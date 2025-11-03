Что на самом деле стоит за миротворчеством Трампа. Игорь Шишкин
Политолог Игорь Шишкин о том, почему Россия упорно не принимает мирный план президента США.
Комментарий редакции
1. Контекст и предпосылки
Автор подчеркивает, что обсуждение роли Соединённых Штатов в мировых делах — неизбежность, обусловленная распадом СССР и политикой Горбачёва и Ельцина, сделавших США единственной сверхдержавой. Следовательно, любые попытки увидеть в миротворчестве Трампа уникальную инициативу — часть более широкой системы международных отношений, где Америка стала доминирующей силой.
2. Деконструкция мифа о миротворчестве Трампа
Автор отвергает идеалистические объяснения: будто Трамп — пацифист, гуманист или стремится к Нобелевской премии мира. Приводится пример с убийством иранского генерала Сулеймани — решение, явно противоречащее образу "миротворца". Гуманистические заявления Трампа трактуются как инструмент политической игры, а не выражение подлинной этики.
3. Трамп как прагматик и стратег
Предлагается рассматривать Трампа как сильного, волевого и прагматичного политика, ведущего борьбу с "либеральными глобалистами" и стремящегося укрепить американское доминирование, а не как управляемую марионетку или случайного человека во власти.
4. Цели "миротворчества"
Мир на Украине для Трампа — не цель ради мира, а инструмент решения двух задач:
- Увод США от прямого столкновения с Россией, чтобы избежать ядерной катастрофы, к которой привела бы эскалация.
- Превращение США в "пахана мира", собирающего дань с других стран через экономические и военно-политические инструменты, а не в мирового лидера-идеолога или полицейского. Автор многократно использует криминальные метафоры, сравнивая политику Трампа с рэкетом: мир взамен на регулярные выплаты.
5. Изменение расстановки сил
Согласно автору, Трамп добился, чтобы Европа и другие союзники теперь непосредственно финансировали американский ВПК, закупая вооружения, и практически согласились на выплату "дани". Напряжённые отношения с Россией связаны с тем, что она — единственная из крупных держав, способная отказаться от "большой сделки" и не сдаться на американских условиях.
6. Особая позиция России
Россия занимает уникальное место в американской стратегии — как единственный игрок, имеющий военный и стратегический потенциал сопоставимый с США, и способный противостоять навязыванию неравноправного компромисса. Поэтому задача Трампа — не уничтожить Россию, а поставить её под контроль, сделать зависимой от воли Вашингтона, прежде всего в вопросах безопасности.
7. Перспективы и рамки компромисса
Автор утверждает, что отпор России объясняется как раз невозможностью согласиться на условия, угрожающие её безопасности и суверенитету. Однако ведение переговоров считает необходимым, при осознании истинных целей собеседника.
---
Аналитический и философский разбор
В представленной беседе отчётливо прослеживается парадигма прагматизма, умело сочетающая элементы политического реализма и даже детерминированного цинизма. Автор рассматривает международные отношения как пространство не идеалов, а столкновения интересов, где каждое громкое заявление — лишь часть многоходовой тактической борьбы.
Это перекликается с тезисом о неизбежной субъективности истины: гуманистические жесты в политике зачастую оказываются функциональными оболочками, за которыми скрываются экономико-геополитические расчёты. Миротворчество Трампа, с этой точки зрения, — это не выражение универсального добра, а очередной "интерфейс" для выгодной сделки.
Аналогия с криминальной субкультурой (пахан, рэкет, данники) иллюстрирует, насколько реальное геополитическое устройство мира может отличаться от официальных нарративов. Может показаться, что подобная стилистика чрезмерно схематизирует международные отношения, но она точно указывает на низовой уровень их мотиваций: доминирование, подчинение, контроль ресурсов.
Занятно, как автор, не идеализируя ни одну из сторон, всё же видит в России не меньшего прагматика, способного просто "послать ракетира", благодаря своему военному ресурсу. Это напоминает борьбу равных субъектов-разумов, каждый из которых может лишь временно навязать свою волю, пока обстоятельства это позволяют.
Здесь можно провести и междисциплинарную аналогию с работой нейронных сетей: они обучаются не в вакууме, а на отборах из множества возможных стратегий, оптимизируя выход лишь относительно текущих условий, а не в соответствии с абстрактными нормами.
С другой стороны, возникает вопрос о роли идеологии, идентичности, исторической памяти — ведь даже самые расчётливые политики вынуждены учитывать символическое поле и психологию масс. В этом проявляется ограниченность сугубо материалистической прагматики: игнорирование идеалов чревато их возвращением — иногда иррациональным и разрушительным.
Любопытна и нравственная подоплёка рассуждения: фатализм в отношении силы обстоятельств (Бисмарк) и скепсис по отношению к внутренним намерениям политиков — это не только прагматичный взгляд, но и своего рода защита от разочарований в мире, где подлинная истина часто остаётся недостижимой.
---
Выводы и практический итог
В сумме, вывод таков: миротворчество в интерпретации Трампа — прежде всего инструмент политического давления, рационализации мирового порядка в интересах собственной страны, а не воплощение морального идеала или альтруистического проекта. Основная цель — не мир как ценность, а мир как функциональное состояние для новых форм контроля и экономической выгоды. В этом смысле, истина проступает в конкретных действиях и итогах, а не в публичных риториках.
Автор призывает трезво смотреть на действительность и понимать подлинные цели собеседника в высоких переговорах. Только осознав подоплёку "мирных инициатив", можно искать компромиссы, которые действительно будут учитываться обеими сторонами.
---
Вопрос для самостоятельного размышления
Если истина о мотивах политики всегда многоуровнева и зачастую завуалирована прагматикой интересов, то каковы моральные ориентиры для личности — и возможна ли подлинная честность в мире, где даже миротворчество становится ареной борьбы за власть?
Достаточно аргументированно и убедительно провёл анализ ситуации с поведением Трампа.