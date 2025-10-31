Разговор с программным директором кинофорума «Золотой Витязь» Александром Семенюком об экранизации романа «Мастер и Маргарита», о самом романе том, что Булгаков задумал роман как карнавальный перевёртыш, почему в центре оказывается Воланд, а не Мастер, чем фильм Михаила Локшина расходится с текстом, зачем убрали сакральность и почему линия Иешуа в кино выглядит «скомканной».

00:00 Вступление: зачем снова обсуждать «Мастера и Маргариту»

00:01:13 Роман и фильм как социокультурный феномен

00:02:55 Почему миллиардный проект доверили малоизвестному режиссёру

00:03:34 Переложить роман на киноязык почти нереально

00:05:11 Булгаков как одна из первых ласточек постмодерна

00:06:38 Мистика есть, сакральности нет: в чём главный перевёртыш

00:08:05 Эволюция героя

00:10:10 Демон у Лермонтова и Врубеля и дьявол у Булгакова

00:11:19 Иешуа заявлен как Христос, но не является им

00:13:10 Почему читающий всё равно «дорисовывает» настоящего Христа

00:15:06 Христос сильнее сатаны, но в романе мы внутри оптики дьявола

00:19:06 Почему роман так полюбили в СССР и как его вывозили за рубеж

00:21:28 Рабочее название «Предтеча» и обезглавливание Берлиоза

00:23:23 Квартира №50 и 50-й псалом

00:24:03 Бегемот как демон чревоугодия

00:27:28 Кинолиния Иешуа в фильме Локшина «сломана» намеренно

00:29:17 Москва горит, кресты под охраной НКВД: зачем эта проекция

00:31:11 Бал у сатаны и эзотерический акцент в новой экранизации

00:34:41 Булгаков, Сталин и страх художника

00:41:33 Немецкий актёр на роль Воланда и «запах Гитлера» в кадре

00:43:05 Технологически фильм хорош, но что внутри?

00:45:02 Главный посыл: дьявол сошёл в современную Москву

00:46:29 «Золотой Витязь» как альтернатива постмодерну

00:48:40 Победы Ирана, Индии и Китая — предчувствие БРИКС

00:50:54 Россия как катехон: задача — не дать дьяволу приземлиться

00:54:08 Финал

#мастеримаргарита #булгаков #кино #экранизация #Воланд #киноанализ #русскаялитература #ЗолотойВитязь #постмодерн