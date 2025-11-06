Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e6d89398

Александр Колпакиди и Валерий Костарев (следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР и РФ) разбирают скрытую механику августа-91: возможные договорённости Владимира Крючкова с Борисом Ельциным, роль Михаила Горбачёва и Фароса, провокации в Прибалтике, влияние СМИ и «экономического дефицита». Почему следствие обошло острые эпизоды, как амнистировали участников ГКЧП и чем это кончилось для страны — прямая, жёсткая версия очевидца.

00:00:00 — Гость Валерий Костарев. Заявка на разбор ГКЧП

00:03:21 — Почему тема «затихла», хотя определила распад СССР

00:11:18 — Фарос vs законный путь: как можно было отстранить Михаила Горбачёва

00:21:00 — Контакты Владимира Крючкова и Бориса Ельцина: что обсуждали

00:24:00 — Вильнюс и Рига: провокации, роли спецподразделений и медианарратив

00:32:01 — Утечки и информирование: «Альфа/Вымпел», аналитгруппа, канал к Борису Ельцину

00:39:04 — «Медицинский» фактор и управляемость элит вокруг Бориса Ельцина

01:02:11 — Амнистия ГКЧП и «никто не пострадал»: последствия и бенефициары

