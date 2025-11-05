Егор Яковлев и доктор исторических наук Кирилл Назаренко обсуждают с кандидатом исторических наук, научным сотрудником ПСТГУ Созонтом Сингхом его книгу «Крест и Андреевский стяг: судовые священники Российской империи». Почему роль священника на флоте была одной из самых сложных? Как их борьба за время для богослужений раскрывает противоречия всей империи? И могли ли священники предотвратить революционный взрыв на флоте?

В этом видео:

— Реальная жизнь судового священника: социальный статус и конфликты с офицерами.

— Диссонанс идеологии и практики: почему православный флот мешал проводить литургии.

— Просветительская миссия: как священники учили матросов грамоте и водили их на экскурсии.

— Нравы на флоте: рукоприкладство, отношение к матросам как к «механизмам».

— Сравнение с английским флотом: что делали для досуга матросов в других странах.

00:00 – Флотские священники Российской империи

01:39 – Социальный статус священника на флоте

03:33 – Почему на флоте мешали проводить службы?

09:31 – Противоречие между идеологией и реальностью

13:42 – Просветительская роль священников

18:16 – Конфликт священников с офицерами

24:48 – Нравы на флоте: рукоприкладство и отношение к матросам

28:48 – Объединяющая роль церкви и хора

34:02 – Организация экскурсий для матросов

38:06 – Сравнение с английским флотом

40:20 – Заключение