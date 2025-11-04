Главная » Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

С праздником, дорогие товарищи!
Комментарий редакции

Тезисы выпуска


1. Поздравление и цензура: Автор поздравляет с Днём Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября), но ожидает блокировку видео на YouTube, как и предыдущих роликов о советских праздниках.

2. Историческая подмена праздников: Пример патриарха Никона — наложение христианских праздников на русские для уничтожения памяти о прошлом и превращения свободных людей в "рабов, не помнящих родства".

3. Критика Дня народного единства (4 ноября):
- Надуманный праздник, введённый для подмены 7 ноября (по историкам Евгению Спицину и Игорю Шишкину).
- Исторические даты освобождения Москвы от поляков искажены: Китай-город взят 1 ноября, Кремль — 5 ноября (новый стиль).
- Цели: стереть память о революции и объединить народ с властью, а не народ между собой.

4. Политический контекст отмены 7 ноября:
- В 2003 году многотысячные демонстрации КПРФ напугали Путина перед выборами в Госдуму; "Единая Россия" едва набрала большинство.
- Праздник угрожал "красным реваншем"; отменён в 2005 году, чтобы ослабить левую оппозицию.
- Ельцин в 1996 году переименовал в "День согласия и примирения", но суть осталась советской.

5. Процесс создания нового праздника:
- Администрация президента (под руководством Суркова) искала осенние даты; выбрали 4 ноября, связав с иконой Казанской Божьей Матери и событиями 1612 года.
- Согласования: с патриархом Алексием II, мусульманами, евреями, военными, предпринимателями.
- Название "День народного единства" предложил Сурков; инициатива "снизу" от Володина (демонстрация в 2004 году).
- Закон принят Госдумой в 2004 году; КПРФ в меньшинстве, либералы поддержали.

6. Попытки внедрения и побочные эффекты:
- В 2005 году "Наши" мобилизовали 100 тыс. человек, но формат не прижился.
- Возник "Русский марш" националистов, который власти пытались нейтрализовать, но не смогли.
- Молодёжь и обыватели равнодушны к датам; для многих — просто выходной.

7. Значение 7 ноября в СССР:
- Установлен в 1918 году; всенародный праздник с парадами, демонстрациями, застольями.
- Парад 1941 года в осаждённой Москве — гениальная операция Сталина, поднявшая дух армии и народа.
- После войны — символ победы, восстановления, достижений (космос, промышленность).
- Отмечался до 1990-х; в Белоруссии и Приднестровье — до сих пор.

8. Предательство и очернение:
- Горбачёв, Ельцин, Путин (бывшие коммунисты) предали присягу; 30 лет лжи в СМИ о советском прошлом и Сталине.
- Революция спасла Россию от краха, создала социалистическое общество; капитализм ведёт в пропасть.

9. Призыв к действию: Объединить людей за социальную справедливость; будущее — за социализмом. Чтение стихотворения Арины Забавиной о развале СССР.

10. Заключение: Поздравление именно с 7 ноября как великим праздником справедливости; пожелания здоровья и мира.

Вывод

Выпуск представляет День народного единства (4 ноября) как искусственную, политически мотивированную подмену настоящего всенародного праздника — Дня Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября), — призванный стереть память о советском прошлом, ослабить левую оппозицию и легитимизировать власть олигархов. Автор подчёркивает, что несмотря на 20 лет пропаганды и отмену, народ сохраняет уважение к 7 ноября как символу равенства, победы и социальной справедливости, призывая к возвращению социализма в условиях кризиса капитализма. Это манифест ностальгии по СССР, критики современной России и веры в неизбежный "красный реванш".
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8TJnJSFty20
    (Обязательно)

