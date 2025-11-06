ГКЧП БЕЗ МИФОВ: Сделка Крючкова и Ельцина — кто кого предал в 91-м? | Александр Колпакиди
Александр Колпакиди и Валерий Костарев (следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР и РФ) разбирают скрытую механику августа-91: возможные договорённости Владимира Крючкова с Борисом Ельциным, роль Михаила Горбачёва и Фароса, провокации в Прибалтике, влияние СМИ и «экономического дефицита». Почему следствие обошло острые эпизоды, как амнистировали участников ГКЧП и чем это кончилось для страны — прямая, жёсткая версия очевидца.
00:00:00 — Гость Валерий Костарев. Заявка на разбор ГКЧП
00:03:21 — Почему тема «затихла», хотя определила распад СССР
00:11:18 — Фарос vs законный путь: как можно было отстранить Михаила Горбачёва
00:21:00 — Контакты Владимира Крючкова и Бориса Ельцина: что обсуждали
00:24:00 — Вильнюс и Рига: провокации, роли спецподразделений и медианарратив
00:32:01 — Утечки и информирование: «Альфа/Вымпел», аналитгруппа, канал к Борису Ельцину
00:39:04 — «Медицинский» фактор и управляемость элит вокруг Бориса Ельцина
01:02:11 — Амнистия ГКЧП и «никто не пострадал»: последствия и бенефициары
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. История ГКЧП до сих пор остается нераскрытой тайной, несмотря на множество расследований и свидетельств. Даже непосредственные участники часто умалчивают правду; окончательной и однозначной версии нет.
2. Главные акторы событий – Горбачёв, Ельцин, Крючков, силовые министры – нередко действовали ситуативно, иногда руководствуясь личной выгодой или карьеризмом, а не чёткой идеологией. Было множество скрытых, не до конца понятных договорённостей и "игры на два фронта".
3. Попытка спасти СССР (формальная мотивация ГКЧП) привела к противоположному результату: распаду страны, переделу собственности, деградации системы и возникновению нового правящего класса. ГКЧП действовало неумело и непродуманно, а их оппоненты – Ельцин и его окружение – сумели максимально эффективно воспользоваться моментом.
4. Воспринимаемая “демократизация” и борьба за свободу на деле обернулись властью нового типа, радикальной сменой элит и перераспределением общественного богатства. Народ был разочарован лозунгами, оппозиция внутри системы действовала через манипуляции. Формально лозунги оставались “за социализм”, на деле происходил развал.
5. Борьба шла не только между Горбачёвым и Ельциным, но и внутри структур КГБ, армии, аппарата партии. Множественные линии конфликтов: одни поддерживали Ельцина, другие – были ему противниками, третьи лавировали, ожидая, кто победит.
6. КГБ, аппарат ЦК КПСС, армейские круги не проявили единства – это стало одной из ключевых причин поражения “государственников”. В элите доминировали личные интересы, недоверие, цинизм, а действия часто определялись страхом потерять позиции.
7. Вопрос “кто кого предал” не имеет простого ответа. Формальное обвинение в “перевороте” было навешано только на сторонников ГКЧП, хотя в действиях “демократов” и реформаторов (Ельцин, его окружение) было не меньше авантюризма и манипуляций. Между крючковым и Ельциным, судя по свидетельствам, были кулуарные договорённости.
8. Западные страны (США и др.) были осведомлены и косвенно вовлечены — но роль внешнего влияния скорее сопутствующая, чем детерминирующая. Свои же внутренние игроки сыграли ключевую роль в крушении государства.
9. Мемуаристика, исследования и расследования остаются фрагментарными, противоречивыми. Истинных мотивов большинства решений мы не видим; многие документы засекречены, воспоминания предельно субъективны либо искажены временем и личной выгодой авторов.
10. Общественности так и не предоставлен честный, полный разбор “кто был кто”, кто действовал из идеализма, кто из цинизма, кто был исполнителем, кто манипулятором. Показательно, что практически никто из участников не понёс серьёзных личных потерь (кроме редких исключений), а благополучно “устроился” в новой системе.
Философские и практические выводы:
- Природа политического процесса в ситуации системного кризиса — всегда многослойна: мотивы и поступки в публичном поле лишь видимая часть айсберга, под поверхностью скрыты личные расчёты, страхи, скрытые соглашения. Это яркий пример того, как история редко движется “великими замыслами” — чаще она делается людьми, подверженными слабостям, страхам, жадности и случаю.
- Мифология “честной борьбы двух лагерей” и простое деление на предателей и героев не выдерживает критики. Реальная история полна компромиссов, манипуляций и человеческой слабости. Истина — не монолит; она складывается из субъективных свидетельств, каждое из которых требует критического осмысления.
- Советский кризис 1991 года — это урок о хрупкости институтов, когда элиты теряют стратегическое видение ради краткосрочной выгоды, а общество — ориентиры. Исторический опыт показывает: главные перемены часто случаются не из-за злого умысла или мирового заговора, а по совокупности некомпетентности, цинизма и импульсивности тех, кто “оказался в центре событий”.
- Современность унаследовала не только последствия этих событий, но и сам тип мышления — недоверие, растерянность перед сложностью реальности, желание найти однозначного “виновного” там, где междисциплинарный анализ требует взгляда с разных сторон.
- Вопрос о “предательстве” в 1991 году оборачивается вопросом о зрелости гражданского общества: готовы ли мы, как общество, анализировать прошлое без сакрализации образов, признавать свою ответственность за исторические иллюзии и ошибочные ожидания?
Для размышления:
Если истина скрыта во множестве субъективных “правд”, и участники ключевых событий сами склонны уходить от прямых ответов — возможно ли вообще достичь какой-либо “конечной” исторической правды? Или задача заключается в честном признании сложности и противоречивости собственного прошлого — чтобы строить более осознанное настоящее?
Какой опыт попыток “понять 1991 год” может научить нас видеть собственные заблуждения и иллюзии в сегодняшнем дне?