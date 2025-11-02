Венесуэла просит защиты у России // Комолов & Абдулов. Числа недели
Каракас попросил у Москвы военную помощь на фоне наращивания сил США в Карибском регионе. Зачем Трампу Венесуэла, каковы интересы российского бизнеса в в стране, и может ли начаться новая война? Об этом расcуждают экономисты Олег Комолов и Рафаэль Абдулов.
Комментарий редакции
1. Венесуэла в поиске военной поддержки:
Президент Мадуро обратился к России (Путину), а также Китаю и Ирану, с просьбой о военной помощи из-за опасений перед возможным американским военным вмешательством. Просьба включает модернизацию имеющейся советской техники, поставки вооружения и предоставление кредитов. Фоном выступают сконцентрированные вблизи венесуэльских границ американские силы и авианосцы.
2. Американская мотивация и официальная позиция:
США публично отрицают намерение к военному вмешательству, объясняя военное присутствие борьбой с наркотрафиком. Однако в передаче указывается на двойственность этих заявлений: подлинные мотивы связаны с желанием усилить контроль над регионом и сместить нелояльный режим Мадуро, а также с экономическими и политическими интересами.
3. Экономика Венесуэлы — нефть, наркотики и зависимость от импорта:
Страна не только поставляет нефть, но и является транзитным узлом для наркоторговли (до половины валютной выручки поступает из этого сектора). Венесуэла испытывает острую зависимость от импорта — даже продовольствие и пшеница поставляются, например, из России. Нефть тяжелая, требует сложных технологий переработки, исторически реализуемых преимущественно американскими компаниями.
4. История национализации и взаимоотношений с западными корпорациями:
В течение XX века Венесуэла переходила от национализации нефтяного сектора к его частичной либерализации и обратно (при Пересе — национализация, затем либерализация под давлением МВФ; при Чавесе — новый этап национализации с ужесточением контроля над компаниями). Некоторые западные компании вынужденно ушли, часть осталась, работая на новых условиях.
5. Место российских и китайских компаний:
Российские компании (Роснефть, Газпром, Лукойл) присутствовали в Венесуэле, но из-за санкций их активность практически прекратилась или была существенно ограничена. Компаниям приходится использовать схемы с посредниками, бартер, специфические банки — всё это увеличивает издержки.
6. Санкции как инструмент конкурентной борьбы:
Санкции (против России, Венесуэлы и других стран) используются США и их союзниками не только как средство давления, но и как метод освобождения рынков для "своих" корпораций. Вторичные санкции парализуют действия даже потенциальных альтернативных партнёров (например, Китая), опасающихся попасть под ограничения.
7. Последствия санкций для России и Венесуэлы:
Возникает эффект "отложенного давления": несмотря на видимую работоспособность экономики, санкционные механизмы постепенно увеличивают издержки, снижают конкурентоспособность и рентабельность, приводят к инфляции, дефициту бюджета и другим системным проблемам. Происходит "выкручивание рук" со стороны новых покупателей (Китай, Индия), что приводит к дисконту на российскую нефть и дополнительному ухудшению экономики.
8. Глобальные тенденции и точки напряжённости:
Авторы делают вывод, что Венесуэла становится новой точкой мирового напряжения наряду с Тайванем и Украиной. Военное вмешательство США оправдывается аналогичными аргументами, что и в других регионах: борьба с угрозами национальной безопасности (в данном случае наркотрафик).
9. Долгосрочные перспективы и роль экономической инерции:
Санкции и экономическое давление оказывают разрушительный, но медленный эффект на крупные экономики (например, России). После "падения" восстановление также будет длительным из-за сложности и размера хозяйственных связей.
Вывод
В обсуждении ставится под сомнение декларативная риторика всех сторон — реальные мотивы скрыты за официальными заявлениями о борьбе с наркомафией или защите демократии. Ядро проблематики — это не только борьба за ресурсы (нефть, наркотики, золото), но и перманентный конфликт между экономическими интересами держав, где санкции становятся современным оружием, наравне с военной силой.
История Венесуэлы, как под микроскопом, показывает, как колониальная и постколониальная политика, сырьевая зависимость и глобализация формируют "узлы проблемности" в мировом хозяйстве. Экономическая структура страны определяет её уязвимость, дизайн санкций множит её, а попытки перетянуть канаты союзничества — возможно, лишь отсрочка неизбежного кризиса.
Материал подчёркивает ситуативность истины: никто не владеет всей картиной, все вынуждены лавировать между прагматизмом, идеологией и вынужденным цинизмом. Даже простое желание "выжить" (будь то у Венесуэлы или России) обрастает сложнейшими экономическими, политическими и нравственными компромиссами.
Открытый вопрос
Каковы долгосрочные последствия превращения экономических санкций и информационной войны в рутину мировой политики — не ведут ли они к структурной нестабильности международной системы, когда вынужденная "игра на выживание" становится всеобщей нормой, а понятие суверенитета и реальной свободы выбора для малых и средних стран растворяется в тисках глобальных институтов и корпораций? И если истина столь ситуативна и ускользающа в каждом отдельном сюжете, не обречены ли мы искать надёжную опору — не в декларациях, а в осознанном, аутентичном отношении к происходящему?