Обращаем Ваше внимание, что в ряде комментариев прослеживается систематическая работа украинского ЦИПсО, которое преднамеренно размещает ложную информацию о содержании выступления эксперта с целью дискредитации выступающего и нашего канала

Военный эксперт Юрий Альбертович Кнутов разбирает две главные точки сейчас: Покровско-Мирноградскую агломерацию и Купянск, где украинские бригады по факту блокированы огнём и дронами; поясняет, как работает тактика «дорог смерти», показывая переход ВС РФ к связке «КАБ/ФАБ с МПК + дроны + артиллерия + танковый накат». Во второй части — про «Буревестник» и «Посейдон» как про оружие сдерживания и про попытку Запада ударить по российскому бюджету через НПЗ и цену на нефть.

00:00 Старт. В гостях Юрий Кнутов

00:00:47 Главные участки: Покровск и Купянск

00:01:45 «Дорога смерти» и работа дронов

00:03:19 Почему Киев не выводит бригады

00:06:01 Волчанск и выход к Харькову

00:08:00 Массовые дроны и зависимость от погоды

00:09:23 КАБ/ФАБ с реактивным модулем

00:12:05 Танковый накат: два танка вместо цепи

00:14:30 Т-72Б3М, Т-80, Т-90М2

00:16:39 Удары по НПЗ и попытка обрушить нефть

00:18:24 «Буревестник»: крылатая с ядерным реактором

00:26:05 Почему её почти невозможно перехватить

00:26:47 «Посейдон» и концепция ядерного цунами

00:30:02 Уязвимость прибрежной инфраструктуры США/Британии

00:39:28 Рост атак украинских БПЛА по России

00:41:00 «Русская стена» ПВО и оружие на новых принципах

00:44:11 Итог и книга Кнутова

