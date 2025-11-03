Россия наносит новые удары по энергетике Украины, а в ответ – волна фейков об атаках на АЭС. В этом видео мы разбираем официальные отчеты МАГАТЭ по ситуации на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской АЭС, чтобы отделить правду от пропаганды. Анализируем, насколько реален энергоколлапс: оцениваем состояние разбалансированной сети, вскрываем проблемы с импортом и дефицитом газа. Выдержит ли украинская энергетика до зимы и какие риски несет грядущий отопительный сезон? Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

00:00 Атака на Энергетику Украины: Что Произошло?

00:28 Разбор Фейков: Что на самом деле с Хмельницкой АЭС?

01:08 Отчет МАГАТЭ: Реальная ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС)

02:47 Режим Тишины для ЗАЭС: Почему МАГАТЭ требует прекратить огонь?

03:52 Хмельницкая и Ровенская АЭС: Новые Данные

05:06 Коллапс Энергосистемы Украины? Последствия ударов по ВПК

07:10 Денег Нет: Почему Украина не покупает электроэнергию в Европе?

08:25 Зима Близко: Готова ли Украина к Отопительному Сезону?

09:50 Газ из Европы: Спасет ли реверс украинскую зиму?

10:50 "Дайте Денег": Зеленский снова просит помощи на газ

13:37 Новая Эра Энергетики: Как Россия обеспечит питание для ИИ

14:47 Сколько электричества нужно для искусственного интеллекта?

16:13 Глобальная Гонка ИИ: Как "сланцевая революция" в США влияет на энергетику

