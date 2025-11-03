В новом выпуске цикла «История России: главное» Егор Яковлев и Кирилл Назаренко анализируют один из самых драматичных периодов — путь от Брестского мира до окончания Гражданской войны. Почему большевики пошли на унизительный мир с Германией? Какую роль в Гражданской войне сыграли чехословацкий корпус и интервенция Антанты? И почему победа в итоге осталась за красными?

В этом видео:

— Брестский мир: почему он был единственным выходом, и к чему привел демарш Троцкого.

— Начало Гражданской войны: мятеж чехословацкого корпуса и роль иностранной интервенции.

— Белое движение: зависимость от Антанты, отношения с крестьянством и причины поражения.

— Красная армия: роль бывших царских офицеров и система комиссаров.

— Советско-польская война: как поражение под Варшавой изменило историю Европы.

— Красный и белый террор: в чем было ключевое различие в их организации и масштабах.

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/yAZlGhS9BsM1Lw

Предыдущая серия: https://youtu.be/dShCMHs2CfY

Фестиваль исторических маршрутов в Петербурге:

3 ноября: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3585789/

4 ноября: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3629350/

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Телеграм-канал Кирилла Назаренко: https://t.me/kirboristorik

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#гражданскаявойна #брестскиймир #назаренко

00:00 – Брестский мир: условия и историческое значение

02:07 – Кризис в армии и политика Временного правительства

03:07 – Требования масс и позиция большевиков

06:36 – Переговоры в Бресте и демарш Троцкого

11:27 – «Ни мира, ни войны»: раскол в ЦК и наступление немцев

16:10 – Создание Красной армии

20:41 – Система комиссаров и её эффективность

24:03 – Последствия Брестского мира и немецкая оккупация

27:31 – Распад коалиции с левыми эсерами и их мятеж

33:02 – Чехословацкий корпус: начало мятежа и Гражданской войны

39:17 – Этапы Гражданской войны и роль интервенции Антанты

42:27 – Снабжение белых армий и зависимость от иностранной помощи

48:26 – Патриотический характер войны и национальные конфликты

53:33 – Национальное примирение и строительство СССР

55:18 – Переговоры с Врангелем: мог ли появиться «советский Тайвань»?

57:59 – Наступление Деникина и роль крестьянства в войне

01:00:48 – Аграрный вопрос: почему крестьяне поддержали красных?

01:07:56 – Лояльность социальных групп: казаки, рабочие, интеллигенция

01:13:18 – Советско-польская война и её последствия для Европы

01:20:11 – Красный и белый террор: сравнение масштабов и организации

01:26:27 – Эффективность массовых арестов и классовый характер террора

01:28:28 – Роль царских офицеров и молодых полководцев в Красной армии

01:36:11 – Психология офицерства: почему они выбирали ту или иную сторону?