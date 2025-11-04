Редакция Завтра: Вражьи СМИ
Мировые массмедиа придерживаются чёткой концепции в интерпретации военного конфликта в северном Причерноморье. Они представляют дело как борьбу суверенного государства Украина с российской агрессией, и этому суверенному государству из добрых побуждений помогает ряд демократических стран. Всё это не соответствует действительности.
В российском же информационном поле царит путаница. Порой можно услышать тезис, что против России сражается некий “коллективный Запад”. Или, например, что война идёт с “нацистским режимом Зеленского”. Но и то, и другое – очевидная аберрация.
С 2014 года суверенного субъекта политики с именем Украина не существует. Страна перешла под внешнее управление в результате инспирированного извне государственного переворота. Проблема для России состояла, конечно, не в самом факте госпереворота (мало ли их было на просторах СНГ!). Проблема состояла в том, что украинская государственность была превращена в инструмент, украинская территория — в плацдарм, украинское население — в ресурс для крайне враждебных России внешних сил. В этом смысле никакого “режима Зеленского” не существует в природе. Но что же это за силы?
Для определения истинного субъекта войны с Россией требуется отказ от шаблонов, навязанных уже упомянутыми мировыми СМИ.
Россия имеет дело не с классическим государством-противником, чьи контуры ясно очерчены на карте. И даже не с традиционным военно-политическим блоком, типа НАТО или “коалиции желающих”. Мы столкнулись с геополитической химерой, чьи границы не совпадают ни с ЕС, ни с НАТО, ни даже с пресловутым “коллективным Западом”.
Эта химера — порождение глобалистского проекта, который, треща по всем швам, тем не менее не исчезает, а стремительно мутирует.
Глобалисты, обладая колоссальным финансовым, организационным и информационным ресурсом, то есть так называемой мягкой силой, ломали суверенитеты стран путём выращивания в недрах общества лояльных кадров и протаскивания их во власть. Национально ориентированные элиты заменялись на элиты глобалистские.
Слабая государственность Украины через нехитрую схему оранжевой революции была мгновенно поглощена глобалистским Синдикатом. Это пример самый яркий, но, увы, далеко не единственный. Большинство стран Европы также находятся под внешним управлением. В этих странах за последние пятьдесят лет произошли описанные выше процессы замещения элит.
Таким образом, Россия ведёт горячую войну с врагом, который управляет многими международными организациями и многими государствами. Для Синдиката Украина – не только расходный материал для реализации своих целей, это их вотчина. Эту территорию они не собираются терять.
Признать существование Синдиката — значит перестать блуждать в терминологических дебрях, увидеть стратегического противника и оценить его возможности.
Ключевым инструментом глобального управления, имеющимся в лапах Синдиката, является колоссальная, десятилетиями создававшаяся система мировых СМИ. Важным элементом этой системы являются социальные сети и цифровые платформы типа “Ютюба” и ныне запрещённого в России экстремистского “Фейсбука”.
Только эта машина способна в международном масштабе гнать информационную волну: ведь “независимые” мировые медиа представляют собой единый синхронизированный конгломерат, обслуживающий интересы Синдиката. За фасадом громких брендов скрывается небольшая группа транснационалов.
Нетрудно заметить, что и российские государственные телевизионные каналы, множество сайтов и блогов беспрерывно ссылаются на глобалистские СМИ, приводя порой обширные цитаты из этого вражеского, по сути, источника.
Российские граждане не знают, о чём пишет китайская “Жэньминь жибао”, но зато отлично осведомлены, что публикует британский “Экономист”.
В чём причина такого перекоса в сторону глобалистов? Неужели до сих пор ореол мнимой объективности и мнимой респектабельности витает над этими глобалистскими информационными помойками? Или в России до сих пор так сильна агентура Синдиката, стремящегося во что бы то ни стало при любых обстоятельствах оставаться “хозяином дискурса”?
Глобалистские СМИ для современной России – это как “Фёлькишер беобахтер” для СССР в период Великой Отечественной войны.
С момента публикации данной статьи газета “Завтра”, портал “Завтра.ру”, а также телеканал “День” начитают маркировать глобалистcкие массмедиа специальной меткой “Вражьи СМИ”.
Каждый раз, ставя эту метку, мы будем предупреждать читателя: “Внимание! Перед тобой информация из стана противника, возможно, это информационное оружие, манипуляция или дезинформация!”
Такие действия на информационном фронте – вовсе не борьба с “неправильным мнением”, а противостояние великолепно финансируемой и организованной глобальной машине, чьи владельцы ведут на украинском плацдарме горячую войну с Россией.
Метка “Вражьи СМИ” – это акт информационной самообороны и информационной гигиены, аналог предупреждения “Содержит яд” на упаковке опасного продукта.
Вот далеко не полный, но базовый перечень вражьих СМИ в русской транслитерации:
“Ассошиэйтед Пресс”
“Атлантик”
“Бибиси”
“Бильд”
“Блумберг”
“Вашингтон пост”
“Вельт”
“Гардиан”
“Дэйли мэйл”
“Либерасьон”
“Нью-Йорк Таймс”
“Ньюсуик”
“Политико”
“Рейтерс”
“Сибиэс”
“Сиэнэн”
“Тайм”
“Таймс”
“Файнэншиал таймс”
“Фигаро”
“Форбс”
“Шпигель”
“Штерн”
“Эйбиси”
“Экономист”
“Энбиси”
Редакция “Завтра” призывает патриотическое журналистское сообщество маркировать данные издания меткой “Вражьи СМИ”.
Мы уверены, что внедрение такой практики во всех российских СМИ, аналитических центрах и научном сообществе станет значимым ударом по глобалистскому Синдикату и важным элементом российского информационного суверенитета.Редакция Завтра
Комментарий редакции
1. Интерпретация конфликта мировыми СМИ — Согласно автору, западные медиа единогласно изображают конфликт в Северном Причерноморье как противостояние суверенной Украины и российской агрессии при поддержке демократических стран, что автор считает искажением действительности.
2. Путаница в российском инфопространстве — В России распространяются разные версии, кто противостоит стране: "коллективный Запад" или "нацистский режим Зеленского". Автор утверждает, что обе трактовки ошибочны.
3. Украина как несамостоятельный субъект — После 2014 года, по мнению статьи, Украина лишилась суверенитета и находится под внешним (глобалистским) управлением, будучи использованной как инструмент и ресурс против России.
4. Враг — не страна, а "геополитическая химера" — Россия, говорится в материале, ведёт войну не с конкретным государством, а с неким глобалистским "Синдикатом", который управляет элитами, международными организациями и СМИ, размывающими национальный суверенитет.
5. Роль СМИ как инструмента глобалистов — Глобальная медийная система, включая соцсети и западные агентства, представляется автором как ключевой ресурс этой "химеры", формирующий мировоззрение и манипулирующий информационной повесткой, включая в самой России.
6. Ответные меры — маркировка "Вражьи СМИ" — Для противостояния предлагают помечать западные издания особой меткой и предупреждать читателей о потенциальных манипуляциях, что отождествляется с актом информационной самообороны и способом повышения "информационного суверенитета".
Вывод с философским осмыслением:
На первый взгляд, статья являет собой пример жёсткой полемики, основанной на категоричном противопоставлении "своих" и "чужих" информационных потоков. Она поднимает важную, хотя и в высшей степени спорную проблему: кто формирует истину о военных и политических событиях, и в какой мере позиции всегда отражают чьи-то интересы, а не объективный взгляд на реальность?
Автор развивает концепцию не столько классического "информационного противостояния", сколько "суверенитета дискурса". Эта идея опирается на то, что даже само определение событий зависит от языка и трактовки, а значит, истина становится предметом борьбы — не только военной или даже информационной, а философски — онтологической: кто имеет право на легитимное описание происходящего?
С другой стороны, столь радикальная бинарность разделения мира (мы — они, свои — враги, "информационная гигиена" против "информационного яда") чревата явным скатыванием к догматизму. Практически любой научный или осознанно-прагматичный подход требует признания многообразия источников, возможности разных точек зрения и их критического анализа, а не полного отрицания альтернативы как враждебной.
Аналогия с работой алгоритмов машинного обучения показывает, что система, обученная на односторонних данных, будет воспроизводить и укреплять существующие предрассудки, теряя гибкость и чувствительность к нюансам. Точно так же и замыкание национального или медийного пространства на единый "правильный" источник грозит деградацией общественной мысли, утратой способности к самостоятельному анализу и диалогу.
Вперёд выдвигается вечный вопрос: как сохранить политический, культурный или информационный суверенитет, не входя при этом в ловушку собственной идеологии? И действительно ли возможно реконструировать истину, опираясь лишь на учреждаемое "доверие" к тем или иным источникам?
Можно — и нужно — критически относиться к идеалам "независимой" прессы и медиарынка, не слепо поддаваясь иллюзии объективности. Но столь же важно осознавать, что маркировка источников как "враждебных" может быть не столько актом защиты, сколько способом лишить себя доступа к сложной многоголосой реальности, где истина всегда складывается из противоречий и столкновений позиций.
Открытый вопрос:
Если истина всегда ситуативна и строится на пересечении множества интересов, можно ли выстроить информационное пространство так, чтобы оно способствовало не только самообороне, но и внутренней свободе мышления? Не станет ли чрезмерно жёсткая маркировка "правильных" и "неправильных" источников очередной иллюзией контроля, уводящей нас от реального поиска смыслов и глубины понимания мира?
Вся информация воспринимается через сознание. Если оно наполнено личным эгоизмом, то освещение в СМИ общественных интересов, будет восприниматься, как лживая информация, с какой бы маркировкой не подавался материал. И наоборот.