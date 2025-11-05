Европа идет на войну, Европу ведут на войну
Выступление в День-Центре в рамках цикла "Россия и претенденты на мировое господство"
Комментарий редакции
1. Двойственность формулировки:
В начале беседы подчеркивается, что выражения "Европа идет на войну" и "Европу ведут на войну" не противоречат друг другу. Европа может внутренне стремиться к конфликту, исходя из собственных исторических амбиций и интересов, но одновременно существуют внешние силы, которые осознанно направляют ее на путь конфронтации ради своих выгод.
2. Милитаризация Европы:
Недавние решения Европейского Союза — выделение порядка 800 миллиардов евро на военную реконструкцию — иллюстрируются не как панический шаг, а как часть стратегического плана, в котором Россия названа экзистенциальной угрозой. Это решение анализируется и на реальном, и на символическом уровне.
3. Исторические прецеденты:
Сравнение нынешней Европы с историей Германии после Первой мировой, а также с поведением европейских держав после Второй мировой войны. Проведен параллель с тем, как Европа, будучи вековым "главным хищником" планеты, утратила гегемонию после Второй мировой, оказавшись под контролем США и СССР, но при первой же возможности начала искать способы возврата к прежнему доминированию.
4. Реакция Европы на мирные инициативы:
Подчеркивается истерическая и воинственная реакция европейского истеблишмента на призывы (например, Трампа) к урегулированию военного конфликта с Россией — реакцию проявляют не только "глобалисты", но и правые консерваторы. Это указывает на наличие надидейной политической логики, выходящей за рамки идеологических клише.
5. Корни европейской военной мобилизации:
Показано, что историческое стремление к единству и гегемонии зашито в европейской политической психологии. Европа после поражения и периода стабильности вновь стремится реализовать мечты о самостоятельности и власти, видя сдерживание со стороны США и необходимость независимого военного потенциала.
6. Экономическая выгода и ресурсы:
Указывается, что Европа многократно выигрывала экономически, получая доступ к ресурсам бывшего СССР, и после краха Советского Союза совершила экономический скачок, используя рынки восточной Европы и России. Современная конфронтация с Россией — попытка закрепить и усилить эти позиции.
7. Внешние силы и сценарии:
Анализируется роль силы "пастуха": как страны Европы, так и США, по-разному заинтересованы в затягивании конфликта, причем кроме европейских амбиций существует внешнее давление ("Европу ведут на войну"), чтобы русские и европейцы еще больше ослабили друг друга, выгодно сильным мира сего.
8. Потенциал опасности:
Европа в традиционном представлении кажется "пушистой" и ослабленной, но в случае реализации планов мобилизации и военного строительства за несколько лет может превратиться в серьезного военного и политического игрока, угрозу недооценивать нельзя.
9. Заколдованный круг исторических стратегий:
Цикличность европейских мечтаний о доминировании сравнивается с планами Наполеона, Гитлера, идеями политического единства Европы — все крупные проекты объединения заканчивались катастрофами, но снова и снова возрождаются на новом уровне. Типична аналогия: Европа как крыса, загнанная в угол своей же судьбой.
Выводы и философские параллели
В лекции показан исторический и политико-психологический портрет Европы, вышедшей из фазы "карлика" и по-шекспировски мечтающей вернуться к гегемонии, но сталкивающейся с реальностью ограниченных ресурсов, внешнего сдерживания и своих глубинных комплексах.
Позиция автора подчеркивает: призывы к милитаризации и жесткости — не проявление внезапного безумия, а продолжение исторической логики континента, который, оказавшись лишенным прежнего влияния, стремится избавиться от ощущения вторичности любым способом. И одновременно важен аспект внешнего управления или подталкивания Европы к эскалации — не столько из простодушия или амбиций, сколько из холодного расчета, характерного американской или британской стратегии.
Здесь метафора Европы — идущей и ведомой — перекликается с вопросами о субъективности и объективности исторического процесса: индивидуальная (или коллективная) воля смешивается с манипуляциями со стороны, и граница между самостоятельным выбором и навязанной судьбой стирается.
С практической точки зрения для России, по мысли автора, важно не недооценивать угрозу, не поддаваться успокоительным иллюзиям: как в личной жизни, важно быть готовым к худшему, каким бы невероятным оно ни казалось.
С историко-философской — Европа остается примером цивилизационного архетипа, который не может отказаться от роли "охотника", даже если рациональный расчет говорит о невозможности успеха.
Открытый вопрос к размышлению:
Если повторяемость истории — это проявление глубинных коллективных комплексов и неотработанных уроков, то возможно ли преодолеть этот цикл не через новую катастрофу, а через осознанное принятие своих ограничений и поиск иных форм взаимодействия? Или каждое поколение обречено вновь и вновь проверять границы собственного "хищничества", пока не наступит момент внутренней зрелости, как у индивидуума, так и у цивилизации?
Где заканчивается свобода исторического выбора и начинается действие сложных, но неизбежных сценариев, которые разыгрываются одновременно "снизу" и "сверху"?
