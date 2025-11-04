30 октября Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ сделала на брифинге заявление по поводу так называемого «репарационного кредита» ЕС Украине: “Любые незаконные действия Еврокомиссии, европейских столиц и кого бы то ни было по присвоению наших денежных средств будем трактовать как грабеж, который повлечет неотвратимое и очень жесткое наказание в соответствии с нормами российского законодательства и международного права”, – отметила дипломат, подчеркнув, что “Россия даст экспроприаторам гарантированный и очень болезненный ответ”. О «репарационном кредите» я недавно писал в статье «Кража российских резервов под названием «репарационный кредит»».

Тема возможной экспроприации российских валютных резервов Европейским союзом продолжает будоражить общественность в Европе, России и других странах. Понятно, что если такая экспроприация произойдет, то потери Европы могут многократно превысить величину конфискованных валютных активов России (такие активы в пределах юрисдикции ЕС оцениваются почти в 210 млрд евро). Потери возникнут в результате того, что обвалится доверие инвесторов и других участников финансового рынка к Европе. Впрочем, эффект бумеранга может выйти за пределы Европы и разрушить доверие ко всей мировой финансовой системе. В которой, как известно, ключевые позиции занимают те самые страны, которые принимали решение о «заморозке» валютных резервов России в конце февраля 2022 года. Я об этом писал в статье «Кража Западом международных резервов России: так сколько мы потеряли?»

Кажется, уже не факт, что конфискация российских резервов произойдет в виде выдачи Украине Европейским союзом так называемого «репарационного кредита». Неожиданное сопротивление этому плану стала оказывать Бельгия, поскольку подавляющая часть всех замороженных российских резервов оказалось собранным в депозитарии Euroclear, который находится в бельгийской юрисдикции. На конец сентября нынешнего года величина замороженных валютных резервов России в Euroclear составила 193 млрд евро. Власти Бельгии небезосновательно опасаются, что именно по ней будут в первую очередь нанесены ответные удары со стороны России в случае реализации плана «репарационного кредита». Между прочим, эксперты напоминают, что между СССР и Бельгией в 1989 году было заключено соглашение о содействии взаимным инвестициям и их защите. В нем есть статья, защищающая российские инвестиции от конфискации и даже заморозки. А если заморозка все-таки произошла, то Бельгия обязуется в кратчайшие сроки провести разблокировку активов и возместить российской стороне убытки, возникшие в результате заморозки. Россия как правопреемница Советского Союза, по мнению экспертов, имеет право апеллировать к соглашению 1989 года.

Применительно к нынешней заморозке российских валютных резервов это означает, что Бельгия должна не только вернуть резервы, но как минимум выплатить неполученные Россией доходы от замороженных резервов. А доходы, полученные бельгийским депозитарием, немалые. В 2022 году Euroclear «заработал» на российских активах 0,8 млрд евро; в 2023 году – 4,4 млрд евро; в 2024 году – 6,9 млрд евро. По итогам трех кварталов 2025 года – 3,9 млрд евро. Итого на сегодняшний день 16 млрд евро. До конца года будет уже более 17 млрд евро. Таким образом, Бельгия должна будет по состоянию на начало следующего года вернуть России средства в размере (млрд евро):

193 + 17 = 210

«Надбавка» составит почти 9 процентов по отношению к величине замороженных резервов. И это без учета «морального ущерба», понесенного Россией. Бельгия понимает, что в случае чего она окажется крайней, а другие страны Европейского союза могут уйти от честного и справедливого участия в покрытии обязательств перед Российской Федерацией.

Но вероятность того, что Бельгия (и ЕС) рано или поздно будет возвращать России валютные резервы, не очень высокая. Сегодня апеллировать к международному праву проблематично и даже наивно. Москва заявляет о том, что в случае конфискации резервы Европа получит «ответку». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров несколько раз заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

«Ответка» России может представлять собой конфискацию иностранных активов, которые имеются в Российской Федерации. Часть этих активов уже была заморожена после 24 февраля 2022 года. Объём замороженных активов иностранных инвесторов в российских акциях и облигациях, по оценке НАУФОР, составила по состоянию на ноябрь 2022 года примерно 312 млрд долл.

В начале прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что объем заблокированных в России иностранных активов сопоставим с объемом замороженных российских активов за границей. Он не уточнил, включались ли в объем замороженных российских активов за рубежом только официальные валютные резервы (их сумма равна 311 млрд долл.) или также учитывались иные активы – активы российских физических и юридических лиц. Западные источники давали оценки «иных» замороженных активов. Они на начало прошлого года варьировали в диапазоне от 100 до 150 млрд долларов.

В марте нынешнего года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что около половины замороженных за рубежом активов граждан и компаний России было разблокировано: “…с учетом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году”. В результате зеркальных мер в России на такую же суммы были разблокированы активы иностранных инвесторов.

В начале августа текущего года независимый эксперт Леонид Хазанов озвучил свою оценку замороженных российских бизнес-активов за рубежом: “Ориентировочно величина замороженных российских бизнес-активов за пределами нашей страны может быть оценена в 60-80 миллиардов долларов. Подобный разброс объясняется тем, что к ним можно отнести и деньги на счетах в заграничных банках, и драгоценные металлы в их сейфах, и ценные бумаги, и предприятия”. Он уточнил, что это деньги представителей банковского бизнеса, топливно-энергетического комплекса, металлургии и химической промышленности. Как эксперт образно выразился, эти активы “покрывали льдом и инеем” Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Люксембург, Швейцария и Великобритания.

Замороженные активы физлиц России на начало года можно оценить в 20-25 млрд долларов.

Итак, округленно суммарная величина всех активов российского происхождения (резервных, активов физически и юридических лиц) за рубежом может быть оценена в 400 млрд долларов. Или немного больше. Такая возможная величина замороженных активов реальна? – Вполне. Обратимся к статистике международной инвестиционной позиции РФ, которую на квартальной основе ведет Банк России.

Суммарная величина всех иностранных активов в российской экономике на середину текущего года составила 709,3 млрд долларов. В состав таких активов входят прямые, портфельные и прочие инвестиции. В первую очередь, как правило, замораживаются или конфисковываются активы в виде прямых инвестиций. На середину текущего года они составили, по данным Банка России, 326,1 млрд долларов. Для «зеркального ответа» на возможную конфискацию российских валютных резервов этого достаточно или почти достаточно. Ведь в указанную сумму входят также активы из «дружественных» стран, которые из «игры» исключаются. Разделения иностранных активов по странам происхождения Банк России не дает. Но по моим оценкам, примерно 80 процентов прямых инвестиций приходится на страны, которые мы называем «недружественными».

Для «зеркального ответа» на возможную конфискацию всех ныне замороженных российских активов прямых иностранных инвестиций точно не хватит. Придется добирать за счет иностранных портфельных и прочих инвестиций.

Примечательно, что накануне СВО и санкционной войны Запада против России иностранных активов в российской экономике было значительно больше. На начало 2022 года – 1.172,9 млрд долл., в том числе прямых инвестиций – 610,1 млрд долл. Получается, что за три с половиной года из нашей страны утекло иностранных активов на сумму 463,6 млрд долл., в том числе прямых инвестиций на сумму 284,0 млрд долл. Сокращение соответственно на 40% и на 46%.

А как обстояли дела с зарубежными активами России? На начало 2022 года они, по данным Банка России, составили 1659,5 млрд долл. А на середину текущего года они равнялись 1.697,6 млрд долл. Т.е. за три с половиной года они не сократились, а даже приросли на 38,1 млрд долл. Да, конечно, из нынешней цифры зарубежных активов России следует вычесть те активы, которые на сегодняшний день заморожены. Получается без малого 1,3 триллиона долларов.

А теперь с учетом представленных цифр попробуем нарисовать возможный сценарий событий в случае, если Запад все-таки решится на экспроприацию замороженных российских активов – всех (около 400 млрд долл.) или только тех, которые относятся к валютным резервам РФ (300 млрд долл.).

«Ответкой» России на это беззаконное действо станет «зеркальная» конфискация иностранных активов на сумму 300-400 млрд долл.

Почти уверен, что после этого коллективный Запад покусится на другие российские активы за рубежом, которые по разным причинам до сих пор не были заморожены. Потенциально под конфискацию могут подпасть остальные российские активы в объеме почти 1,3 трлн долларов.

Будут ли у России возможности для новой «ответки»? Очень ограниченные – от 100 до 200 млрд долларов. Обмен конфискационными ударами закончится тяжелым поражением для России.

У меня возникает детский вопрос: почему за время санкционной войны из России утекло иностранных активов почти на полтриллиона долларов, а российские активы за рубежом не только не вернулись на родину, но даже показали некоторый прирост?

Источник

Валентин Катасонов