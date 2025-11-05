Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Европа идет на войну, Европу ведут на войну

44 4
Переслано от: Игорь Шишкин

Выступление в День-Центре в рамках цикла "Россия и претенденты на мировое господство"
Поддержать канал:
2202 2082 5824 6769 Игорь Сергеевич Ш

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео и их связь

1. Двойственность формулировки:
В начале беседы подчеркивается, что выражения "Европа идет на войну" и "Европу ведут на войну" не противоречат друг другу. Европа может внутренне стремиться к конфликту, исходя из собственных исторических амбиций и интересов, но одновременно существуют внешние силы, которые осознанно направляют ее на путь конфронтации ради своих выгод.

2. Милитаризация Европы:
Недавние решения Европейского Союза — выделение порядка 800 миллиардов евро на военную реконструкцию — иллюстрируются не как панический шаг, а как часть стратегического плана, в котором Россия названа экзистенциальной угрозой. Это решение анализируется и на реальном, и на символическом уровне.

3. Исторические прецеденты:
Сравнение нынешней Европы с историей Германии после Первой мировой, а также с поведением европейских держав после Второй мировой войны. Проведен параллель с тем, как Европа, будучи вековым "главным хищником" планеты, утратила гегемонию после Второй мировой, оказавшись под контролем США и СССР, но при первой же возможности начала искать способы возврата к прежнему доминированию.

4. Реакция Европы на мирные инициативы:
Подчеркивается истерическая и воинственная реакция европейского истеблишмента на призывы (например, Трампа) к урегулированию военного конфликта с Россией — реакцию проявляют не только "глобалисты", но и правые консерваторы. Это указывает на наличие надидейной политической логики, выходящей за рамки идеологических клише.

5. Корни европейской военной мобилизации:
Показано, что историческое стремление к единству и гегемонии зашито в европейской политической психологии. Европа после поражения и периода стабильности вновь стремится реализовать мечты о самостоятельности и власти, видя сдерживание со стороны США и необходимость независимого военного потенциала.

6. Экономическая выгода и ресурсы:
Указывается, что Европа многократно выигрывала экономически, получая доступ к ресурсам бывшего СССР, и после краха Советского Союза совершила экономический скачок, используя рынки восточной Европы и России. Современная конфронтация с Россией — попытка закрепить и усилить эти позиции.

7. Внешние силы и сценарии:
Анализируется роль силы "пастуха": как страны Европы, так и США, по-разному заинтересованы в затягивании конфликта, причем кроме европейских амбиций существует внешнее давление ("Европу ведут на войну"), чтобы русские и европейцы еще больше ослабили друг друга, выгодно сильным мира сего.

8. Потенциал опасности:
Европа в традиционном представлении кажется "пушистой" и ослабленной, но в случае реализации планов мобилизации и военного строительства за несколько лет может превратиться в серьезного военного и политического игрока, угрозу недооценивать нельзя.

9. Заколдованный круг исторических стратегий:
Цикличность европейских мечтаний о доминировании сравнивается с планами Наполеона, Гитлера, идеями политического единства Европы — все крупные проекты объединения заканчивались катастрофами, но снова и снова возрождаются на новом уровне. Типична аналогия: Европа как крыса, загнанная в угол своей же судьбой.

Выводы и философские параллели

В лекции показан исторический и политико-психологический портрет Европы, вышедшей из фазы "карлика" и по-шекспировски мечтающей вернуться к гегемонии, но сталкивающейся с реальностью ограниченных ресурсов, внешнего сдерживания и своих глубинных комплексах.
Позиция автора подчеркивает: призывы к милитаризации и жесткости — не проявление внезапного безумия, а продолжение исторической логики континента, который, оказавшись лишенным прежнего влияния, стремится избавиться от ощущения вторичности любым способом. И одновременно важен аспект внешнего управления или подталкивания Европы к эскалации — не столько из простодушия или амбиций, сколько из холодного расчета, характерного американской или британской стратегии.

Здесь метафора Европы — идущей и ведомой — перекликается с вопросами о субъективности и объективности исторического процесса: индивидуальная (или коллективная) воля смешивается с манипуляциями со стороны, и граница между самостоятельным выбором и навязанной судьбой стирается.

С практической точки зрения для России, по мысли автора, важно не недооценивать угрозу, не поддаваться успокоительным иллюзиям: как в личной жизни, важно быть готовым к худшему, каким бы невероятным оно ни казалось.
С историко-философской — Европа остается примером цивилизационного архетипа, который не может отказаться от роли "охотника", даже если рациональный расчет говорит о невозможности успеха.

Открытый вопрос к размышлению:
Если повторяемость истории — это проявление глубинных коллективных комплексов и неотработанных уроков, то возможно ли преодолеть этот цикл не через новую катастрофу, а через осознанное принятие своих ограничений и поиск иных форм взаимодействия? Или каждое поколение обречено вновь и вновь проверять границы собственного "хищничества", пока не наступит момент внутренней зрелости, как у индивидуума, так и у цивилизации?
Где заканчивается свобода исторического выбора и начинается действие сложных, но неизбежных сценариев, которые разыгрываются одновременно "снизу" и "сверху"?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/260ba695ab3559966fa7cafb115ffe31/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от Ополчения Новороссии на 10 марта 2015
«Газпром» на всех парах идет к банкротству
Немецкие политики и общественные деятели требуют от своего правительства остановить сползание к войне
Возможно ли примирение на Украине?
С дупой по Европе
Военный переворот на Украине как неизбежность
Сорос: ЕС должен погрузить Украину в войну — или Украина похоронит ЕС
Сводки от Ополчения Новороссии на 14 марта 2015
4 Комментария » Оставить комментарий
  • 34501 29431
    марина 44 мин. назад

      Да что ж такое ,праздники в РФ ,а все одни и те же здесь..Идеологи..А мне нужен реалист ,кто скажет ,что это за новости пошли ..Видео у Путина..https://www.rbc.ru/politics/05/11/2025/690b5a9b9a794798544c79f4?from=newsfeed….Не к добру это.. Больше шутить и острить не хочется..
      А вот что пишет еврей хитрющий:
      “Прежде всего я хочу огорчить тех в России, кто кричит: “Да мы Гог и Магог и мы покажем этим ***** в Израиле кто такой Кузьма и его мать!”

      1.Вы идете по дорожке, которую протоптал для вас Хрущев, убив создателя государства Израиль и передав Крым Украине.

      2. Вам никакой пользы от Буревестника и Посейдона нет потому, что это оружие возмездия, а Израиль и Трамповские США не собираются наносить удар по России. И даже человек, который поссорил Путина с Трампом, став президентом (если он им станет), вряд ли решится на превентивный удар Буревестником и Посейдоном по США и/или Израилю, а удар по Великобритании бессмысленен, так как англичанка в коме и брексит выкинут на помойку, а Великобританией сейчас управляют агенты Четвертого Рейха

      3.Россия пока не может нанести обезоруживающий удар по стартовым позициям американских ракет – у нее просто слишком мало боеголовок с подлетным временем меньше 10 минут, а за 10 минут американские ракеты просто взлетят и их там не будет. А вот обезоруживающий удар по Четвертому Рейху Россия нанести может, но для этого нужен Орешник, Кинжал и Циркон

      И следовательно кузькину мать даже через 10 лет Россия сможет показать только Четвертому Рейху и той части США, которая с ним связана и именно поэтому выдвинула на пост мэра Нью-Йорка мусульманина, открыто поддерживащего палестинцев в их желании уничтожить Израиль. Стоит ли говорить, что именно эта Америка сейчас старается посадить в кресло Российского президента человека, который поссорил Путина с Трампом?…..https://abrod.livejournal.com/2373982.html
      п.с.не пойму ,кто это их поссорил,но это не главное..Что -то где -то случилось ,пока праздники празднуют

    • 31727 29477
      Svoy 22 мин. назад

        Тю!
        А я уж подумал, что стратегической истерики от ник марины сегодня не будет.
        А тут куратор спохватился.
        Дал задание подбросить сомнений гуана в публику от соплеменников мадам.
        Бг-г-г.
        Ну , например в ссылке мадам не прочитала крайнюю строчку. Вот эту :
        “Россия после распада СССР не проводила ядерных испытаний. На полигоне организуют неядерные взрывные эксперименты и испытания перспективных образцов вооружения и военной техники.” Зто про Новую Землю.
        А ещё есть Конвенция. И Доне-Дуне пояснили, что пиндосы могут провести ДО-ядерные испытания.
        Ну а “хитрый еврей” ник abrod , соплеменник ник марины, просто нагадил, забыв, что есть у РФ ТРИАДА и Концепция ответа, давно рассчитанная в/аналитиками.
        П.С. Естественно, мадам затащила от своих.

        • 14034 11002
          малышSvoy 14 мин. назад

            Всех соплеменников дамы и саму даму обгадил полковник. Ихняя служба и опасна и трудна. Трудно в Беларусси быть дамой.

            • 31727 29477
              Svoyмалыш 6 мин. назад

                А кто такой “полковник” ? А у ник Гостя “подполковник”. Это же разные люди, как говорят в Одессе.
                Вы, с ник Гостем разберитесь наконец-то , про кого Вы.
                Я – не в курсе.
                А дамы, мадамы и недамы везде одинаковы. Только обёртки разные, или обложки.

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru