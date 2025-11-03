Фёдор Лисицын в формате «Живой рецензии» разбирает книгу историка Филиппа Беккера «Закат гегемона. Тайный план падения Америки» и показывает, что это не конспирология, а аккуратная работа про медленное старение империй. Лисицын сравнивает США не с Британией, а с Венецией, возвращается к кризису 2008 года, Олимпиаде в Пекине и объясняет, почему смерть американского среднего класса и культурный спад — это один процесс.

00:00 Вступление. Что за книга и зачем её разбирать

00:00:36 Кто такой Филипп Беккер и чем он занимается

00:02:06 Британская империя как модель заката

00:03:48 Почему книга по объёму — скорее статья

00:04:41 «Тайный план» — не про заговор, а про последовательность стадий

00:06:08 2008 год: Олимпиада в Пекине и крах Lehman Brothers

00:08:14 Кризис 2008-го как начало конца среднего класса

00:10:07 Как изменился образ «среднего американца»

00:12:22 Лондон-2012 и «хипстерский ревизионизм» Запада

00:14:15 Что Беккер пишет про крушение США

00:17:03 Циклические модели: от Рима до Стругацких

00:19:02 «Деклинизм» — наука об упадках

00:21:21 Киплинг и передача «бремени белого человека» США

00:23:07 Экономическая база первична, идеология — надстройка

00:26:14 Кино как индикатор культурной силы

00:27:46 Ответ Питеру Турчину и спор с клиометристами

00:29:59 Упадок, который подпитывают разговоры об упадке

00:33:13 Почему сейчас борются уже не с лидерами, а с системами

00:36:31 Где Британия ошиблась и что повторяют США

00:37:19 США как Венеция, а не как Британия

00:40:11 Венецианская устойчивость против экономического реализма

00:41:04 Выводы Лисицына: падение США будет долгим и некрасивым

