Историк Андрей Буровский разбирает феномен английских клубов: от Ку-клукс-клана и масонских лож до «клубов адского пламени». Зачем аристократы играли с языческой и сатанистской символикой, как закрытые сети влияли на политику и деньги, почему земля у Катона — лучшая инвестиция, и откуда в языке появился «сэндвич».

Смотрите все наши ролики без цензуры по ссылке на Delib.ru: https://delib.ru/video

Книга "Неудобные вопросы к науке от профессора Буровского. | Буровский Андрей Михайлович.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/neudobnye-voprosy-k-nauke-ot-professora-burovskogo-burovskiy-andrey-mihaylovich-737537773/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=yandex.ru

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/100834452/detail.aspx?targetUrl=MI

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 — Введение: английские клубы и ирония вокруг них

00:52 — ККК: символика, крест и «традиции юга»

02:40 — Клубы в реальной политике: насилие, масоны, революции

06:57 — «Адское пламя»: сатанистская эстетика и язычество

10:36 — Индивидуализм англосаксов, соблазн богатства/власти

13:29 — Как завоевания рождают государственность

15:48 — Марк Порций Катон: земля как инвестиция

17:45 — Замки как крепости над «своими», Тауэр и казни

20:20 — Культурные противоречия: «разбойничьи» предки и элиты

26:49 — Масонские ложи: «усовершенствование общества» (и практика)

28:20 — Тамплиеры: закрытие ордена и современные реконструкции

33:58 — Аристократы и безнаказанность: что мог король

34:47 — Медменем-аббатство Дэшвуда, языческие статуи, Хогарт

37:53 — Граф Сэндвич и происхождение слова «сэндвич»

43:24 — Масоны и символика: масштаб и легенды

46:40 — Сатанизм, революционеры, «выход за рамки» инициаций

48:30 — Ритуалы и «языческие корни»: почему закрытая среда держится

#история #Буровский #Англия #клубы #масоны #адскоепламя #аристократия #символика #политика