Деглобализация мировых финансов на деле, американская перестройка и новейшее российское производство
Игорь Нагаев с анализом важнейших событий октября 2025 года в авторской программе «Хроники Смуты».
Комментарий редакции
1. Военно-политический контекст:
В начале обсуждается смена стратегий Запада в конфликте вокруг Украины. После потери Украиной инициативы на фронте западные союзники переносят акцент с военных поставок на удары по российской энергетической инфраструктуре (НПЗ, логистика нефти, атаки дронами). Однако Россия успешно отвечает ударами по инфраструктуре и складам на территории Украины, в том числе в западных областях, что существенно нарушает логистику поставок вооружений.
2. Валютные и финансовые изменения (деглобализация):
Отмечен запуск Китаем собственной цифровой валютной платформы на блокчейне для международных расчетов. Система уже имеет множество международных участников и позволяет обходить SWIFT и доллар, что знаменует собой непосредственный сдвиг от единой западноцентричной финансовой системы к более многополярной финансовой архитектуре.
3. Американский внутриполитический и экономический кризис:
В США затяжной бюджетный кризис: госслужащие сидят месяц без зарплаты, лоббизм осложняет распределение бюджета, долги растут, а доходы от продажи казначейских бумаг сокращаются из-за ухода Китая и Японии. Приведён пример социальной напряжённости: рост обращений за бесплатной едой и риск социальных бунтов, если прекратятся продовольственные пособия.
4. Роль нефти и газа в геоэкономике ("газо-доллар" взамен "нефте-доллара"):
Демонстрируется постепенный переход мировой экономики от "нефтедоллара" к "газодоллару" из-за снижения новых нефтяных месторождений и увеличения роли газа. Анализируется роль США как "государства-бензоколонки", активно вытесняющего конкурентов с европейского рынка.
5. Высокотехнологичное производство и роль России:
Обсуждается новейшее достижение России — начало серийного выпуска газовых турбин большой мощности, что ранее было доступно лишь нескольким странам. Подчеркивается сложность производства, фактор кадров и необходимость перехода с экспортоориентированной экономики к долгосрочному промышленному развитию. Критически рассматривается проблема низкой капитализации российских компаний из-за недооценки нематериальных активов и сложности привлечения «длинных», дешёвых денег на развитие.
6. Лирическое и экзистенциальное отступление:
Автор, рассуждая о невечности мира и о необходимости сохранять человечность при глобальных катаклизмах, подчеркивает ценность любви, честности и стремления к внутренней гармонии на фоне исторических сдвигов.
---
Выводы и философские обобщения:
В этом выпуске укрупнённо прослеживаются несколько параллельных процессов — и глобальных, и локальных. Деглобализация проявляется не только в политике и финансах, где страны ищут автономию от старых архитектур (например, долларовой), но и в технологической сфере: Россия и Китай, преодолевая долгосрочную зависимость от Запада, инвестируют в собственные инфраструктуры и решения.
Интересно, как финансовые и технологические процессы здесь переплетаются с будничными человеческими трагедиями: социальная неустойчивость в США, выстраивающиеся очереди за бесплатной едой, неопределённость будущего. Автор, избегая иллюзий и мнимых идеализаций, подчеркивает, что любая великая трансформация не должна приводить к утрате человечности — иначе "животное победит человеческое в человеке". Эта мысль — мост между политэкономическим анализом и личным, философским поиском смысла.
Признавая относительность и ситуативность истины, можно провести аналогию: как глобальная финансовая система однажды казалась непреложной, так и любой социальный контракт обретает прочность лишь пока существует доверие, ресурс и эволюционирующая практика. Вспомним, как в конце XX века Япония, Китай, Россия решали свои кризисы, доверившись разным моделям, но нигде не удалось избежать издержек догматизма, фокусировки на идеалах в ущерб реальности. Именно поэтому открытость к переменам, умение вовремя переписать "правила игры" — залог внутренней гибкости общества и личности.
С этих позиций становится понятно: богатство — не только в минеральных ресурсах или технологических патентах, но и в способности сохранять и развивать человеческий капитал, невидимый в бухгалтерских выкладках, но решающий на долгой дистанции.
Открытый вопрос для размышления:
Если глобальные правила меняются так быстро и "истина" оказывается тесно связанной с текущим опытом и ресурсами, можно ли найти баланс между стремлением к национальной (или личной) независимости и необходимостью оставаться открытым к сотрудничеству и взаимопомощи? Или истинное развитие всегда будет требовать этого хрупкого, динамического баланса между "своим" и "чужим", между инновацией и преемственностью?