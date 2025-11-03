Подробнее про неубиваемый HONOR X9d https://www.honor.com/eurasia/phones/honor-x9d/?erid=2Vtzqv8cZrv

Поговорим о том, что будет, когда и если лопнет, несомненно существующий, пузырь рынка нейросетей. Сколько денег крутится на этом рынке и сколько должны еще заработать компании, чтобы их вложения окупились.

00:00 Недосказанность

00:37 Реклама

01:57 Что собой представляет «Пузырь»?

04:51 Денег нет, но вы держитесь. Проблемы «ИИ» в бизнесе

07:21 Затраты на нейросети

10:00 Nvidia надувает пузыри

17:10 Как так получилось

25:18 Что нас может ждать?

26:05 Ситилинк

26:24 Итоги и пример провала нейросетей в реальной задаче