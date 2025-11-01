Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) совершает революционный поворот, отказываясь от экспорта СПГ в пользу гигантского проекта: строительства ЦОД и майнинг ферм мощностью 2 ГВт. Узнайте, как концепция «запертого газа», озвученная президентом, становится драйвером для монетизации огромных запасов Якутии и развития цифровой экономики в суровых условиях Арктики. В этом видео мы анализируем, станет ли этот мегапроект началом для развития газовой химии, производства аммиака и удобрений, и как это повлияет на энергетический ландшафт всей России. Разбираемся в деталях новой энергетической стратегии, связях с «Эльгауголь» и перспективах освоения Севера в 2025 году.

00:00 Майнинг вместо СПГ: Новая стратегия ЯТЭК

00:34 Кто владеет ЯТЭК и Эльгауголь: Структура собственности

00:54 История ЯТЭК: Газовое сердце Якутии в Кызыл-Сыр

01:36 Триллион кубометров: Газовые запасы Якутии и их монетизация

03:10 Отказ от СПГ-проекта: Почему экспорт газа поставлен на паузу

04:33 Путин и "запертый" газ: Новый вектор для цифровой экономики

06:01 Проблемы ТЭК России: Почему правительство не успевает за трендами

07:20 2 ГВт для ЦОД и майнинга: Мегапроект в центре Якутии

08:50 Энергия для Севера: Как ЦОДы и майнинг изменят Кызыл-Сыр

10:14 Газовая химия: Аммиак и карбамид как альтернатива СПГ

11:20 Освоение Арктики 2.0: Новая экономическая модель для Севера

15:25 Охлаждение ЦОД в Якутии: Климат как преимущество

17:20 Итоги и выводы

