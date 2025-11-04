= Индекс олигархичности в России снизился до 16-летнего минимума, но остается одним из самых высоких в мире

Состояние топ-100 миллиардеров РФ достигло к 1 ноября 2025 г. $578 млрд. Из них 73 олигарха контролировали $471 млрд, что по-прежнему меньше (на 4%), чем в начале 2022 г., подсчитало «Равенство» по данным UBS, ЦБ РФ и Росстата.

$471 млрд у олигархов – это столько же, сколько у 73% менее обеспеченных россиян, или 105 млн человек.

Общее чистое богатство домохозяйств к концу 2025 г. достигло $5,1 трлн. Относительно всего состояния российских домохозяйств доля олигархов составила, таким образом, 9,2%. Этот индекс олигархичности отражает, какая доля богатства семей приходится на олигархов среди топ-100 мегабогачей страны.

В начале года индекс составлял 10,6%, а в начале 2022 г. был 13%. Своего пика уровень олигархичности достиг в конце 2007 г. (29%), после чего на фоне финансового кризиса в 2008 г. упал до 7,4%, отыграв вскоре до 17%.

Олигархами считались мегабогачи с 4-5 признаками олигархичности из 5 в биографии. Таких в первой сотне рейтинга Forbes среди граждан РФ оказалось 73%, показало исследование «Равенства» и «Простых чисел». В частности:

⛽️ 74 – основные активы имели в коррупционно уязвимых отраслях

80 – богатели на приватизации и господрядах

83 – имели неформальные связи с чиновниками или госдолжность

94 – использовали офшорные (91), коррупционные и иные порицаемые схемы защиты капитала

49 – влияли на общество через подконтрольные СМИ и политиков

За последний год состояние олигархии снизилось и относительно экономики. Если в начале 2025 г. оно было эквивалентно 22% ВВП предыдущего года, то к концу года – 19%. На начало 2022 г. показатель был 27%.

Среди факторов ослабления влияния олигархов – снижение стоимости российских активов, их утрата в результате размежевания наиболее компрадорской части олигархии со страной и потеря активов на Западе. Но стоит оговориться, что речь только о публичной части олигархии. С 2021 г. и без того неполная информация о ее активности стала еще более ограниченной.

Состояние топ-20 миллиардеров с гражданством РФ, $млрд

(в скобках – динамика с начала 2022 г., %)

1. Вагит Алекперов – 28,7 (+11%)

2. Алексей Мордашов – 28,6 (-6%)

3. Леонид Михельсон – 28,4 (+1%)

4. Владимир Лисин – 26,5 (-0,4%)

5. Владимир Потанин – 24,2 (-12%)

6. Геннадий Тимченко – 23,2 (-8%)

7. Андрей Мельниченко – 18 (-31%)

8. Павел Дуров – 17,1 (-1%)

9. Сулейман Керимов – 16,4 (+12%)

10. Алишер Усманов – 16,1 (-6%)

11. Михаил Фридман – 15,1 (+1%)

12. Михаил Прохоров – 11 (-7%)

13. Леонид Федун – 10,4 (-10%)

14. Дмитрий Бухман – 9,8 (+24%)

15. Игорь Бухман – 9,8 (+24%)

16. Герман Хан – 9,7 (–)

17. Виктор Рашников – 9,6 (-27%)

18. Андрей Гурьев – 9,5 (+25%)

19. Вячеслав Кантор – 9,5 (+23%)

20. Роман Абрамович – 9,2 (-37%)

Из топ-20 миллиардеров 4-5 признаков олигархов замечены у 17 господ – всех, кроме Павла Дурова и братьев Бухманов. 11 имели второе гражданство.

Из 155 рассмотренных миллиардеров РФ 54 имели иностранный паспорт. У половины за рубежом жили члены семьи, а более 60% имели там недвижимость. Из них 9 отреклись от РФ после начала СВО.

Индекс олигархичности в странах с богатством семей от $1 трлн, %

(на начало 2023 г.)

1. Сауд. Аравия (2016) – 16,7

2. Россия (2025, ноя.) – 9,2

3. Израиль – 7,8

4. Таиланд – 7,7

5. ОАЭ – 6,4

28. США – 0,5

33. Германия – 0,2

34. Китай – 0,1

35. Корея – 0,1

36. Нидерланды – 0,1

37. Япония – 0,0

38. Дания – 0,0

= Смотреть рейтинг =

Всего изучены биографии более 1500 миллиардеров 60 стран. Среди 38 стран с богатством домохозяйств от $1 трлн РФ уступает только саудитам образца 2016 г. Следом идут Израиль, Таиланд, ОАЭ. В Китае, Германии, США степень олигархичности на порядок ниже.

@ravenstvomedia

Подписаться