Поднятие ставок Западом

К середине лета стало ясно, что Украина потеряла инициативу на поле боя, и не имеет перспектив победить Россию, т.е. мечты о украинских танках, победно ползущих по Красной площади, не осуществятся. Таким образом, Европа и Киев решили сделать ставку на поражение России через уничтожение российских НПЗ и другой энергетической инфраструктуры с помощью беспилотников и диверсий, а также через полупиратские захваты и вечные досмотры танкеров, которые перевозят российскую нефть. Это действительно неприятно и больно, не смертельно для нашей экономики, но ущерб наносит. США же просто решили подороже нам продать победу над Украиной, как любит говорить Трамп в своих речах: «Они хорошо заплатят». По этой причине в США приняли новый пакет санкций, который направлен не только против конкретных российских предприятий, торгующих углеводородами, но и против её покупателей. По этой же причине Трампа уговаривали поставить на Украину «Томагавки», т.е. известные американские крылатые ракеты, которые могут с территории Украины спокойно аж по Кремлю лупить, они летают не менее, чем на 1600 км. И этими ракетами нанести ущерб нашим заводам и электростанциям. На днях ВСУ ударили по плотине в Белгородской области, плотина повреждена, вероятно вода её прорвёт и затопит округу. Теперь представьте, что будет, если ударить не «Хаймарсом», а «Томагавком», у которого в разы больше боевая часть. «Томагавк» изначально был сделан для запусков с кораблей и подводных лодок. Для сухопутного варианта ракеты были сделаны соответствующие установки «Тифон», дорогие и громоздкие.

Для нужд ВС США пока изготовлено из 20 заказанных только 8 установок, каждая имеет по 4 пусковых контейнера. Т.е. погоду эти ракеты в таком малом количестве не сделают на наших фронтах. Подводную лодку с «Томагавками» в степи Украины не запихнешь, а вот «Тифоны» можно. Однако, у самих мало. Тем не менее Трамп активно пугал «Томагавками». С начала октября наши ВС активно наносили удары по всей территории Украины, в том числе по Западной Украине. Как мы понимаем, в Карпатах есть большие склады под западное оружие и перевалочные узлы, которые находятся в т.ч. в гранитных скалах. Поэтому самые первые и мощные удары были в том направлении. Очевидно, эти склады с дорогущей западной техникой были уничтожены, и нарушена логистика поставки серьёзного оружия, т.к. Трамп немедленно прекратил махать «Томагавками» и послал Зеленского куда подальше с такими просьбами. Т.е. благодаря слаженной работе и нашей разведки, и украинского подполья, и наших ВС, за это лето и осень предположительно были уничтожены немецкие «Таурусы» на складах Украины и сопровождавшие их лица, другие серьёзные грузы в портах Украины и сопровождавшие их европейские военные, а теперь ещё и другое оружие, тайно поставленное из США на Украину. По этим причинам грусть напала на канцлера Германии, на президента Франции, а теперь ещё и на Трампа. В довершении Владимир Путин возьми и скажи на весь мир, что Россия закончила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон» с ядерным двигателем. «Буревестник» страшен тем, что даже если его и собьют, то от двигателя гарантировано радиоактивное заражение местности. Кроме того, он может неограниченно долго нарезать круги в воздухе и пойти на цель с неожиданного направления, т.к. обогнуть земной шар для него не проблема, а у США нет глубокоэшелонированной системы ПВО, т.к. живут они за океаном, а с соседями по континенту отношения более, чем ровные. «Посейдон» страшен тем, что обитает в глубинах, в которых невидим и неуязвим, а когда оттуда стартует, то перехватить его никто не сможет. Ядерной боеголовки «Посейдона» хватит, чтобы устроить радиоактивное цунами на прибрежные города и веси. Лидеры Запада грустят. Президент Франции Макрон ещё хорохорится, но, похоже, что президентом ему быть осталось недолго: во Франции зреет своё политическое цунами. Проблем там хватает, не до Украины точно.

Глобализация сделала китайской ручкой

А на днях поступила новость о том, что Китай запустил свою платёжную валютную цифровую трансграничную платёжную систему, основанную на блокчейне и к ней уже подключено 10 стран АСЕАН и 6 стран Ближнего Востока. Речь идёт о системе Renminbi Digital, которая вполне пригодна для тех, кто торгует с Китаем и хочет обойти долларовую систему.

Её особенности:

· Пользователи получают цифровые кошельки, через которые можно проводить платежи, расчёты и трансграничные переводы без участия посредников и SWIFT.

· Структура системы построена на трёх уровнях: Народный банк Китая выпускает цифровые юани и контролирует оборот, коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают клиентский доступ, международные шлюзы соединяют инфраструктуры партнёрских стран.

Теперь 38% мировой торговли можно осуществлять в цифровом юане, минуя западные системы, в т.ч. и SWIFT, которые находятся под полным западным контролем. Т.е. началась деглобализация международных финансов на деле. И никакие западные аудиторские компании, никакие банки-контрагенты с Запада, более не будут иметь доступа к информации о платежах в этой системе, и не смогут наложить лапу на эти платежи.

Америка чихает – весь мир вздрагивает

Безусловно, также главной новостью является то, что в США до сих пор не принят новый бюджет на новый бюджетный год, и в результате государственные служащие и военнослужащие сидят уже целый месяц без зарплаты. Сенаторы никак не могут договориться, как пилить бюджет. Дело в том, что расходов на погашение государственного долга требуется сильно больше, чем ожидаемых доходов в бюджет. И самое главное, что самые важные и реальные держатели казначеек в виде таких стран как Китай и Япония стали продавать казначейки, купленные ранее и не покупать новые. Конечно, можно печатать деньги из воздуха и загонять их на оффшорные структуры, чтобы через них покупать госдолг, но масштаб всё равно не тот, да и инфляция начнёт ржавчиной пожирать экономику. А ведь кроме государственного долга есть обычная жизнь, и вот там то все лоббисты с хрипом в голосе доказывают свои необходимости, которые надо финансировать из бюджета. И начинается распил, ибо всяк кулик свое болото хвалит.

Пока же нет денег – то нет зарплат и финансирования. Например, многие простые граждане с удивлением узнают, что как минимум 25% поступлений в бюджет США много лет обеспечивает торговля углеводородами и их продуктами. Ну прямо настоящая страна-бензоколонка, которая ради расширения этой торговли выкинула российский газ из Европы ради своего газа. А ещё 42 миллиона граждан США получают продуктовые пособия в виде продовольственных карточек за счёт бюджета. Пока министерству сельского хозяйства нечем наполнить 1 ноября эти карты. Трамп, помнится, очень сильно критиковал систему социальных пособий, считая, что она рождает бездельников и лентяев, что противоречит духу создателей страны, которые трудились с утра и до вечера. Отмена существующей системы пособий в США или же резкое сокращение военного бюджета – вот вопрос, который на самом деле рано или поздно придётся решать в США. Никто не хочет брать на себя ответственность т.к. лишится голосов избирателей. Но решать придётся. Может быть, именно поэтому Трамп и не давит на сенат, чтобы эту проблему за него решили сенаторы.

Тем временем госслужащие выстраиваются в огромные очереди за бесплатной едой. Одну из них сняли в штате Мэриленд. Тянется очередь несколько кварталов. Организаторы раздачи еды заявили, что не ожидали такого наплыва людей, мало похожих на бездомных. За продуктовыми наборами стоят обычные скромные бюджетники.

Многие инвесторы в мире на фоне неопределённости с бюджетом в США ринулись скупать физическое золото. В результате цена уже выше 4000 долларов за унцию.

В Америке точно началась их перестройка, американская. Мы свою уже прошли. Главное, при перестройке не растерять всё человеческое, чтобы животное не победило человеческое.

Вечность как миг

Мир этот не вечен,

Эта жизнь коротка,

На пути нашем млечном

Мы всего лишь звезда.

Береги: кого любишь,

Тех, кто любит тебя.

Всех на свете не купишь,

И у всех есть Душа.

Мёртво древо цвести не заставишь,

Можно только любя попросить.

Время мчит и никак не убавишь

То, что надо тебе пережить.

Степь укутана звёздами ночью,

Говорит с небом вздохами трав,

Тишину обрамляет вой волчий,

Холодит от подобных октав.

Снова в тройку свою запрягаю:

Выживание, честь, и мечту.

Но сегодня я в гривы вплетаю

Приворот на победу в бою.

Снова верю в удачу в сраженье,

В справедливость вручившую меч,

И в любовь, как Творца откровенье,

То, которым нас дОлжно обжечь.

Мир этот не вечен,

Наша жизнь коротка,

Безразличьем иссечен,

Но дойду до тебя.

Загляну в ясны очи

В них навек утону,

Нету дня, нету ночи,

Есть лишь та, что люблю.

29.10.2025г. г.Москва

Победное шествие газодоллара

Тем временем в мире продолжается болезненный переход от нефтедоллара к газодоллару. Т.к. запасы нефти, которые присутствуют во вновь открытых месторождениях, сильно меньше, чем добывается нефти из уже разведанных и освоенных месторождений. Поэтому вполне логично, что у газа очень светлое углеводородное будущее.

Для работы электростанций на газу необходимы соответствующие турбины. Это очень сложные и дорогие изделия, которые печь как пирожки невозможно. Только несколько стран в мире могут имеют соответствующее производство.

Согласно оценкам аналитиков Frost & Sullivan, к 2025 году объём продаж газовых турбин в мире увеличится более чем на $8 млрд по сравнению с 2015 годом и достигнет отметки $23,7 млрд при среднегодовых темпах роста (CAGR) 4,5%

Топ-5 игроков, включая General Electric, Siemens Energy, Wartsila, Mitsubishi Heavy Industries и IHI Corporation, вместе занимают долю около 45% в отрасли газовых турбин. General Electric занимает наибольшую долю благодаря прочному корпоративному партнёрству и совместным предприятиям в крупнейших экономиках.

General Electric известна как один из лидеров отрасли благодаря своей запатентованной высокоэффективной, передовой технологии турбин, которая широко используется в производстве электроэнергии и промышленной деятельности. Опираясь на многолетний опыт, компания предлагает широкий ассортимент газовых турбин в виде гибких и быстрозапускающихся авиационных производных типов до тяжёлых турбин, подходящих для крупномасштабного производства энергии.

Mitsubishi Heavy Industries известна тем, что внедряет новые и эффективные технологии в свои турбинные решения. Компания обладает различными газовыми турбинами, такими как усовершенствованные сверхмощные и авиационные для поддержки в энергетике и промышленных целях.

Турбины большой мощности производить ещё сложнее. В мире реально разрабатывают и производят на условиях полного цикла турбины большой мощности только 4 корпорации — американская General Electric, немецкая Siemens, японская Mitsubishi Power и итальянская Ansaldo Energia S.P.A. Есть ещё и другие игроки, но в кооперации в основном с первыми двумя. Так было до этого года. Теперь газовые турбины большой мощности производит и Россия.

В 2025 г. запланирован выпуск до восьми единиц газовых турбин ГТЭ-170/ГТЭ-65 и до двух единиц ГТД-110М, сообщил в начале года вице-премьер Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика".

В 2027-2029 гг. запланирована реализация четырех проектов модернизации ТЭС на 1605 МВт с применением трех ГТД-110М, четырех ГТЭ-170 и двух ГТЭ-65. Всего до 2050 г. намечено ввести в эксплуатацию порядка 45 ГВт новых и модернизированных генерирующих мощностей, преимущественно с применением газотурбинных установок отечественного производства, говорится в статье.

Выпуском турбин ГТЭ-170 и ГТЭ-65 занимаются "Силовые машины". Первая турбина ГТЭ-170 была изготовлена и подготовлена к отгрузке на Каширскую ГРЭС "Интер РАО" в феврале 2025 г.

Турбину ГТД-110М производит ОДК (входит в "Ростех"). Первым проектом для этой турбины стала ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае, запущенная в эксплуатацию в конце 2024 г.

Как отмечают специалисты, по качеству наши турбины уже лучше иностранных. Вопрос только в масштабировании их производства.

Тем временем наши чиновники, в том числе Глава ЦБ РФ наконец-то стали осознавать, что прежние рецепты в экономике из учебников не работают. Надо что-то делать другое, неизведанное. А потому страшно начинать перестройку модели экономики с экспортно-ориентированной на экономику развитого промышленного производства. Наши корпорации недооценены, наши ресурсы в полной мере также никто не оценивает и не учитывает, наши затраты на НИОКР не идут на капитализацию, потому капитализация наших компаний сильно меньше, чем могла бы быть. А это напрямую влияет на то, сколько длинных денег может привлечь предприятие на свое долгосрочное развитие. Денег-то в стране много, и ресурсов много, но всё это надо просто направить в нужное русло, а не на депозиты банков. Деньги нужны не спекулянтам, а производству.

Рубрика "Поэты, рожденные в этом месяце"

Александр Аркадьевич Галич (настоящая фамилия — Гинзбург)

19 октября 1918 г. – 19 декабря 1977 г.

Я считал слонов и в нечет и в чет,

И все-таки я не уснул,

И тут явился ко мне мой черт,

И уселся верхом на стул.

И сказал мой черт: — Ну, как, старина,

Ну, как же мы порешим?

Подпишем союз, и айда в стремена,

И еще чуток погрешим!

И ты можешь лгать, и можешь блудить,

И друзей предавать гуртом!

А то, что придется потом платить,

Так ведь это ж, пойми, потом!

Аллилуйя, аллилуйя,

Аллилуйя, — потом!

Но зато ты узнаешь, как сладок грех

Этой горькой порой седин.

И что счастье не в том, что один за всех,

А в том, что все — как один!

И ты поймешь, что нет над тобой суда,

Нет проклятия прошлых лет,

Когда вместе со всеми ты скажешь — да!

И вместе со всеми — нет!

И ты будешь волков на земле плодить,

И учить их вилять хвостом!

А то, что придется потом платить,

Так ведь это ж, пойми, — потом!

Аллилуйя, аллилуйя,

Аллилуйя, — потом!

И что душа? — Прошлогодний снег!

А глядишь — пронесет и так!

В наш атомный век, в наш каменный век,

На совесть цена пятак!

И кому оно нужно, это добро,

Если всем дорога — в золу…

Так давай же, бери, старина, перо

И вот здесь распишись, в углу!

Тут черт потрогал мизинцем бровь…

И придвинул ко мне флакон…

И я спросил его: — Это кровь?

— Чернила, — ответил он…

Аллилуя, аллилуя

— Чернила, — ответил он.

1969г.

Игорь Нагаев