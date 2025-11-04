Ведущий Максим Невенчанный и египтолог, кандидат исторических наук Елена Толмачёва из НИИ и Музея антропологии МГУ обсуждают малоизвестный, но важный сюжет: как древняя и устойчивая египетская цивилизация органично вписалась в Рим, затем в Византию, приняла христианство и ислам, сохранив при этом свою идентичность. Они говорят о коптах и их монофизитстве, о халкидонском конфликте с Константинополем, о причинах, по которым Византия не смогла или не захотела защищать Египет, об арабском завоевании и о живучести древних символов — от Исиды с младенцем до анха, ставшего «египетским крестом».

00:00 Максим Невенчанный и Елена Толмачёва: переходим от Птолемеев к Риму

00:02:14 Египет как «житница» империи и что почувствовали сами египтяне

00:04:30 Греческие и египетские боги рядом: Серапис, Дионис, Осирис

00:05:51 Раннее христианство в Александрии и гностики

00:07:45 Кто такие копты и почему «копт» = «египтянин»

00:12:06 Халкидон: почему египетский вариант христианства объявили ересью

00:17:15 Почему арабам в VII веке было проще войти в Египет

00:20:41 «Маркировка» греческой церкви и местная обида

00:28:00 Как и зачем копты возродили язык и письменность

00:33:42 Исиды с младенцем → Богоматерь с Младенцем

00:40:11 Анх, всадник со змеем и другие «долго живущие» символы

00:47:03 Двоеверие: амулеты, магия и христианская литургия

00:56:21 Египетская идентичность сегодня: «мы — потомки фараонов»

01:00:03 Почему эта линия так и не стала глобальным центром христианства

