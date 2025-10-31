Истинный смысл
Разговор с программным директором кинофорума «Золотой Витязь» Александром Семенюком об экранизации романа «Мастер и Маргарита», о самом романе том, что Булгаков задумал роман как карнавальный перевёртыш, почему в центре оказывается Воланд, а не Мастер, чем фильм Михаила Локшина расходится с текстом, зачем убрали сакральность и почему линия Иешуа в кино выглядит «скомканной».
00:00 Вступление: зачем снова обсуждать «Мастера и Маргариту»
00:01:13 Роман и фильм как социокультурный феномен
00:02:55 Почему миллиардный проект доверили малоизвестному режиссёру
00:03:34 Переложить роман на киноязык почти нереально
00:05:11 Булгаков как одна из первых ласточек постмодерна
00:06:38 Мистика есть, сакральности нет: в чём главный перевёртыш
00:08:05 Эволюция героя
00:10:10 Демон у Лермонтова и Врубеля и дьявол у Булгакова
00:11:19 Иешуа заявлен как Христос, но не является им
00:13:10 Почему читающий всё равно «дорисовывает» настоящего Христа
00:15:06 Христос сильнее сатаны, но в романе мы внутри оптики дьявола
00:19:06 Почему роман так полюбили в СССР и как его вывозили за рубеж
00:21:28 Рабочее название «Предтеча» и обезглавливание Берлиоза
00:23:23 Квартира №50 и 50-й псалом
00:24:03 Бегемот как демон чревоугодия
00:27:28 Кинолиния Иешуа в фильме Локшина «сломана» намеренно
00:29:17 Москва горит, кресты под охраной НКВД: зачем эта проекция
00:31:11 Бал у сатаны и эзотерический акцент в новой экранизации
00:34:41 Булгаков, Сталин и страх художника
00:41:33 Немецкий актёр на роль Воланда и «запах Гитлера» в кадре
00:43:05 Технологически фильм хорош, но что внутри?
00:45:02 Главный посыл: дьявол сошёл в современную Москву
00:46:29 «Золотой Витязь» как альтернатива постмодерну
00:48:40 Победы Ирана, Индии и Китая — предчувствие БРИКС
00:50:54 Россия как катехон: задача — не дать дьяволу приземлиться
00:54:08 Финал
Комментарий редакции
В этом подробном и насыщенном рассуждениями интервью Александр Семенюк обсуждает истинный смысл романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, анализирует современные экранизации, особенности самой книги и место произведения в культурно-историческом контексте.
Основные тезисы:
1. Роман и его экранизации — культурный феномен.
Булгаковское произведение обсуждается не только как литературное творение, но и как явление, имеющее историко-культурное и историософское значение. Постоянные экранизации и споры вокруг них подчеркивают актуальность этого феномена.
2. Переход от сакрального к постмодернизму.
Семенюк указывает, что «Мастер и Маргарита» — одно из первых произведений, предвосхищающих постмодернизм. Если в прежние эпохи (особенно в христианской традиции) центральное место занимала сакральность, идеалы, прямые отсылки к первообразам (Бог, святые), то у Булгакова происходит «перевёртыш»: сакральное становится деконструированным, сусальным, утрачивает внутреннюю реальность и оборачивается аллюзией, карнавалом, многозначной игрой смыслов.
3. Десакрализация и оптика сатаны.
Центральной особенностью романа становится не столько присутствие добрых и злых сил, сколько подмена сакрального профанным: персонажи, включая Воланда (сатану) и Ешоа, подаются не как настоящие носители драматизма религиозных мифов, а через призму деконструкции и «карнавала». Воланд становится ярким, насыщенным героем, а Ешоа — лишь отдалённой аллюзией на Христа, но не самим Христом. Вся «евангельская» линия дана глазами сатаны, который «отец лжи», и с этим нельзя не считаться при интерпретации: якобы праведное подаётся искажённо.
4. Булгаков как заложник эпохи.
Автор становится отображателем и рефлексирующим участником своего времени, в котором сакральность уже «падшим» образом переворачивается, смешивается с низким, мещанским, земным — и даже демоническим. Сам роман — отражение духовного состояния эпохи, где при внешнем интересе к мистике и религиозным темам внутренние смыслы утрачены или поставлены с ног на голову.
5. Культура алюзий и множественность смыслов.
Постмодернистская литература, в отличие от канонической, строится на множестве отсылок, символов, интертекстуальных играх: значения становятся многозначными, тексты читаются на разных уровнях. То, что в житийной литературе происходит простым, прямым образом, у Булгакова и в постмодерне превращается в сложную игру смыслов, где всё можно толковать в обе стороны.
6. Современная экранизация усиливает постмодернистский аспект.
Семенюк отмечает, что последняя экранизация усилила и антироссийский, и антисакральный посыл, перенесла действие в современность, «приземлила дьявола» уже в современной Москве, а не только в Булгаковской. Внешние детали (костюмы, выбор актёров) дополнительно акцентируют образ Воланда — чужого, деструктивного начала. Акцент на эзотерике, символах — ещё одна черта постмодерна, где важнее становится внешний флер, нежели внутренний критический наполненный смысл.
7. Изменение героя и женского образа.
Маргарита, как и другие героини русской классики, оказывается символом эпохи и страны, но теперь — с перевёрнутым знаком (блудница, самоубийца, подчёркнуты её связи с демоническим миром). Это отражение состояния общества, а не просто индивидуальная история.
8. Место России — удерживающей силы (катехона).
Екатехон — функция России как последнего оплота сакрального, сдерживающего проникновение зла, — в романе превращается в картину, где «дьявол спустился», что символизирует кризис духовного статуса страны и цивилизационный вызов.
9. Политические аллюзии и современные отсылки.
В фильме и обсуждении явно прослеживаются параллели с нынешними политико-культурными реалиями, в том числе через выбор актёров, хронотоп, интонации. Сам разговор о кино становится поводом сравнить культурную динамику советского и постсоветского времени, поиск альтернатив, миссию человеческой души и, конечно, актуальность вопроса о «борьбе добра и зла» — уже на исторической, а не мифологической сцене.
Выводы и практическое осмысление
Рассматривая смысл «Мастера и Маргариты», Семенюк подчеркивает, что величие и трагедия романа — в его «постмодернистском перевёртыше». Сакральное, подлинное религиозное утрачено, на смену ему приходит игра, аллюзия, маскарад, где дьявол становится ближе и понятнее, а духовные смыслы — размыты. Это отражает не только литературную, но и экзистенциальную реальность: человек больше не центр смыслов, он сам сбит с толку, его ориентиры размываются.
Одновременно Семенюк замечает, что, вопреки замыслу или вследствие случайного эффекта, роман привёл многих к поискам веры и духовной истины. Сама многозначность, внутреннее напряжение текста спровоцировало возвращение к вопросам подлинного и ложного, сакрального и профанного — пусть уже не как догму, но как вызов к размышлению.
Современная культурная ситуация «эпохи перевёртышей» требует новых способов осмысления реальности, где невозможен прямой ответ, но необходима внутренняя трезвость и чуткость к подлинному. Даже в многообразии символов и перепутанных смыслов остаётся вопрос — как найти своё, не поддавшись соблазну иллюзий и постмодернистской игры?
Завершающий вопрос для читателя:
В эпоху множественности смыслов и перевёрнутых аллюзий, когда истина размывается между сакральным и профанным, способна ли литература — и человек в ней — удерживать внутреннее ядро подлинности? Или поиски сакрального сегодня неизбежно превращаются лишь в игру отражений и масок? Где граница между игрой смысла и внутренней правдой?