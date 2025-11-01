Фёдор Лисицын анализирует книгу психолога Маркуса Вейла «Внутри тревоги» (Издательство «Картина мира», 2025). С первых страниц он отмечает: название вводит в заблуждение. Это не руководство по избавлению от тревожности, а исследование того, как игры — от судебных бросков костей до «Поля чудес», ханафуды и LARP — используются обществами и государствами для снижения напряжения, управления группами и даже принятия решений о казнях. Лисицын рассматривает шведские суды XVIII века, австрийские крестьянские восстания, японские карты времен Великой депрессии и настольные игры того же периода. Он показывает: в периоды социальных стрессов люди обращаются к играм чаще, чем обычно, и это не случайно.

00:00 Книга Маркуса Вейла «Внутри тревоги»: почему обложка врёт

00:01:09 Главная идея: игра как способ пережить тревогу

00:02:24 Почему сегодня нужно «бить в лоб», а не намёками

00:04:06 Судебные игры на жизнь: шведский процесс 1775 года

00:05:26 «Казнить одного из двух»: как кости решали судьбу

00:06:20 Франкенбургская игра в кости и крестьянские восстания

00:08:22 Игры как часть выборов и политических ритуалов

00:09:10 Скандинавская сага: корона, выброшенная в кости

00:10:20 Исторические игры: от шумеров и гадательных досок

00:11:27 «Монополия» как противотревожная игра времён депрессии

00:12:30 Карточные игры, ханафуда и японская госпропаганда

00:14:04 Почему государства поддерживают игры в кризисы

00:16:09 Ролевики, LARP и клуб как социальный обезболивающий

00:17:44 ТВ-игры 90-х: «Поле чудес» вместо бунта

00:19:24 Азартные и религиозные элементы в исторических играх

00:20:54 Игры как способ не сойти с ума мигрантам и беженцам

00:22:02 Игра как смешение социальных слоёв (шахматы, клубы)

00:24:04 Вывода в книге почти нет: автор просто показывает механизмы

00:25:26 Итог Лисицына: «Игры — это серьёзно, это про управление»

