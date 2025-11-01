«Богачи – патриоты, бедняки – предатели» – откровение от антисоветчиков на содержании

Егор Холмогоров, уже давно и успешно работающий в образе русского националиста, разместил в своем тг-канале просто чудовищный в своей безнравственности текст:

Бедняк всегда готов предать – ему нечего терять, как справедливо отмечал Маркс. Человек, имеющий собственность – имеет достоинство и готов свою собственность защищать. А понимая, что лучшей защитой в этом является ЕГО народ и ЕГО государство, всегда будет инстинктивным государственником и националистом

Нет никаких оснований подозревать Холмогорова в незнании того, что Российскую империю подвели к краху, а затем предали богатейшие люди страны: высшая аристократия, высшее чиновничество и крупнейшие денежные мешки, как и в незнании того, что о «золотых мешках» и их готовности предать Россию писал Федор Михайлович Достоевский.

Все это и многое другое Холмогоров, человек, несомненно, образованный, прекрасно знает.

Однако размещает у себя столь дикий текст и даже после разразившегося в сети скандала не открещивается от него.

Полагаю, причина на поверхности.

Нуворишам, ставшим владельцами «заводов, газет, пароходов», необходимо решить сложнейшую задачу – обеспечить сохранение нажитого непосильным трудом в поколениях.

С передачей собственности проблемы, казалось бы, нет. Зато есть проблема с передачей власти. А собственность от власти неотделима, как они хорошо знают.

Да, и проблема передачи власти потихоньку решается, но исключительно в индивидуальном порядке, можно сказать, «из-под полы». Что, конечно же, нервирует.

Именно поэтому антисоветчики на содержании в стремлении угодить «благодетелям» и начинают продвигать идею об особом значении для страны и нации богачей, подводить идеологическую базу под их особый правовой статус в государстве. Ведь совершенно очевидно, что прирожденный («инстинктивный») патриот и прирожденный предатель не могут иметь одинаковых прав, а требовать такого равноправия могут исключительно враги государства.

Да, сработано грубо и топорно. Но нужная идея вброшена в информационное поле. И это главное. Всегда с чего-то надо начинать. Поэтому Холмогоров и поспешил ее репостнуть. Реноме, конечно, пострадает, зато может рвение оценят.

https://t.me/holmogor_talks/42803