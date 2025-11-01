«Богачи – патриоты, бедняки – предатели» – откровение от антисоветчиков на содержании
Егор Холмогоров, уже давно и успешно работающий в образе русского националиста, разместил в своем тг-канале просто чудовищный в своей безнравственности текст:
Бедняк всегда готов предать – ему нечего терять, как справедливо отмечал Маркс. Человек, имеющий собственность – имеет достоинство и готов свою собственность защищать. А понимая, что лучшей защитой в этом является ЕГО народ и ЕГО государство, всегда будет инстинктивным государственником и националистом
Нет никаких оснований подозревать Холмогорова в незнании того, что Российскую империю подвели к краху, а затем предали богатейшие люди страны: высшая аристократия, высшее чиновничество и крупнейшие денежные мешки, как и в незнании того, что о «золотых мешках» и их готовности предать Россию писал Федор Михайлович Достоевский.
Все это и многое другое Холмогоров, человек, несомненно, образованный, прекрасно знает.
Однако размещает у себя столь дикий текст и даже после разразившегося в сети скандала не открещивается от него.
Полагаю, причина на поверхности.
Нуворишам, ставшим владельцами «заводов, газет, пароходов», необходимо решить сложнейшую задачу – обеспечить сохранение нажитого непосильным трудом в поколениях.
С передачей собственности проблемы, казалось бы, нет. Зато есть проблема с передачей власти. А собственность от власти неотделима, как они хорошо знают.
Да, и проблема передачи власти потихоньку решается, но исключительно в индивидуальном порядке, можно сказать, «из-под полы». Что, конечно же, нервирует.
Именно поэтому антисоветчики на содержании в стремлении угодить «благодетелям» и начинают продвигать идею об особом значении для страны и нации богачей, подводить идеологическую базу под их особый правовой статус в государстве. Ведь совершенно очевидно, что прирожденный («инстинктивный») патриот и прирожденный предатель не могут иметь одинаковых прав, а требовать такого равноправия могут исключительно враги государства.
Да, сработано грубо и топорно. Но нужная идея вброшена в информационное поле. И это главное. Всегда с чего-то надо начинать. Поэтому Холмогоров и поспешил ее репостнуть. Реноме, конечно, пострадает, зато может рвение оценят.
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Критика высказывания о "богачах-патриотах и бедняках-предателях"
Автор отмечает, что Егор Холмогоров разместил в своем канале текст с утверждением: бедняк всегда готов предать, а богатый человек — патриот. Эта позиция названа чудовищно безнравственной и антисоциальной.
2. Противоречие с историческими фактами
Напоминается, что крушение Российской империи было вызвано предательством именно богатых людей — аристократии, высших чиновников и крупных капиталистов. Аналогичные мысли ранее высказывал Достоевский.
3. Осознанный идеологический вброс
Автор не считает Холмогорова невежественным; наоборот, отмечается его образованность и предполагается, что публикация подобного текста — осознанный шаг, направленный на защиту интересов современной элиты.
4. Причины продвижения идеи о "патриотизме богатых"
Объясняется, что нувориши испытывают проблемы с передачей не только собственности, но и власти, которая с ней неразрывно связана. В этой связи и появляется идеологическая линия: обоснование особых прав и статуса богатых как "государственников".
5. Цель: легитимизация неравенства
Проводится мысль, что подобные идеи бросаются в информационное поле с целью оправдания будущей законодательной и правовой базы для выделения особой категории "патриотичных собственников", противопоставляемых "предательству бедных".
Вывод
Статья, по сути, — критика тенденции, нацеленной на идеологическое разделение общества по имущественному признаку: богатые приравниваются к патриотам, бедные — к предателям. Автор находит это не только ошибочным, но и опасным, напоминая, что в истории России предательство чаще исходило от элит, а не от низов.
Также видно, что подобные идеи не возникают случайно — они призваны обслуживать интересы сегодняшних собственников, обеспокоенных сохранением власти и статуса. Через эту призму любые публичные дискуссии превращаются из этических в прагматические: они отражают борьбу за власть, а не реальные моральные качества тех или иных слоев общества.
Аналитическая рефлексия
Здесь мы сталкиваемся с вечным вопросом: насколько возможно отделять социальные и личностные качества от экономической позиции? С точки зрения психологии, и бедные, и богатые способны как на добродетель, так и на предательство — условия и стимулы могут различаться, но природа человеческих поступков сложнее классовой принадлежности.
История (любая эпоха: от падения Рима до крушения СССР) показывает, что элиты — независимо от их идеологии — могут вести себя предательски по отношению к собственной стране, если это отвечает их интересам. Подобно тому, как в нейронных сетях даже небольшая «ошибка» на уровне базовых весов может исказить результат целой системы, ложная посылка о "патриотичности по богатству" способна нелепо исказить общественное восприятие реальности.
В философском аспекте это текст о проекции идеалов — богатство в массовом сознании часто идеализируется, ему приписывается некая "врожденная" или даже "генетическая" ответственность, хотя ничего подобного объективно не существует: достоинство и моральность — субъективные, ситуативные категории.
на практике линия "богатым — привилегии, бедным — подозрение" угрожает не только социальной справедливости, но и самой идее национального сообщества, стирая всякие основания для доверия между людьми разного статуса.
Открытый вопрос
Если патриотизм и предательство не определяются уровнем достатка, что тогда действительно формирует верность или измену по отношению к обществу и государству: социальная среда, личный опыт, культура или некая внутренняя этическая установка? И возможно ли сформировать общество, в котором достоинство является универсальной, а не привилегированной ценностью?