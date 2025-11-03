Главная » Видео, Мировоззрение, Новости Ближнего востока, Политика

Урок №301. Команда «Газа!»: мир вослед за Россией начинает признавать Палестину

Переслано от: Захар Прилепин

Не мытьем, так катаньем — осенью текущего года Палестину признали уже 157 стран-членов ООН из 193. Процент неплохой. Россия и Китай признают, этого уже в принципе отлично. Страны «большой семерки» тоже подтянулись. Канада опять же. Несмотря на то, что пока Палестина остается автономией с неопределенным международно-правовым статусом, для строительства государственности все эти факты признания и глобальный поворот флюгера — огромный шаг вперед.

Что же изменилось? Кто ключевой бенефициар войны на Ближнем Востоке? И в чем суть сделки Трампа и что ждет Палестину после ее реализации?

1. Мировое признание Палестины: За последние два года международное сообщество стало активнее признавать права Палестины, причем даже государства, ранее поддерживавшие Израиль (Великобритания, Австралия, Канада), изменили риторику, ссылаясь на принцип двух государств.

2. Гуманитарная катастрофа в Газе: Подчеркивается ужасающий масштаб жертв среди мирных жителей сектора Газа, особенно детей (до 20 тысяч из 60+ тысяч погибших), что автор называет преступлением против человечности, а не борьбой с терроризмом.

3. Избирательность мирового сообщества и двойные стандарты: Критикуется лицемерие западных стран и отдельных деятелей, которые бурно реагировали на события в Буче, но молчали о трагедии в Газе. Приводится пример с Евровидением и спортивными соревнованиями — Россия сразу была отстранена, Израиль — еще долго допускался к международным конкурсам.

4. Роль США и Запада: США представлены как ключевой бенефициар конфликта, переворачивающий любой кризис в источник доходов (оружие, ресурсы, политические дивиденды). Механизмы мирного урегулирования представлены как форма контроля и перераспределения материальных и политических благ.

5. Текущие политические расклады: Авторы подчеркивают, что социалистические и антиамериканские страны демонстрируют большую солидарность с Палестиной, что связано с антисионистским и антикапиталистическим наследием СССР. Страны Запада, напротив, долго поддерживали Израиль и только сейчас меняют позицию под давлением событий.

6. Проекты «мирного урегулирования»: Ведется разбор американских и британских планов по перестройке Газы, которые автор рассматривает как попытку закрепить контроль над регионом и ресурсами, маскируя экономическую и политическую выгоду под ширмой гуманизма и помощи.

7. Скептицизм по поводу реального мира: Отмечается, что даже достигнутые перемирия и дипломатические планы не решают глубинные политические, этнические и территориальные противоречия конфликта Израиля и Палестины. Настаивается на том, что проектируемый извне мир не учитывает позиции и интересы реальных участников конфликта.

8. Инерция идеологий: Автор говорит о долгосрочных культурных и политических последствиях советского антисионизма, которые до сих пор влияют на расстановку сил и солидарность по палестинскому вопросу.

9. Стационарность гегемонии: Международные институты и правила работают избирательно — против одних санкции применяются жестко (Россия), против других – весьма лениво или формально (Израиль).

10. Критика поверхностных решений: Заключается, что попытки решить сложнейший конфликт простыми «телодвижениями» ведущих мировых лидеров (например, планами Трампа или Блэра) — это иллюзия. Глубина трагедии требует других подходов.

Выводы и рефлексия


В этом видео проявляется острый скептицизм по отношению к заявленному мировому прогрессу в палестинском вопросе. Подчеркивается, что исторически сложившиеся идеологические блоки — капиталистический Запад и антиамериканский Восток — продолжают влиять на политику, несмотря на кажущиеся сдвиги. Признание Палестины и оживление международной критики Израиля автор называет важным, но запоздалым, и не считает это началом подлинного мира.

Особое внимание уделено механике современных конфликтов: война становится механизмом обогащения и распределения ресурсов, гуманитарные катастрофы — предметом политических торгов, а мировое сообщество проявляет свою солидарность и строгость выборочно и часто лицемерно. Эти рассуждения хорошо иллюстрируют проблему идеализации — Запад пропагандирует мир и гуманизм, но зачастую забывает о конкретных человеческих трагедиях, если это не сопряжено с политической выгодой.

Аналогия с программированием или нейросетями здесь напрашивается сама собой: в крупных международных системах как и в сложных искусственных нейросетях, отдельные сигналы могут теряться, данные — искажаться, а решение нередко принимается в пользу «архитектора системы», а не отдельных её элементов. Реальные люди, их страдания и надежды превращаются в переменные в функции дипломатического «уравнения».

Практический вывод если и есть, то он горек: международная политика редко оперирует категориями подлинной справедливости. Механизмы урегулирования часто оборачиваются имитацией заботы ради прибыли или контроля. Осознанное и честное признание своего выбора, возможно, и есть единственный способ сохранить достоинство в этом хаосе.

Однако, насколько это положение безысходно? Возможно ли движение к более подлинному миру — или каждое следующее поколение будет раз за разом вступать в те же самые игры, меняя лишь декорации и флаги? Как найти ту самую «истину», которая была бы не манипуляцией, а точкой согласия для всех сторон, если даже сами понятия «хорошо» и «плохо» релятивируются в зависимости от текущей выгоды?

Может быть, стоит спросить себя: способны ли люди и народы когда-либо перестать видеть друг в друге лишь инструменты для реализации своих замыслов, и научиться воспринимать чужую боль — не как фактор политического уравнения, а как подлинное основание для солидарности? Или реальность всё же всегда будет уступать идеалам?
