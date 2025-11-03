Главная » Видео, История, Политика

Если бы не Иван Грозный

15 1
Переслано от: Игорь Шишкин

В "Историческом клубе" на День ТВ беседа с Андреем Ильичом Фурсовым о роли Ивана Грозного в русской истории и его значении для современной России.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео:

1. Историческая репутация Ивана Грозного и ее истоки:
- В России устойчивое негативное отношение к Ивану Грозному сформировалось еще с XIX века, во многом благодаря идеологически обусловленной историографии Карамзина, который писал с учетом интересов династии Романовых.
- Иван Грозный, при всех приписываемых ему жестокостях, по масштабам насилия в историческом контексте XVI века значительно уступал европейским монархам (например, Генриху VIII, Филиппу II, герцогу Альба). Тем не менее, именно к Грозному на Западе и в либеральной части российского общества сложилось особо демонизирующее отношение.

2. Историческая мифология и западная пропаганда:
- Перевод прозвища «Грозный» как «Terrible» (ужасный) на западных языках поддерживает негативный образ, тогда как в русском контексте это слово нейтрально или положительно («внушающий страх», «могучий»).
- Политико-информационная война против русского государства началась именно с эпохи Ивана Грозного, когда Россия стала восприниматься как полноценная европейская держава—самостоятельная альтернатива западному христианству (католицизму и протестантству).

3. Грозный, Сталин и природа власти:
- Параллели между Грозным и Сталиным хорошо заметны: оба совершили модернизационные рывки за счет жестких мер по отношению к элитам, разрушению олигархических кланов и созданию системы личной власти (опричнина у Грозного, «чрезвычайка» и номенклатурная чистка у Сталина).
- Такая политика была неизменно направлена против собственных элит, что генерировало к ним стойкое и системное отторжение со стороны частей верхушки общества.
- «Либеральная общественность», негативно реагирующая на Грозного и Сталина, связана, по мнению Фурсова, не столько с гуманистическими устремлениями, сколько с институциональной памятью о том, кто прорывал возможности для корпоративного обогащения и сословных привилегий элиты.

4. Власть, олигархия и модель развития:
- Основной выбор для России эпохи Грозного и Сталина — между сильной государственной властью (централизация и самодержавие) и олигархическим (клановым) устройством, что, по мнению автора, неизбежно вело бы к распаду страны.
- Оригинальные формы русской власти — это создание институтов «чрезвычайного» типа (опричнина, партия нового типа, сталинская система), которые были необходимы для сохранения и развития государства в условиях внешнего давления и внутренней раздробленности.

5. Историческая память и современные мифы:
- Несмотря на многолетнюю кампанию по очернению Грозного и Сталина как внутри страны, так и за рубежом, отношение в обществе начинает изменяться, особенно в периоды обострения отношений с Западом.
- Серьезные историки уже во многом восстановили объективную картину, но в массовом сознании и в медийном поле продолжается борьба за интерпретацию их наследия.

---

Вывод:

В обсуждении судьбы Ивана Грозного и Сталина неизбежно возникает вопрос не столько о моральных качествах этих правителей, сколько о природе самой российской государственности, её механизмах выживания и развития в условиях острого внутреннего и внешнего давления. Фурсов подчеркивает, что демонизация таких фигур — это не только результат идеологических и пропагандистских ловушек, заложенных как в российской, так и в западной историографии, но и отражение глубинного конфликта между разными моделями власти: централизованной государственностью и клановой олигархией.

Интересно проследить, как современные коллективные мифы продолжают влиять на восприятие исторических персонажей — идущая с XVI века информационная война не утихает до сих пор, а вопрос о допустимых средствах ради спасения государства остается остро дискуссионным. И здесь проступает схожесть с естественными процессами исторического отбора: способна ли та или иная форма управления обеспечить целостность и развитие цивилизации — или же, напротив, приводит к её ослаблению и распаду.

В этой связи оба персонажа (Грозный и Сталин) в массовом сознании превращаются из реальных политиков и людей в символы: символы государственного начала, готовности идти против течения и против своих же элит ради целостности страны.

Открытый вопрос:
Можно ли когда-либо действительно освободиться от исторических мифов и увидеть в прошлом не проекцию текущих идеологических страхов и желаний, а уроки того, как ситуации уникального выбора формируют неустранимую многозначность самой исторической истины? Или же коллективная память всегда будет творить свою — по необходимости провоцирующую — мифологию, в которой государство и его символы становятся ареной борьбы забытых страстей и неразрешённого поиска смысла?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/4c5c2b416d25f65533614aec6a14ca3e/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Каким мог стать СССР если бы не борцы с привилегиями, коррупцией власти, режимом...
Каким мог стать СССР в 2019 году, если бы не распался
Если бы не СССР, погибли бы миллионы американцев
Если бы не большевики...
1917-2017: если бы не большевики и Ленин
Если бы не кот Васька, мы умерли бы с голоду...
Иван Грозный. Сравним с Европой?
Если бы не Иван Грозный. А. Фурсов. И. Шишкин
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2285 1965
    Valeriy Bondarik 11 мин. назад

      ,..,PPPrriveTT…

      …В покое ОСТАВЬте – Кобу и Ивана!
      …а РИСКНИте сказать Правду О-ТОМ,
      …КАК-и-ЧЕМ живёт – НЫНЕ страна…
      …Иван и Коба – Заслуживают Правду – ОБА!
      …а КТО-и-ЧЕМ СПОСОБСТВУЕТ – УТИЛИЗАЦИИ Русских,
      …”одевание-ИХ-в-деревянные-бушлаты” – В гроба…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ! КРИМИНАЛьный,ПРАВЯЩИЙ олигархат -
      ! НЫНЕ “рулит” В-СТРАНЕ – при “помощи” ИЗ-ВНЕ…
      ! ПОЛИТ-олигархат – НЫНЕ в-стране ВО-ВЛАСТИ(“едро$$ня”)!
      ! именно от-нИХ-то и НУЖНО – Русь СПАСТИ!
      ! НЫНЕ в России во-власти – ЧУЖИЕ – ПОВСЕМЕСТНО!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …Да,БЫЛ Грозный и Сталин РУЛЕВАЛ…
      …а “КТО-же” НЫНЕ – у “КОГО” – полит-ШТУРВАЛ…
      …ну И – КТО сказать(ИЗ-вас)РИСКнёт,КТО откроет рот…
      …Наш СССР – АНДРОПОВщиной РАЗВАЛИЛИ!
      …”КОГО” ныне – НА ЭТУ “миссию” – УПАЛНАМОЧИЛИ…
      ##################################################

      :-( в НЫНЕшней эрээфовскОЙ “власти=МАСТИ” – ВСЁ прогнило!
      :-( зато $$$ МИЛЛИАРДЕРОВ почти 500-т(ПАРАЗИТАРИЙ)- НЕ-хило!
      :-( но Полит-ПРОПАГАНДУ НАСАЖДАЮТ,этакое ПОЛИТ-МЫЛО…
      :-( оДНОвремённо – РЕЛИГИЕЙ “окормляют” = оБОЛВАНи(оБАРАНи)вают…
      :-( и ПАРАЛЛЕЛЬНО – Русских(ПО-РАЗНОМУ…)УТИЛИЗИРУЮТ!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Так-что:Ивана с Кобаю ОСТАВЬте,на ТЕКУЩЕМ – внимание СОСРЕДОТОЧТЕ…
      (хотя…да Кто-же Вам ПРО “ЭТО” разрешит…”ТОТ” – “с-зади-СТОИТ”)…
      ********************************************************************

      ВСЕ “посвящённые”:Т-п-р-у-у-у…НЕ “верещите”…
      - “паранжи”==НИКi снимайте И говорите…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.03-11-25

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru