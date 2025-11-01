Внутри тревоги. От шумеров до Nintendo: Как игра управляет людьми | Фёдор Лисицын
Фёдор Лисицын анализирует книгу психолога Маркуса Вейла «Внутри тревоги» (Издательство «Картина мира», 2025). С первых страниц он отмечает: название вводит в заблуждение. Это не руководство по избавлению от тревожности, а исследование того, как игры — от судебных бросков костей до «Поля чудес», ханафуды и LARP — используются обществами и государствами для снижения напряжения, управления группами и даже принятия решений о казнях. Лисицын рассматривает шведские суды XVIII века, австрийские крестьянские восстания, японские карты времен Великой депрессии и настольные игры того же периода. Он показывает: в периоды социальных стрессов люди обращаются к играм чаще, чем обычно, и это не случайно.
Смотрите все наши ролики без цензуры по ссылке на Delib.ru: https://delib.ru/video
Книга "Внутри тревоги":
ozon: https://www.ozon.ru/product/vnutri-trevogi-2616703453/
wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/488886837/detail.aspx
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Книга Маркуса Вейла «Внутри тревоги»: почему обложка врёт
00:01:09 Главная идея: игра как способ пережить тревогу
00:02:24 Почему сегодня нужно «бить в лоб», а не намёками
00:04:06 Судебные игры на жизнь: шведский процесс 1775 года
00:05:26 «Казнить одного из двух»: как кости решали судьбу
00:06:20 Франкенбургская игра в кости и крестьянские восстания
00:08:22 Игры как часть выборов и политических ритуалов
00:09:10 Скандинавская сага: корона, выброшенная в кости
00:10:20 Исторические игры: от шумеров и гадательных досок
00:11:27 «Монополия» как противотревожная игра времён депрессии
00:12:30 Карточные игры, ханафуда и японская госпропаганда
00:14:04 Почему государства поддерживают игры в кризисы
00:16:09 Ролевики, LARP и клуб как социальный обезболивающий
00:17:44 ТВ-игры 90-х: «Поле чудес» вместо бунта
00:19:24 Азартные и религиозные элементы в исторических играх
00:20:54 Игры как способ не сойти с ума мигрантам и беженцам
00:22:02 Игра как смешение социальных слоёв (шахматы, клубы)
00:24:04 Вывода в книге почти нет: автор просто показывает механизмы
00:25:26 Итог Лисицына: «Игры — это серьёзно, это про управление»
#живаярецензия #ФёдорЛисицын #МаркусВейл #внутритревоги #игровыепрактики #LARP #историяигр #психология #социальнаяинженерия #delib
Комментарий редакции
1. Игра как средство преодоления тревоги:
Центральная идея книги и обсуждения — игры, от азартных до ролевых, на протяжении всей истории были способом преодоления внутренней тревоги, социальной напряжённости и даже экстремального приключения со смертью на кону. Игра становится механизмом, позволяющим человеку переживать стресс, снимать страхи, а иногда и уходить от тяжелой реальности.
2. Исторический и культурный охват феномена игры:
Игра выступает не только индивидуальной психологической практикой, но и явлением, формировавшим судьбы сообществ и даже государств — от судебных поединков в старой Европе, “Франкенбургской игры” в Австрии (где брошенный кубик решал жизнь и смерть), древнешумерских гадательных игр, до выбора мэров по жребию в США и правительственной пропаганды через игры (включая «Монополию» в период экономической депрессии). Карточные и настольные игры не только развлекают, но создают социальные связи, обучают и регулируют коллективное напряжение.
3. Игра как способ формирования социальности:
Обсуждается сортирующая и объединяющая роль игры: она разрушает сословные и социальные перегородки. Пример — шахматные клубы XIX века, где за одной доской могли оказаться человек любую ранга или происхождения. Аналогично современное ролевое движение позволяет людям из совершенно разных пластов общаться, проживать разный, альтернативный опыт, искать поддержку и социализацию, что особенно важно в периоды кризиса (например, среди беженцев).
4. Игра как государственный инструмент:
Исторические и современные примеры показывают, что государство или власть часто использует игры для канализации напряжения, манипуляции эмоциями масс, создания иллюзии контроля или надежды (лотереи во времена кризиса, телевизионные шоу, исторические ролевые реконструкции, поддержка или запрет карточных игр).
5. Трансформация понятий тревоги и опасности:
Мир становится все более шумным, а “порог тревожности” сдвигается — то, что раньше было ужасающим, ныне воспринимается иначе; классические стимулы тревоги больше не срабатывают, отсюда иные формы борьбы с внутренним напряжением.
6. Практичность и многообразие игровых практик:
Книга, и сам сюжет лекции, уводит слушателя не только в историю, но и в практическое измерение: игры — это и способ «выпустить пар», и обучиться социальным ролям, и получить катарсис через переживание эмоций в безопасной форме (в том числе массовых ролевых игр с безопасным «оружием»), и просто способ пережить трудные времена.
---
Аналитический разбор, междисциплинарные аналогии:
Если взглянуть на феномен игры через призму психологии, истории и даже современной цифровой культуры, то становится ясно: игры — это универсальный “язык” человечества, который эволюционирует вместе с человеком, сохраняя свои функции — снимать тревожность, соединять, обучать и иногда контролировать.
Сравним, например, работу современного алгоритма (машинного обучения) и человеческую игру: и там, и там создаётся определённая «правилами» среда, где пробуется множество стратегий, совершаются ошибки, но именно через испытание, моделирование разных сценариев и заложено обучение, адаптация и рост — будь это искусственный интеллект или психика, борющаяся с тревогой.
Любопытно и то, что игры, как и ритуалы (в психологическом и религиозном смысле), создают “пространство между” — где разрешено то, что в обычной жизни невозможно или запрещено, где страх можно пережить и трансформировать в опыт.
Если обратиться к восточным практикам (например, йоге или дзэн), они предлагают иной путь — не убегание в игру, а прямую встречу со страхом, осознанное проживание тревоги (что иногда противопоставляется западной игровой культуре “отвлечься”, “спрятаться” от боли). Однако и в йоге, и во многих духовных традициях встречается работа со “случайностью”, жребием — вспомним традицию гадания (И-цзин в Китае) и даже игры с пространством случая в христианской мистике (например, жребий апостолов).
---
Практический вывод и философское обобщение:
Игра — не только развлечение, но и древнейший инструмент психологической саморегуляции, социального склеивания, канализации тревоги, обучения и даже манипуляции. Это нейтральное по сути явление, способное помогать человеку стать крепче или, напротив, увести в иллюзию. Важно, насколько осознанно мы используем этот инструмент — играем мы для роста или чтобы не встретиться с глубинами собственной тревоги.
В современном мире, наполненном тревожными стимулами и быстрыми изменениями, осознанный подход к игре (будь то компьютерные игры, настольные, ролевые, или даже игровые элементы в повседневной жизни) способен помочь как отдельной личности, так и сообществам справляться с перегрузкой, поддерживать внутреннее равновесие и даже рождать новые формы солидарности.
Но не несёт ли увлечение игрой, как способом “отвлечься от тревоги”, опасности ухода от столкновения с самой реальностью? Где проходит грань между “игротерапией” и “игробегством”? Не превращается ли игра нередко в способ уходить от вопросов, которые мы боимся ставить себе в “настоящей” жизни?
Открытый вопрос для размышления:
Если самая суть игры — в создании иллюзорной реальности для переработки настоящих страхов и тревог, то помогает ли нам игра становиться смелее и честнее — или, напротив, лишь учит нас лучше прятаться от истины, которую так сложно встретить лицом к лицу? Где заканчивается игра и начинается подлинное принятие себя и мира?