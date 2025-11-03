Не мытьем, так катаньем — осенью текущего года Палестину признали уже 157 стран-членов ООН из 193. Процент неплохой. Россия и Китай признают, этого уже в принципе отлично. Страны «большой семерки» тоже подтянулись. Канада опять же. Несмотря на то, что пока Палестина остается автономией с неопределенным международно-правовым статусом, для строительства государственности все эти факты признания и глобальный поворот флюгера — огромный шаг вперед.

Что же изменилось? Кто ключевой бенефициар войны на Ближнем Востоке? И в чем суть сделки Трампа и что ждет Палестину после ее реализации?