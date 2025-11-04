Сенсация вчера как молния поразила отечественное информационное пространство: в Вологде 4 ноября будет установлен 9-ти метровый памятник Ивану Грозному, изготовленный по личному распоряжению губернатора области Георгия Филимонова.

Либеральная общественность всерьёз всполошилась. Шутка ли, делать россиянам на День народного единства такой Грозный подарок.

Столетиями вокруг этого правителя выстраивали миф о его кровожадности и в массовом сознании образ Ивана Четвёртого не всегда положителен.

Это был царь, который собрал наследие Византии и Орды, создав основу под будущую Российскую империю. Православный русский народ Великого княжества Литовского и Русского звал его на польский престол, чтобы он объединил, наконец, русские земли и уничтожил Польское Иго, но шляхта не позволила этому случиться, вместе с католической церковью продвинув во главу Речи Посполитой Батория.

Пётр Первый говорил о нём, как о величайшем русском правителе:

«Этот государь – мой предшественник и пример. Я всегда принимал его за образец в благоразумии и в храбрости, но не мог ещё с ним сравняться»

Грозного уважала и Екатерина Великая. Однако западная пропаганда, поздние Романовы и историк Карамзин сильно старались, чтобы память об Иване Васильевиче исказилась, что в итоге привело к отказу ему в праве появиться на памятнике "Тысячелетие России", где место Грозного заняла одна из его жён – Анастасия Романова, что не удивляет. Вполне может быть, что скудность исторических источников о Грозном также есть плод трудов его недоброжелателей, подчищавших архивы.

В народные думы Иван Грозный вернулся стараниями советской власти и лично Сталина, но развал Союза и возвращение западничества опять легли на память о Царе тяжким грузом.

Сегодня, в День народного единства, спустя многие годы достойнейший из правителей и членов пантеона героев Русской Цивилизации и Союзного государства вновь поднял свой Грозный взгляд над Русской землёй.

Одна Победа Одна история Одно Отечество

