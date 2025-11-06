Фёдор Лисицын анализирует книгу Роберта Эллиса «Корпорация детства. Там, где нежность превращается в бизнес» (Картина мира, 2025) и историю Johnson & Johnson. От аптекарских пластырей и армейских повязок до детского талька, Tylenol и вакцин — компания прошла долгий путь.

Эллис рассматривает стратегию «война → дети». Он также анализирует медийные успехи, управленческие ошибки, случаи с Risperdal, тальком, имплантами и сетками. Особое внимание уделяется тому, как наёмный менеджмент превращает корпоративную этику в ключевую метрику.

Вывод: корпорации стареют так же неизбежно, как государства, и цена их ошибок растёт вместе с капитализацией.

00:00 Вступление: формат «живая рецензия», Эллис и «Корпорация детства»

00:01:11 Почему J&J — «корпорация детства»: реклама, шампунь, тальк

00:01:44 Корпорация как человек/государство: цикл жизни

00:04:14 «Без скандалов до 60–70-х»: капитал репутации

00:05:56 Иммигрантские корни семьи Джонсон, аптека, пластыри

00:10:08 Партнёрство, разрыв, обойная фабрика → современный лейкопластырь

00:15:21 ИПП, Испано-американская война, армейские заказы

00:19:58 Поворот к детскому рынку: тальк и вечный спрос

00:22:18 Tylenol: отравления и эталон кризис-менеджмента

00:23:52 Джонсон II: «белые стены», чистота, жёсткий менеджмент

00:26:05 Траст вместо династии: наёмные управленцы и их стимулы

00:27:58 Крахи и кейсы: от авиалиний до Lehman — аналогии

00:29:07 Risperdal и off-label для детей: суды и последствия

00:30:10 Детский тальк: риски и родительская небрежность

00:33:04 Импланты/сетki: Pinnacle, Prolift — что пошло не так

00:34:46 Вакцина J&J: восприятие, субподряд и производственные сбои

00:38:15 Корпоративные войны отделов: зависть против результата

00:39:27 «Каждый трест…»: внутренняя энтропия

00:40:04 Финал: наблюдаем за мегакорпорациями дальше

