Сегодня сразу три даты.

Во первых сегодня ровно 6 лет с момента выхода первого видео на моём канале.

Во вторых недавно вышедший крайний ролик был юбилейным – 100. Сотым по счету.

Не считая конечно стримов и шортсов.

Ну и в третьих прошел ровно год с момента первого личного контакта с Антропогенезом.

О том что случилось за всё это время и в частности за последний год, анализ ситуации, разговор о том как и почему рождается альтернатива, её цели и методы, чем от неё отличается официальная наука, ну и само собой срач с коллегами. а как без этого?

про комету 3IAtlas тоже поговорим ))

