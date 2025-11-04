В лекции Максима Невенчанного рассматривается День народного единства через идеи Александра Пыжикова. Анализируются причины Смутного времени, роль «выезжан», планы «царя Владислава», влияние Филарета и Тушинского лагеря. Особое внимание уделяется внутренним противоречиям среди бояр и их влиянию на распространение польского влияния в стране, причинам неудач первого ополчения, успеху второго ополчения и его осаде Кремля. Также обсуждается изменение символики Романовыми и сохранение целей элиты.

00:00:00 — Праздник, «почему не освобождение?» и два ключевых вопроса

00:03:36 — Взлёт Московии и интерес Польши: территория и население

00:06:03 — «Выезжане»: пропольское лобби как прототип «пятой колонны»

00:11:08 — Самозванчество как инструмент Речи Посполитой: Лжедмитрий I

00:21:19 — Тушино: Филарет — «наречённый патриарх», внутренняя война за грабёж

00:24:05 — Договор 1610 и проект «царя Владислава»: цена суверенитета

00:29:27 — Второе ополчение Минина и Пожарского: осада Кремля и сдача

00:36:21 — Итог по Пыжикову: «пятая колонна» меняет флаги, но не цели

