Если бы не Иван Грозный
В "Историческом клубе" на День ТВ беседа с Андреем Ильичом Фурсовым о роли Ивана Грозного в русской истории и его значении для современной России.
Комментарий редакции
1. Историческая репутация Ивана Грозного и ее истоки:
- В России устойчивое негативное отношение к Ивану Грозному сформировалось еще с XIX века, во многом благодаря идеологически обусловленной историографии Карамзина, который писал с учетом интересов династии Романовых.
- Иван Грозный, при всех приписываемых ему жестокостях, по масштабам насилия в историческом контексте XVI века значительно уступал европейским монархам (например, Генриху VIII, Филиппу II, герцогу Альба). Тем не менее, именно к Грозному на Западе и в либеральной части российского общества сложилось особо демонизирующее отношение.
2. Историческая мифология и западная пропаганда:
- Перевод прозвища «Грозный» как «Terrible» (ужасный) на западных языках поддерживает негативный образ, тогда как в русском контексте это слово нейтрально или положительно («внушающий страх», «могучий»).
- Политико-информационная война против русского государства началась именно с эпохи Ивана Грозного, когда Россия стала восприниматься как полноценная европейская держава—самостоятельная альтернатива западному христианству (католицизму и протестантству).
3. Грозный, Сталин и природа власти:
- Параллели между Грозным и Сталиным хорошо заметны: оба совершили модернизационные рывки за счет жестких мер по отношению к элитам, разрушению олигархических кланов и созданию системы личной власти (опричнина у Грозного, «чрезвычайка» и номенклатурная чистка у Сталина).
- Такая политика была неизменно направлена против собственных элит, что генерировало к ним стойкое и системное отторжение со стороны частей верхушки общества.
- «Либеральная общественность», негативно реагирующая на Грозного и Сталина, связана, по мнению Фурсова, не столько с гуманистическими устремлениями, сколько с институциональной памятью о том, кто прорывал возможности для корпоративного обогащения и сословных привилегий элиты.
4. Власть, олигархия и модель развития:
- Основной выбор для России эпохи Грозного и Сталина — между сильной государственной властью (централизация и самодержавие) и олигархическим (клановым) устройством, что, по мнению автора, неизбежно вело бы к распаду страны.
- Оригинальные формы русской власти — это создание институтов «чрезвычайного» типа (опричнина, партия нового типа, сталинская система), которые были необходимы для сохранения и развития государства в условиях внешнего давления и внутренней раздробленности.
5. Историческая память и современные мифы:
- Несмотря на многолетнюю кампанию по очернению Грозного и Сталина как внутри страны, так и за рубежом, отношение в обществе начинает изменяться, особенно в периоды обострения отношений с Западом.
- Серьезные историки уже во многом восстановили объективную картину, но в массовом сознании и в медийном поле продолжается борьба за интерпретацию их наследия.
---
Вывод:
В обсуждении судьбы Ивана Грозного и Сталина неизбежно возникает вопрос не столько о моральных качествах этих правителей, сколько о природе самой российской государственности, её механизмах выживания и развития в условиях острого внутреннего и внешнего давления. Фурсов подчеркивает, что демонизация таких фигур — это не только результат идеологических и пропагандистских ловушек, заложенных как в российской, так и в западной историографии, но и отражение глубинного конфликта между разными моделями власти: централизованной государственностью и клановой олигархией.
Интересно проследить, как современные коллективные мифы продолжают влиять на восприятие исторических персонажей — идущая с XVI века информационная война не утихает до сих пор, а вопрос о допустимых средствах ради спасения государства остается остро дискуссионным. И здесь проступает схожесть с естественными процессами исторического отбора: способна ли та или иная форма управления обеспечить целостность и развитие цивилизации — или же, напротив, приводит к её ослаблению и распаду.
В этой связи оба персонажа (Грозный и Сталин) в массовом сознании превращаются из реальных политиков и людей в символы: символы государственного начала, готовности идти против течения и против своих же элит ради целостности страны.
Открытый вопрос:
Можно ли когда-либо действительно освободиться от исторических мифов и увидеть в прошлом не проекцию текущих идеологических страхов и желаний, а уроки того, как ситуации уникального выбора формируют неустранимую многозначность самой исторической истины? Или же коллективная память всегда будет творить свою — по необходимости провоцирующую — мифологию, в которой государство и его символы становятся ареной борьбы забытых страстей и неразрешённого поиска смысла?
