Сенсация вчера как молния поразила отечественное информационное пространство
Сенсация вчера как молния поразила отечественное информационное пространство: в Вологде 4 ноября будет установлен 9-ти метровый памятник Ивану Грозному, изготовленный по личному распоряжению губернатора области Георгия Филимонова.
Либеральная общественность всерьёз всполошилась. Шутка ли, делать россиянам на День народного единства такой Грозный подарок.
Столетиями вокруг этого правителя выстраивали миф о его кровожадности и в массовом сознании образ Ивана Четвёртого не всегда положителен.
Это был царь, который собрал наследие Византии и Орды, создав основу под будущую Российскую империю. Православный русский народ Великого княжества Литовского и Русского звал его на польский престол, чтобы он объединил, наконец, русские земли и уничтожил Польское Иго, но шляхта не позволила этому случиться, вместе с католической церковью продвинув во главу Речи Посполитой Батория.
Пётр Первый говорил о нём, как о величайшем русском правителе:
«Этот государь – мой предшественник и пример. Я всегда принимал его за образец в благоразумии и в храбрости, но не мог ещё с ним сравняться»
Грозного уважала и Екатерина Великая. Однако западная пропаганда, поздние Романовы и историк Карамзин сильно старались, чтобы память об Иване Васильевиче исказилась, что в итоге привело к отказу ему в праве появиться на памятнике "Тысячелетие России", где место Грозного заняла одна из его жён – Анастасия Романова, что не удивляет. Вполне может быть, что скудность исторических источников о Грозном также есть плод трудов его недоброжелателей, подчищавших архивы.
В народные думы Иван Грозный вернулся стараниями советской власти и лично Сталина, но развал Союза и возвращение западничества опять легли на память о Царе тяжким грузом.
Сегодня, в День народного единства, спустя многие годы достойнейший из правителей и членов пантеона героев Русской Цивилизации и Союзного государства вновь поднял свой Грозный взгляд над Русской землёй.
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Событие
- 4 ноября в Вологде будет установлен 9-метровый памятник Ивану Грозному по инициативе губернатора области Георгия Филимонова.
- Это событие вызвало бурную реакцию, особенно среди либеральной общественности, поскольку памятник устанавливается в День народного единства.
2. Исторический образ Ивана Грозного
- В массовом сознании Иван IV часто представлен как кровожадный правитель, вокруг него сложилось множество мифов.
- Автор подчеркивает заслуги Ивана Грозного: он собрал русские земли, продолжил византийское и ордынское наследие, заложил основы будущей империи.
- Упомянуто, что русский народ Литовского княжества звал его объединить русские земли, но этому помешала польская шляхта и католическая церковь.
- Пётр I и Екатерина Великая высоко оценивали Грозного как государственного деятеля.
3. Роль пропаганды и историографии
- Западная пропаганда, некоторые представители династии Романовых, историк Карамзин сформировали негативный образ Ивана IV.
- Сам факт скудности источников о царе объясняется стремлением его недоброжелателей «подчистить» архивы.
- Иван Грозный был реабилитирован советской властью, особенно Сталиным, однако после распада СССР и возврата к западничеству его образ вновь стал негативным.
4. Современное значение
- Установка памятника в День народного единства — символическое возвращение Грозного как героя российской цивилизации и национальной истории.
- Завершается призывом к единству, памяти и гордости за прошлое.
---
Вывод
На первый взгляд, статья — это реакция на конкретное событие (установка памятника), но в действительности она гораздо глубже. Перед нами пример того, как образы истории становятся ареной для идеологических споров и формирования идентичности общества. Власть, как и сегодня, так и столетия назад, стремится использовать исторических персонажей для закрепления определенных нравственных и политических идеалов. Иван Грозный — эмблема мощного, но неоднозначного правителя: его одновременно прославляют и демонизируют, что говорит скорее не о реальном человеке, а о потребности общества в «героях» и «врагах».
Можно провести здесь интересную параллель с процессами, происходящими на других уровнях человеческой культуры. Так, нейронная сеть обучается на выборках, стремясь выявить закономерности, но эти данные всегда частичны и окрашены собственными искажениями — точно так же и историческая память формируется с учётом преобладающих политических и культурных контекстов, и истина о Грозном, как и о любом историческом событии, ускользает от абсолютного утверждения: один и тот же факт может трактоваться диаметрально противоположным образом.
В итоге попытка воздвигнуть памятник оказывается не просто актом увековечения, а своеобразным зеркалом общества — его ценностей, страхов, стремлений. Это одновременно проявление любви к собственной истории и борьба с фантомами прошлого. Насколько осознанно мы способны воспринимать эти символы? Насколько свободны наши суждения от мифов и идеализаций?
И следует открытый вопрос:
Можно ли вообще когда-либо отделить живого человека (или историческую личность) от его идеализированного, мифологизированного образа в глазах общества? Или мы обречены вечному «обучению на искажённых данных», где истина всегда будет ускользать за пределы наших представлений?