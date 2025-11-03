Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/wvuca6-yt2

Тема вампиризма занимает важное место в культуре Великобритании, где легенды о зловещих мертвецах известны с X столетия. Однако в середине XX века, в фешенебельном районе Северного Лондона, развернулась головокружительная смесь явлений призраков, психических и физических нападений, и практик чёрной магии — события, известные как охота на Хайгейтского вампира. Действие разворачивается на старинном Хайгейтском кладбище, которое в викторианскую эпоху было одним из самых модных мест для захоронения, но к 60-м годам XX века пришло в полный упадок и запустение. Узнайте, как признаки сатанинских ритуалов и осквернение могил, а также необъяснимая смерть лисиц дополняли мрачную атмосферу. И как короткий телевизионный репортаж в пятницу, 13 марта 1970 года, вызвал массовую истерию и штурм кладбища толпами людей, жаждущих побороться с нежитью. Рассказывает Дмитрий Зеленцов.

