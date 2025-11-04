Индекс олигархичности в России снизился до 16-летнего минимума, но остается одним из самых высоких в мире
Состояние топ-100 миллиардеров РФ достигло к 1 ноября 2025 г. $578 млрд. Из них 73 олигарха контролировали $471 млрд, что по-прежнему меньше (на 4%), чем в начале 2022 г., подсчитало «Равенство» по данным UBS, ЦБ РФ и Росстата.
$471 млрд у олигархов – это столько же, сколько у 73% менее обеспеченных россиян, или 105 млн человек.
Общее чистое богатство домохозяйств к концу 2025 г. достигло $5,1 трлн. Относительно всего состояния российских домохозяйств доля олигархов составила, таким образом, 9,2%. Этот индекс олигархичности отражает, какая доля богатства семей приходится на олигархов среди топ-100 мегабогачей страны.
В начале года индекс составлял 10,6%, а в начале 2022 г. был 13%. Своего пика уровень олигархичности достиг в конце 2007 г. (29%), после чего на фоне финансового кризиса в 2008 г. упал до 7,4%, отыграв вскоре до 17%.
Олигархами считались мегабогачи с 4-5 признаками олигархичности из 5 в биографии. Таких в первой сотне рейтинга Forbes среди граждан РФ оказалось 73%, показало исследование «Равенства» и «Простых чисел». В частности:
⛽️ 74 – основные активы имели в коррупционно уязвимых отраслях
80 – богатели на приватизации и господрядах
83 – имели неформальные связи с чиновниками или госдолжность
94 – использовали офшорные (91), коррупционные и иные порицаемые схемы защиты капитала
49 – влияли на общество через подконтрольные СМИ и политиков
За последний год состояние олигархии снизилось и относительно экономики. Если в начале 2025 г. оно было эквивалентно 22% ВВП предыдущего года, то к концу года – 19%. На начало 2022 г. показатель был 27%.
Среди факторов ослабления влияния олигархов – снижение стоимости российских активов, их утрата в результате размежевания наиболее компрадорской части олигархии со страной и потеря активов на Западе. Но стоит оговориться, что речь только о публичной части олигархии. С 2021 г. и без того неполная информация о ее активности стала еще более ограниченной.
Состояние топ-20 миллиардеров с гражданством РФ, $млрд
(в скобках – динамика с начала 2022 г., %)
1. Вагит Алекперов – 28,7 (+11%)
2. Алексей Мордашов – 28,6 (-6%)
3. Леонид Михельсон – 28,4 (+1%)
4. Владимир Лисин – 26,5 (-0,4%)
5. Владимир Потанин – 24,2 (-12%)
6. Геннадий Тимченко – 23,2 (-8%)
7. Андрей Мельниченко – 18 (-31%)
8. Павел Дуров – 17,1 (-1%)
9. Сулейман Керимов – 16,4 (+12%)
10. Алишер Усманов – 16,1 (-6%)
11. Михаил Фридман – 15,1 (+1%)
12. Михаил Прохоров – 11 (-7%)
13. Леонид Федун – 10,4 (-10%)
14. Дмитрий Бухман – 9,8 (+24%)
15. Игорь Бухман – 9,8 (+24%)
16. Герман Хан – 9,7 (–)
17. Виктор Рашников – 9,6 (-27%)
18. Андрей Гурьев – 9,5 (+25%)
19. Вячеслав Кантор – 9,5 (+23%)
20. Роман Абрамович – 9,2 (-37%)
Из топ-20 миллиардеров 4-5 признаков олигархов замечены у 17 господ – всех, кроме Павла Дурова и братьев Бухманов. 11 имели второе гражданство.
Из 155 рассмотренных миллиардеров РФ 54 имели иностранный паспорт. У половины за рубежом жили члены семьи, а более 60% имели там недвижимость. Из них 9 отреклись от РФ после начала СВО.
Индекс олигархичности в странах с богатством семей от $1 трлн, %
(на начало 2023 г.)
1. Сауд. Аравия (2016) – 16,7
2. Россия (2025, ноя.) – 9,2
3. Израиль – 7,8
4. Таиланд – 7,7
5. ОАЭ – 6,4
28. США – 0,5
33. Германия – 0,2
34. Китай – 0,1
35. Корея – 0,1
36. Нидерланды – 0,1
37. Япония – 0,0
38. Дания – 0,0
Всего изучены биографии более 1500 миллиардеров 60 стран. Среди 38 стран с богатством домохозяйств от $1 трлн РФ уступает только саудитам образца 2016 г. Следом идут Израиль, Таиланд, ОАЭ. В Китае, Германии, США степень олигархичности на порядок ниже.
Комментарий редакции
1. Снижение индекса олигархичности:
Индекс олигархичности в России к ноябрю 2025 года снизился до 9,2% — минимального значения за 16 лет, но остался одним из самых высоких в мире. Это означает, что почти 10% всего семейного богатства страны контролируют 73 олигарха, что эквивалентно богатству 105 миллионов россиян.
2. Состояние олигархов:
Вся сотня богатейших россиян владела 578 млрд долларов, из которых 471 млрд приходилось на "олигархов" (лица с 4-5 приметами олигархичности), а общее состояние домохозяйств — 5,1 трлн долларов.
3. Динамика:
В начале 2022 года доля олигархов составляла 13%, в начале 2025 — 10,6%. В 2007 году был пик — 29%. После кризиса 2008 года показатель падал, затем частично восстанавливался.
4. Критерии олигархичности:
Олигархи — это не только богатейшие, но и имеющие признаки: коррупционные связи, происхождение капитала из приватизации и господрядов, активное использование офшоров, влияние через медиа и политиков.
5. Факторы снижения:
Индекс снизился из-за падения стоимости российских активов, утраты части капитала за рубежом (санкции, распродажи западных активов), и "размежевания" части олигархии со страной.
6. Закрытость информации:
После 2021 года прозрачность еще более снизилась, так что данные касаются лишь "публичной части" олигархии.
7. Сравнения с другими странами:
Россия — на втором месте в мире по олигархичности (9,2%), уступая только Саудовской Аравии эпохи 2016 года. Во многих развитых странах (США, Германия, Китай и пр.) этот показатель в десятки и сотни раз ниже (0,1–0,5%).
8. Эмиграция и зарубежные активы:
Множество миллиардеров имеют иностранные паспорта, недвижимость и членов семей за рубежом; часть отреклась от российского гражданства после 2022 года.
---
Вывод:
Индекс олигархичности в России снизился, что может казаться позитивной динамикой, если ориентироваться на формальные показатели. Однако даже при этом Россия остается одной из наиболее олигархизированных стран мира: концентрация богатства в руках нескольких людей по-прежнему огромна. Ирония в том, что это "снижение" связано не столько с равномерным перераспределением богатства или эффективным сокращением коррупции, сколько с утратой части активов и геополитическими перемещениями элиты.
Особенно показательно сравнение с западными странами: там уровень олигархичности на порядок ниже, хотя никто не может утверждать, что абсолютно справедливого не существует нигде. Можно провести аналогию с физикой: как бы мы ни надеялись заземлить облака (стремиться к социальной справедливости), всегда есть разряд, всегда появляется разница потенциалов. И даже — если использовать язык социологии — исчезновение видимых олигархов не обязательно ведет к появлению равенства: власть и ресурсы не исчезают, они лишь меняют свои формы или становятся менее публичными.
Интересно также рассмотреть феномен олигархов как функцию зрелости общества и институтов. Формируется ли олигархия как побочный продукт "молодости" капитализма, или это универсальный бич человеческих сообществ, расцветающий при отсутствии устойчивых институтов и демократической культуры? Размывание границ между капиталом, властью и влиянием здесь становится, по сути, вечной философской проблемой справедливости и баланса.
Задается ли общество вопросом: будет ли простое перераспределение капитала гарантией справедливости, или же справедливость рождается в более глубинных процессах — в культуре, институтах, дисциплине личного действия? И можно ли вообще конструировать общество без теней "олигархии", если природа власти и ресурса — всегда стремиться к концентрации?
Открытый вопрос для размышления:
Возможно ли устойчивое равенство в сложном обществе — или любое уравнивание богатства лишь временно скрывает, но не устраняет природу человеческой жажды власти, влияния и доминирования? Где, на ваш взгляд, пролегает баланс между свободой (в том числе быть богатым) и общественным благом?