее баланса в мире определят, как и предсказывал ещё Токвиль, две державы — США и Россия. Кризис США может поставить их в позицию не только "делящих", но и "делимых", однако их окончательный спад не предрешён. Европа и Китай, по мнению участников, останутся на вторых ролях.
Выводы:
В этой беседе преобладает аналитически-философский взгляд на мировую трансформацию, где передел мира — это не просто вопрос ресурсов или денег, а судьбоносный процесс расстановки сил между государствами и надгосударственными структурами. Примечательно, что акцент делается на невозможности ухода от государства, несмотря на мощь глобальных корпораций: именно государство оказывается инструментом контроля, защиты интересов той самой "теневой" или глубинной власти.
Этот анализ хорошо соотносится с междисциплинарным подходом: исторические примеры феодального и капиталистического устройства, современные феномены ТНК и частных армий, идеологические дискуссии о "конце истории". С философской точки зрения упомянутая "теневая власть" во многом напоминает платоновскую аллегорию "пещеры" — реальное управление скрыто от наблюдателя, а видимая часть политики часто иллюзорна.
Актуальны вопросы об истинной цене независимости субъектов мировой политики, о "солидности" современных денег и о природе самой власти. Фокус на ошибках глобалистов не принимает форму триумфализма — ведущие отмечают лишь ситуативность и уязвимость этих структур. В то же время ощущается и тревожная осознанность: раз мировой передел не завершился, значит, попытки будут продолжены, и последствия для общества будут долгосрочными и непредсказуемыми.
Открытый вопрос:
Если, как отмечается, государство всегда остаётся инструментом интересов скрытых центров силы, способны ли мы когда-либо приблизиться к более открытому, честному устройству мира — или сама природа власти подразумевает вечное наличие "тени" за "светом"? И возможно ли человеку (и обществу) жить по-настоящему осознанно, различая собственные мотивы и принимая сложность реальности, а не идеализированные её отражения?