В День народного единства у некоторых есть сомнение именно в единстве. Мол, о каком единстве может идти речь, когда есть меньшинство сверхбогатых и большинство тех, кто живёт от зарплаты до зарплаты или на скромную пенсию.

Социальное неравенство в России и вправду непозволительно большое. Хотя и меньшее, чем в 1990-е годы – об этом не стоит забывать, тем более что зачастую о нём говорят те, кто в 90-е его не замечал.

Социальная справедливость – это главный и закономерный запрос народа. Это очевидно, и к её установлению надо стремиться, но исключительно эволюционным путём. Чем больше справедливости, тем мы сплоченнее и сильнее. И соответственно, наоборот.

Однако перечёркивает ли отсутствие полной социальной справедливости народное единство? Нет. По той простой причине, что имущественный аспект справедливости – вовсе не единственный и не исчерпывает ощущение справедливости. То же ополчение Минина и Пожарского собиралось из людей разного уровня дохода, разных сословий – но они почувствовали себя единым народом после нескольких лет разлада и Смуты, когда в народе каждый был сам за себя.

Та Смута и её преодоление были важным уроком русским, что внутренние невзгоды и недовольство социальной несправедливостью не должны приводить к разрушению государственности, к предательству родной земли и разрухе. Второй такой урок был нам в 1917 году, третий – в 1991-м.

Хватит, достаточно уроков, пора делать выводы. Лимит на Смуты и революции в России исчерпан. Большинство народа видит, что главная угроза нашей стране исходит извне и делает выбор в пользу единства вопреки всем претензиям к власти. Ибо в главном власть всё же полностью соответствует требованию народа – не отдавать Россию на растерзание Западу.

Мы воюем уже 4-й год, а без единства это было бы невозможно. С праздником единства нас, русские!