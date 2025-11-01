Боевые действия в СВО и «Буревестник» | Юрий Кнутов
Обращаем Ваше внимание, что в ряде комментариев прослеживается систематическая работа украинского ЦИПсО, которое преднамеренно размещает ложную информацию о содержании выступления эксперта с целью дискредитации выступающего и нашего канала
Военный эксперт Юрий Альбертович Кнутов разбирает две главные точки сейчас: Покровско-Мирноградскую агломерацию и Купянск, где украинские бригады по факту блокированы огнём и дронами; поясняет, как работает тактика «дорог смерти», показывая переход ВС РФ к связке «КАБ/ФАБ с МПК + дроны + артиллерия + танковый накат». Во второй части — про «Буревестник» и «Посейдон» как про оружие сдерживания и про попытку Запада ударить по российскому бюджету через НПЗ и цену на нефть.
00:00 Старт. В гостях Юрий Кнутов
00:00:47 Главные участки: Покровск и Купянск
00:01:45 «Дорога смерти» и работа дронов
00:03:19 Почему Киев не выводит бригады
00:06:01 Волчанск и выход к Харькову
00:08:00 Массовые дроны и зависимость от погоды
00:09:23 КАБ/ФАБ с реактивным модулем
00:12:05 Танковый накат: два танка вместо цепи
00:14:30 Т-72Б3М, Т-80, Т-90М2
00:16:39 Удары по НПЗ и попытка обрушить нефть
00:18:24 «Буревестник»: крылатая с ядерным реактором
00:26:05 Почему её почти невозможно перехватить
00:26:47 «Посейдон» и концепция ядерного цунами
00:30:02 Уязвимость прибрежной инфраструктуры США/Британии
00:39:28 Рост атак украинских БПЛА по России
00:41:00 «Русская стена» ПВО и оружие на новых принципах
00:44:11 Итог и книга Кнутова
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео:
1. Тактическая ситуация на фронте:
- Основные боевые действия сосредоточены вокруг Покровска (Красноармейска) и Купянска, где российские войска проводят изоляцию районов с целью блокировки снабжения противника.
- Ведется активная борьба с логистикой ВСУ: наши дроны эффективно уничтожают транспортные средства и поставки по проселочным и основным дорогам.
- В сложных погодных условиях упор делается на классические методы — массированные авиаудары корректируемыми авиабомбами большой дальности, что позволяет избегать зон действия западных систем ПВО.
- Применяются новые тактики танковых прорывов ("танковый накат"), сочетающихся с поддержкой дронов, артиллерии и инновационными боеприпасами.
- Значение потерь ВСУ и позиция украинского командования обсуждаются с критикой: Кнутов высказывает мнение, что руководство Украины не бережет личный состав.
2. Эволюция технологий:
- Подчеркивается нарастающая роль беспилотных летательных аппаратов как с российской, так и с украинской стороны, которые изменили характер боевых действий.
- Новейшие образцы техники (Т-90М, Т-92), усовершенствованные системы вооружения, модернизированные авиабомбы демонстрируют технологический прогресс российской армии.
- Обсуждается применение кассетных боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы и перспективы создания "русской стены" ПВО на границе.
3. Стратегическое вооружение и демонстрация силы:
- Испытания ракет "Буревестник" и "Посейдон" подаются как ответ на военное давление Запада и сигнал о неумолимости ядерного паритета.
- Отмечается уникальность ядерного реактора малого размера на ракете "Буревестник" и возможности его применения для космических и гражданских целей в будущем.
- Описывается невозможность перехвата "Посейдона" и мощь этого оружия судного дня, а также гипотетические последствия его применения для инфраструктуры и экологической обстановки противника.
- Затрагиваются фантастические или малопроверяемые заявления американской стороны о новых "супероружиях", кратко обсуждаются слухи о применении антигравитационных технологий, находящихся на грани между наукой и мифологией.
4. Экономические и геополитические аспекты:
- Рассматривается давление на российскую топливно-энергетическую отрасль как повторение стратегии 80–90-х годов (падение цен, удары по инфраструктуре, захват танкеров).
- Предполагаемые цели Запада — ослабить экономику России, спровоцировать смену власти и превратить страну в колонию.
- Анализируются риски распространения ядерных технологий — возможный выход стран из договора о нераспространении из-за возобновления ядерных испытаний в США.
5. Борьба с беспилотниками и инфраструктура:
- Россия усиливает защиту от дронов, развивает системы ПВО, оружие на новых физических принципах (лазеры, электромагнитные пушки).
- Отмечается роль комплексной обороны (ПВО, средства борьбы с беспилотниками, ударные действия по складам, мостам и логистическим узлам Украины).
6. Исторические и философские параллели:
- Аналогии между современными экономическими и военными событиями и распадом СССР; сравнение технологий с идеями известных ученых прошлого (Сахаров, эксперименты с атомными взрывами и цунами).
- Завуалированная критика идеализации технологий и стратегий противника, обращения к историческим урокам ("новое — это хорошо забытое старое").
- Осознание опасностей обожествления новых средств войны: иллюзорные надежды на универсальное эффективное оружие часто не выдерживают проверки временем.
Выводы:
Данная беседа складывается в многослойную военную и политическую картину: с одной стороны, детально представлен тактический и технологический аспект современной войны, с другой — проводится связь происходящего с экономическими, историческими и даже философскими причинами и статьями риска. Явно присутствует настороженный, но прагматичный взгляд на эволюцию вооружений, где нет места фанатичной вере в абсолютное превосходство технологий: и "Буревестник", и "Посейдон" по сути остаются оружием устрашения, инструментом баланса, но не решения самих глубинных причин конфликтов.
Важно, что наряду с подчеркиванием достижений военной техники, звучит призыв к системности: эффективна только совокупность мер — от комплексной воздушно-наземной операции до грамотной экономической и психологической обороны.
Интересен также акцент на уязвимости любой стороны, когда идеализация (своих способностей, либо технологических "прорывов" противника) становится причиной ошибок. Идеи о гражданском назначении военных технологий показывают мультидисциплинарность подхода — оружие как продолжение инженерной и научной деятельности человечества, а не только средство уничтожения.
Открытый финальный вопрос для размышления:
В ситуации, когда военные технологии постоянно эволюционируют и становятся символами национальной гордости или страха, где проходят границы между реальной обороной и идеализированной гонкой вооружений? Как удерживать баланс между необходимостью развития мощных средств сдерживания и рисками, которые несёт абсолютная вера в разрушительную силу — как для общества, так и для самого смысла человеческих отношений внутри и вне конфликтов?