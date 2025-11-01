Главная » Видео, Творчество, Экономика

От угля до биткоина: Якутия делает ставку на ЦОДы и майнинг

19 0
Переслано от: Геоэнергетика инфо

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) совершает революционный поворот, отказываясь от экспорта СПГ в пользу гигантского проекта: строительства ЦОД и майнинг ферм мощностью 2 ГВт. Узнайте, как концепция «запертого газа», озвученная президентом, становится драйвером для монетизации огромных запасов Якутии и развития цифровой экономики в суровых условиях Арктики. В этом видео мы анализируем, станет ли этот мегапроект началом для развития газовой химии, производства аммиака и удобрений, и как это повлияет на энергетический ландшафт всей России. Разбираемся в деталях новой энергетической стратегии, связях с «Эльгауголь» и перспективах освоения Севера в 2025 году.

00:00 Майнинг вместо СПГ: Новая стратегия ЯТЭК
00:34 Кто владеет ЯТЭК и Эльгауголь: Структура собственности
00:54 История ЯТЭК: Газовое сердце Якутии в Кызыл-Сыр
01:36 Триллион кубометров: Газовые запасы Якутии и их монетизация
03:10 Отказ от СПГ-проекта: Почему экспорт газа поставлен на паузу
04:33 Путин и "запертый" газ: Новый вектор для цифровой экономики
06:01 Проблемы ТЭК России: Почему правительство не успевает за трендами
07:20 2 ГВт для ЦОД и майнинга: Мегапроект в центре Якутии
08:50 Энергия для Севера: Как ЦОДы и майнинг изменят Кызыл-Сыр
10:14 Газовая химия: Аммиак и карбамид как альтернатива СПГ
11:20 Освоение Арктики 2.0: Новая экономическая модель для Севера
15:25 Охлаждение ЦОД в Якутии: Климат как преимущество
17:20 Итоги и выводы

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео:

1. Пересмотр стратегии энергетической компании Якутии (ЕТЭК):
Якутская топливно-энергетическая компания отказалась от масштабных экспортных инициатив и строительства СПГ-завода в пользу развития кластера с центрами обработки данных (ЦОД) и майнинга на базе запертых энергоресурсов. Это связано с прогнозами переизбытка СПГ на мировом рынке и сложностями строительства инфраструктуры в труднодоступных районах.

2. Связь с Эльга Уголь и структура собственности:
Контрольный пакет ЕТЭК и Эльга Уголь принадлежит одной компании, что формирует взаимосвязанную стратегию развития в рамках энергетики и добычи.

3. Особенности географии и инфраструктуры Якутии:
Центр деятельности остается в поселке Кысыл-Сыр, который давно является энергетическим узлом региона. Географическая изолированность и суровый климат создают уникальные условия, но также и ограничения для экспорта газа.

4. Переход к цифровой энергетике:
Власти страны и крупные игроки видят в ЦОДах и майнинге перспективный способ монетизации "запертых" энергоресурсов: их дешевле и эффективнее использовать на месте добычи, нежели строить дорогую инфраструктуру для вывоза газа за рубеж. Также упоминается быстрый рост потребления электроэнергии цифровой экономикой — это новая промышленная революция.

5. Дополнительные возможности для региона:
Энергия, генерируемая для цифровых проектов, может стать толчком для развития сопутствующих производств, таких как газохимия (производство аммиака, карбамида). Тепловая энергия, неизбежно возникающая в процессе работы ЦОДов, может использоваться для отопления, что особенно актуально для Якутии.

6. Логика и преимущества новой стратегии:
Новый подход позволяет быстро добиться монетизации газа, снизить риски, связанные с западными рестрикциями, и дает толчок к развитию центральной Якутии, а не только ее южных промышленных районов. Это пример становится ориентиром для освоения других регионов Крайнего Севера новыми для России индустриями.

7. Системная недооценённость региона и потенциала:
Проект в центре Якутии подчеркивает смену парадигмы: развитие экономики становится возможным не только "у столиц", а и в самых суровых регионах за счет современных технологий и новых моделей использования ресурсов.

---

Вывод:

В этом видео обсуждается сдвиг экономических приоритетов для энергетики Якутии: отказ от амбициозных, но сложных экспортных проектов (СПГ) в пользу более локальных и технологичных решений — центров обработки данных, цифровой инфраструктуры и индустрии майнинга. Главная идея здесь — прагматичная адаптация к быстро меняющейся мировой энергетической и экономической конъюнктуре, умелое использование местных преимуществ (запертые энергоресурсы, холодный климат, имеющиеся производственные базы). Решение использовать энергию для цифровой экономики и новой газохимии показывает редкий баланс между технологическим развитием, региональным благоустройством и экономической эффективностью.

Аналогии и философский контекст:
Можно провести параллель между этим процессом и развитием нейронных сетей: когда избыточную, ранее "неиспользуемую" энергию или ресурсы применяется для роста совершенно новом направлении, где на стыке дисциплин возникает новая ценность. Цифровая энергетика становится своего рода “когнитивной инфраструктурой” региона — основой не только для индустрии, но и для качественно новой жизни на Севере.

Открытый вопрос:
Не демонстрирует ли этот сценарий более общий принцип: что великие трансформации происходят не через расширение уже проторенных маршрутов (экспорт, магистрали), а через поиск новых смыслов и использования ресурсов там, где их раньше не замечали? И можно ли экстраполировать данный опыт на процессы саморазвития личности и общества — когда путь к процветанию лежит не через внешнюю экспансию, а через внутреннюю переработку и переосмысление имеющихся возможностей?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/e9fb500d05e566b4715da5c4441964fa/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Либерализм, который делает ставку на индивидуализм и частную прибыль, остаётся чуждым Русскому миру
Почему европейцы продолжают делать ставку на зеленый переход?
Атомная Англия – от рассвета до заката
Юрий Львович Ларионов. НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ И ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА НА ЗЕМЛЕ И РФ
Почему либералы делают ставку на Любовь Соболь
Русский президент показал Японии и Корее, кто тут тигр — мнение (ФОТО)
США вместо диалога и сотрудничества делают ставку на конфронтационную политику в Арктике
«Спящий потенциал» Вашингтона: в Черноморском регионе США делают ставку на Румынию

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru