Хватит, достаточно уроков, пора делать выводы.
В День народного единства у некоторых есть сомнение именно в единстве. Мол, о каком единстве может идти речь, когда есть меньшинство сверхбогатых и большинство тех, кто живёт от зарплаты до зарплаты или на скромную пенсию.
Социальное неравенство в России и вправду непозволительно большое. Хотя и меньшее, чем в 1990-е годы – об этом не стоит забывать, тем более что зачастую о нём говорят те, кто в 90-е его не замечал.
Социальная справедливость – это главный и закономерный запрос народа. Это очевидно, и к её установлению надо стремиться, но исключительно эволюционным путём. Чем больше справедливости, тем мы сплоченнее и сильнее. И соответственно, наоборот.
Однако перечёркивает ли отсутствие полной социальной справедливости народное единство? Нет. По той простой причине, что имущественный аспект справедливости – вовсе не единственный и не исчерпывает ощущение справедливости. То же ополчение Минина и Пожарского собиралось из людей разного уровня дохода, разных сословий – но они почувствовали себя единым народом после нескольких лет разлада и Смуты, когда в народе каждый был сам за себя.
Та Смута и её преодоление были важным уроком русским, что внутренние невзгоды и недовольство социальной несправедливостью не должны приводить к разрушению государственности, к предательству родной земли и разрухе. Второй такой урок был нам в 1917 году, третий – в 1991-м.
Хватит, достаточно уроков, пора делать выводы. Лимит на Смуты и революции в России исчерпан. Большинство народа видит, что главная угроза нашей стране исходит извне и делает выбор в пользу единства вопреки всем претензиям к власти. Ибо в главном власть всё же полностью соответствует требованию народа – не отдавать Россию на растерзание Западу.
Мы воюем уже 4-й год, а без единства это было бы невозможно. С праздником единства нас, русские!
Комментарий редакции
Вывод:
Статья апеллирует к идее, что подлинное единство народа не обязательно строится на полной социальной справедливости и равенстве, а скорее на общей идентичности, историческом опыте и едином ощущении внешней угрозы. Автор призывает отказаться от разрушительных сценариев прошлого (Смуты, революции), сделать выводы из истории и ценить достигнутое единство как высшую ценность в моменте национального испытания.
Философское размышление:
Здесь мы сталкиваемся с вечной дилеммой: чего больше в цементе общества — общего интереса или справедливости? История напоминает нам, что, даже будучи внутренне неоднородным, народ способен обрести единство в тяжёлые времена, опираясь на глубинные ценности — иногда вопреки несовершенству и несправедливости реальных обстоятельств. При этом стоит сохранять скепсис к идеализациям: признание исторического урока и запрета на “Смуту” звучит прагматично, но нельзя игнорировать внутренние напряжения и ожидать, что внешняя угроза всегда подменит подлинные институты доверия и справедливости внутри страны.
Можно ли из страха перед прошлым и вызовом настоящего выстроить действительно прочное единство — или же оно требует не только противостояния врагу, но ещё и содержательного диалога о справедливости, смысле и целях общества? Где та невидимая грань между прагматизмом выживания и открытостью переменам? Возможно, истина здесь — в балансе принятия несовершенства и постоянном стремлении к лучшему, но всегда ли нам это удаётся различить?
“Хотя и меньшее, чем в 1990-е годы – об этом не стоит забывать, тем более что зачастую о нём говорят те, кто в 90-е его не замечал.”
Я здесь с самого начала своей регистрации отмечал этот факт,что более всех “печется” о народе тот , кто с ним (в лучшем случае) и близко ,-”лиха не хлебал”