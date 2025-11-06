Нью-Йорк выбрал коммуниста. Что теперь будет? // Олег Комолов. Числа недели
5 ноября на выборах мэра Нью-Йорка одержал победу Зохран Мамдани – член демократической партии с социалистическими взглядами. Каковы основные положения программы Мамдани? Почему его ненавидит Трамп? И какие идеи у американских левых могут позаимствовать Россия? Авторским комментарием делится экономист Олег Комолов/
Комментарий редакции
1. Лейблы и реальность. Победа Заахрана Мамдания на выборах мэра Нью-Йорка вызвала волну реакций, особенно среди консервативных политиков и СМИ, которые спешат называть его «коммунистом». Однако в реальности Мамдани — демократический социалист, а не радикальный коммунист: этот ярлык скорее часть идеологической борьбы, чем точная политическая характеристика.
2. Причины поддержки. Мамдани одержал убедительную победу благодаря сосредоточенности на практических социальных проблемах: кризис стоимости жизни, неравенство, дороговизна жилья, рост бедности и бездомности, слабая социальная защита, проблемы миграции. Его программа воспринимается как ответ на реальные запросы и болевые точки общества.
3. Ключевые элементы программы:
- Жилищная политика: расширение строительства доступного и социального жилья, усиление контроля за ростом арендной платы.
- Городской транспорт: бесплатные автобусы (с потенциалом расширения на другие виды транспорта), как инструмент социальной поддержки и снижения нагрузки на автотрафик и экологию.
- Социальные магазины: создание сети некоммерческих супермаркетов для борьбы с завышенными ценами и олигополией ритейлеров.
- Поддержка семей: концепция «no cost» — дети должны быть бесплатными для семей в смысле родов, ухода и базового образования; расширение существующих мер соцподдержки для семей с детьми.
- Труд и занятость: повышение минимальной зарплаты, поддержка прав работников и курс на защиту трудящихся в наиболее эксплуатируемых отраслях (например, курьеров).
- Миграция: акцент на интеграции мигрантов, защита их прав, смягчение последствий антимигрантской политики федеральных властей, бесплатная юридическая помощь, ограничение сотрудничества с иммиграционными службами в случаях депортаций.
- Общественная безопасность: сдвиг фокуса от полицейского контроля к социальным программам поддержки и интеграции уязвимых групп.
4. Экономика и риски:
- Реализация программы ожидается за счёт повышения корпоративных и подоходных налогов (особенно для богатых), а также за счёт оптимизации городских расходов.
- Существует риск недостатка финансирования (особенно при ухудшении экономической конъюнктуры и возможном сокращении федеральных субсидий), сопротивления со стороны штата и федеральных властей, а также инвестиционных опасений по поводу устойчивости городского бюджета.
5. Идеологические нюансы:
- Комолов подчёркивает, что программу Мамдани нельзя считать коммунистической в строгом смысле (нет курса на ликвидацию капиталистических производственных отношений или полной отмены частной собственности).
- Программа — это скорее «прогрессивный социал-демократический минимум», вписывающийся в рамки современных развитых городов и государства всеобщего благосостояния, где нерыночные элементы расширяют возможности для многих слоёв общества.
6. Социальный прогресс — не абстракция:
- Проводится связь между техническим, экономическим и социальным прогрессом: повышение качества жизни, доступности услуг, свободного времени и возможностей для самореализации — прямой способ роста общественного благосостояния и эффективности труда.
7. Сопротивление и долгосрочная перспектива:
- Консерваторы и часть элиты, опасающиеся падения прибыли, выступают против реформ, хотя они могут быть выгодны всему обществу в будущем (за счёт повышения общего человеческого капитала, мобильности, производительности).
Аналитический и философский комментарий
В беседе обнаруживается интересный феномен: способность ярлыков и идеологических страхов заслонять от общественного внимания конкретные шаги по решению реальных проблем. Аналогично тому, как в программировании иногда важно не название переменной, а то, как она реально используется в функции, политическая идентичность зачастую существует скорее для удобства оппозиции, чем для точного отражения сути подхода.
Эклектичность программы Мамдани указывает на гибкость современных левых идей: они отнюдь не догматичны, а ситуативны и прагматичны, отбирая эффективные инструменты. Как и в нейросети, обучающейся на массивах разнородных данных, политическая программа становится композитом из различных практик (социальных магазинов, логистики, бесплатного транспорта), проверенных в разных исторических и региональных рамках. Интересно, что импорт «прогрессивного опыта» других городов и стран словно играет роль перекрёстной проверки гипотез — эволюция социального устройства через эксперимент.
Социальная политика Мамдани заранее критикуется как потенциально неустойчивая — и здесь можно провести аналогию с балансом в живых системах: эволюция и адаптация требуют рисков и обновления, но чрезмерное перераспределение без учёта структуры экономической экосистемы может вызвать ломку. В то же время, идеализация прошлого, страхи по поводу «коммунистической угрозы» напоминают то, как люди привязываются к упрощённым моделям и забывают, что сложность мира требует нестандартных решений, а не возврата к догматам.
При внимании к деталям становится очевидно, что осознанный подход к социальной политике требует постоянной проверки баланса между добром всех и устойчивостью системы. Как и в йоге, упор делается на внутреннюю дисциплину и открытость новому опыту — но не в ущерб фундаменту.
Вывод
В этой беседе хорошо раскрывается динамика современной политики: столкновение ярлыков и реальных проблем, попытка нащупать баланс между социальной справедливостью и экономической эффективностью, использование опыта других городов и стран как лаборатории прогресса. Программа нового мэра Нью-Йорка — не революция, а последовательное исправление системных перекосов, характерных для мегаполисов развитых стран.
Ключевая дилемма, стоящая перед такими реформами: как совместить максимальную поддержку уязвимых групп с финансовой устойчивостью и общей эффективностью городской экономики? Не станет ли новый раунд социальных преобразований повторением старых рисков?
Заметим, что истина здесь остаётся неуловимой и ситуативной: любой социальный проект — это всегда эксперимент, в котором неизвестен итог. Вопрос остаётся открытым: способны ли современные общества, балансируя между индивидуальной выгодой и коллективным благом, находить динамическое равновесие? Где проходит та тонкая граница между социальным прогрессом и утопией, и как отличить здравая прагматика от идеализма, не имеющего почвы в реальности?