О слабых местах западной ИТ-инфраструктуры. Илья Титов

Переслано от: День ТВ

Глобалисты против израильского лобби в американском IT. В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео:

1. Эра свободного интернета уже позади — тенденции жесткого контроля цифрового пространства необратимы, и эта реальность стала очевидна еще в середине 2010-х, когда контроль со стороны государств и корпораций усилился до небывалых масштабов.

2. Жесткая монополизация инфраструктуры — крупнейшие IT-гиганты типа Amazon, Google и Microsoft фактически замыкают цифровую экономику на себя. Новым игрокам затруднен вход из-за колоссальных инфраструктурных и финансовых барьеров. Попытки создать альтернативные платформы, неугодные текущей "морали" или политике, легко подавляются — их отключают от серверов, не пускают к финансированию или объявляют вне закона ("диплатформинг").

3. Уязвимость глобальной инфраструктуры — сбой на дата-центре Amazon Web Services в Вирджинии продемонстрировал хрупкость всей системы: миллионы пользователей, сервисов и даже "умные" бытовые устройства оказались парализованы из-за ошибки на одном крупном узле.

4. Сливание бизнеса и власти, двойная лояльность элит — IT-гиганты устроены как кластеры взаимных интересов политиков, корпораций и спецслужб. Инфраструктурные игроки финансово-корпоративно и идеологически переплетены с государством и его проектами в сфере массового цифрового контроля (например, Palantir). При этом в реальном мире нет единой "западной" команды: на первый взгляд корпоративные лидеры лояльны США, но часто их приоритеты и связи уходят намного дальше — вплоть до интересов союзных государств, таких как Израиль.

5. Структурные проблемы США и Запада — попытки перенести производство микрочипов и передовых узлов из Тайваня и Китая в Америку буксуют. Это делает даже самые продвинутые страны заложниками глобальных цепей поставок и политической турбулентности.

6. Неэффективность западной реакции и иллюзорность свободы — ущерб от сбоев быстро забывается: ни пользователи, ни элиты не извлекают системных уроков. При этом мерами против конкурентов используются технологические и политические санкции, сопровождающиеся лицемерной риторикой о свободе рынка.

7. Ответ Китая на западные действия — Китай становится все менее склонен подчиняться западному диктату, способен отвечать на атаки западных конкурентов симметрично и асимметрично, особенно в чувствительных сферах вроде производства чипов.

8. Образ киберглобализма — цифровой "Левиафан", созданный руками корпораций и государств, не только уязвим, но и потенциально опасен для своих же создателей: он выходит за пределы национальных идентичностей и моральных норм, подчиняясь лишь собственной логике и интересам.

9. Заключительная философская нота — истинное противостояние кибермонополии и тотальному контролю требует не консервативной обороны (блокировок), а смелых и творческих активных решений, атаки по уязвимым местам системы. Важно не впадать в автоматизм мышления и не утрачивать стремление к поиску новых смыслов и путей ("логика — это мышление задним числом").

Выводы и размышления:

В центре внимания этого размышления стоит критика сложившейся ИТ-реальности на Западе: система, некогда провозглашавшая свободу и равенство стартапов, стала ареной монополии, морального и политического давления, а также системной уязвимости.

Парадоксальность ситуации: стремление к безопасности и тотальному контролю формирует еще большую структурную уязвимость — сбой одного центра влечет лавину. Это близко к древним философским темам о попытке покорить хаос: новая форма порядка, будучи искусственно выстроенной, лишь уходит от живой, интегрированной с жизнью "естественной" гибкости.

При этом монополисты шьют себе "подушку безопасности" лояльностью, круговым обменом контрактами, а по сути лишь усугубляют искусственность и хрупкость всей конструкции. Глобальные интересы все меньше соотносятся с национальными или гуманистическими; цифровой Левиафан растет на стыке паранойи, жадности и иллюзий великой миссии.

С одной стороны, автор демонстрирует явный скепсис по отношению к пафосу "западных ценностей"; с другой — предупреждает и о бесперспективности ответной обороны изолированием, в духе "черных списков" и блокировок. Решения ищутся в творчестве, в поиске слабых мест и уязвимости самой системы — привычка мыслить только в отведенных рамках и автоматизм приводят к стагнации.

Здесь встает вечный философский вопрос: насколько наши структуры безопасности (государство, фирмы, технологии) защищают нас, а насколько делают уязвимыми? Сколь эффективен контроль и играет ли он на самом деле в пользу человека, общества, или снова сводится к обслуживанию элит и воспроизводству иллюзий стабильности? Как нам научиться видеть эти иллюзии, не теряя внутренней свободы и не впадая в паралич скептицизма?

А главный вопрос, которому это видео подталкивает: как сохранять подлинную независимость и гибкость мышления в мире, где контроль над инфраструктурой все плотнее завязывает нас на чужие интересы и чужую логику?
Источник: https://rutube.ru/video/4973aa8d5329cfe26f65d2444ca00c3e/
